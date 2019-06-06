Экономика

Материнский капитал увеличат в РоссииГазета.Ru 07:52

По словам Топилина, маткапитал проиндексируют до 470 тыс. руб. Он отметил, что это решение уже согласовано и его все поддержали. "С 1 января 2020 года - прогноз роста потребительских цен составляет 4%", - подчеркнул Топилин. В настоящее время материнский капитал в России составляет 453 тыс. рублей.
Читать в источнике
с чего всё началось

Материнский капитал с 2020 года увеличат до 470 тыс. рублей

Материнский капитал будет проиндексирован с 1 января 2020 года до 470 тыс. рублей, все средства на индексацию предусмотрены. Об этом в четверг сообщил в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин в рамках Петербургского международного экономического форума.
ТАСС07:47

Подробнее о событии

Материнский капитал проиндексируют до 470 тысяч рублей

Газета.Ru12:05

Минтруд увеличит на 17 тысяч маткапитал

78.ru10:17

Материнский капитал с 2020 года будет достигать 470 тысяч рублей

Петербургский дневник09:40

В 2020 году в России материнский капитал увеличат на 17 тысяч рублей

Gazeta.SPb09:57

В России увеличат материнский капитал

Город+09:16

Материнский капитал с 2020 года увеличат до 470 тыс. рублей

ТАСС07:47

Материнский капитал в России увеличат на 14 тысяч

Санкт-Петербургские ведомости10:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 19:54, Ашберн
Космос

Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря

Обновлено 04 июня в 06:57
Происшествия

Суд арестовал одного из фигурантов дела об убийстве спецназовца ГРУ

Обновлено вчера в 11:09
Армия и оружие

Соловьев опозорил Ковтуна в студии из-за атаки на мечеть в Донецке

Украинского политолога Вячеслава Ковтуна уличили во лжи в эфире канала «Россия 1». Гость комментировал обстрел мечети в Донецке 5 июня и допустил две ошибки, пытаясь доказать, что к атаке непричастны украинские военные.
Обновлено вчера в 12:35
Общество

Бари Алибасов составил новое завещание

Обновлено в 07:20
Политика

Пушков сообщил об окончании «изоляции» России

На фоне нескольких тысяч человек, которые прибили в Санкт-Петербурге со всего мира, слово "изоляция" прочно забыто.
Обновлено в 18:45
Финансы

Фонд национального благосостояния в мае увеличился на 7,3 млрд рублей

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 июня 2019 года составил 3 трлн 821,72 млрд рублей, что эквивалентно $58,743 млрд, говорится в сообщении Минфина.
Обновлено в 10:59
Происшествия

Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича задержан

Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича установлен и задержан, сообщил следователь во время заседания Пресненского суда Москвы, передает «Интерфакс».
Обновлено в 15:03
Шоу-бизнес

Юрий Лоза отказался поздравлять Бари Алибасова с днем рождения

6 июня Бари Алибасову, госпитализированному в НИИ Склифасовского, исполнилось 72 года.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Не менее 15 человек погибли в ДТП с туристическим автобусом в Дубае

В центре Дубая в ОАЭ вечером 6 июня автобус попал в ДТП. Погибли не менее 15 человек, пять человек тяжело ранены и госпитализированы.
Обновлено в 14:17
Политика

На Урале запретили пускать в вузы американских дипломатов

В вузы Свердловской области поступило письмо главы регионального министерства образования, в котором сказано о запрете пускать в учебные заведения представителей консульства США.
Обновлено в 04:34
Футбол

Сборная Нидерландов обыграла команду Англии и вышла в финал Лиги наций

В финале Лиги наций сборная Нидерландов встретится с командой Португалии, а Англия сыграет со Швейцарией.
Обновлено в 17:25
Кино

Пэтти Дженкинс показал постер новой «Чудо-женщины» в золотой броне

Режиссер Пэтти Дженкинс показал постер новой «Чудо-женщины: 1984».
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес

Ольгу Бузову застрахуют на 5 млн рублей

Обновлено в 04:19
Политика

Порошенко объяснил свои претензии к Зеленскому

Экс-глава Украины Петр Порошенко объяснил, почему обвинил действующего президента Владимира Зеленского в "банальном плагиате".
Обновлено в 18:42
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Советский, российский и американский актер Александр Кузнецов, сыгравший главную роль в фильме "Джек Восьмеркин - американец", скончался на шестидесятом году жизни 6 июня.
Обновлено в 05:55
Футбол

Буффон может оказаться в «Барселоне»

Легендарный итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон может оказаться в Барселоне.
Обновлено в 18:59
Футбол

Монтоливо объявил об уходе из «Милана» с обидой

Полузащитник "Милана" Риккардо Монтоливо подтвердил, что покинет команду. 34-летний итальянец не сыграл ни одного матча в минувшем сезоне.
Обновлено в 19:48
Политика

Кучма предложил запретить стрелять в ответ в Донбассе

Запрет вести ответный огонь в зоне конфликта в Донбассе должен быть прописан документально, считает глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма.
Обновлено в 05:51
Шоу-бизнес

Замужнюю Каменских раскритиковали за провокационное фото в белье

Обновлено в 15:35
Общество

Суд в США приговорил россиянку Осипову к семи годам тюрьмы

Обновлено в 18:32
Общество

Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь

Обновлено в 16:14
Политика

Путин предложил американской журналистке сразиться на татами

Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02
Общество

В Южно-Сахалинске думают над оптимизацией работы мэрии

Как рассказал первый вице-мэр Алексей Фризюк, работа над проектами по оптимизации в рамках программы "Эффективный регион" в Южно-Сахалинске началась в январе 2019 года, были выделены наиболее актуальные направления, сформированы команды.
Обновлено в 19:27
Здоровье

В Роскачестве назвали пять опасных напитков

Именно поэтому во всем мире давно уже признали такие напитки главной причиной детского ожирения.
Обновлено в 07:52
Политика

Путин предложил не продлевать договор СНВ-3

Россия может не продлевать договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), ее оборонительные системы в полной мере смогут обеспечить безопасность страны, заявил в четверг президент Владимир Путин.
Обновлено в 07:21
Политика

Националисты забросали дом Порошенко файерами

Националисты забросали имение экс-президента Украины Петра Порошенко файерами, сообщает Strana.ua.
Обновлено в 08:22
Общество

ВЦИОМ назвал самое известное у граждан России произведение Пушкина

Социологи выяснили, что в целом после окончания школы граждане России чаще всего перечитывали Пушкина, Льва Толстого, Фёдора Достоевского и Михаила Лермонтова.
Обновлено в 04:52
Энергетика

Козак высказался о продлении соглашения с нефтяниками по топливу

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что оснований продлевать соглашения с нефтяными компаниями по стабилизации рынка топлива на период после 1 июля нет.
Обновлено в 15:54
Игры

Larian Studios анонсировала Baldurs’ Gate 3

Обновлено в 12:29
Происшествия

В Элисте полицейские убили женщину и спрятали тело в трубу

Следственный комитет возбудил дело после убийства женщины в Элисте, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 11:28
Как работают Яндекс.Новости?
ПМЭФ-2019Больше новостей по теме
Главное