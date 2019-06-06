Экономика
Материнский капитал увеличат в РоссииГазета.Ru 07:52
По словам Топилина, маткапитал проиндексируют до 470 тыс. руб. Он отметил, что это решение уже согласовано и его все поддержали. "С 1 января 2020 года - прогноз роста потребительских цен составляет 4%", - подчеркнул Топилин. В настоящее время материнский капитал в России составляет 453 тыс. рублей.
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с чего всё началось
Материнский капитал будет проиндексирован с 1 января 2020 года до 470 тыс. рублей, все средства на индексацию предусмотрены. Об этом в четверг сообщил в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин в рамках Петербургского международного экономического форума.ТАСС07:47
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