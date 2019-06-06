Экономика

В России увеличат материнский капиталLenta.ru 08:06

Ранее в мае сообщалось, что в России собираются отменить бумажные сертификаты на выдачу материнского капитала. Вместо них введут электронные документы, а матерей начнут заносить в цифровой реестр. По словам Топилина, выдача сертификатов в электронном виде начнется с 2020 года.
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с чего всё началось

Материнский капитал с 2020 года увеличат до 470 тыс. рублей

Материнский капитал будет проиндексирован с 1 января 2020 года до 470 тыс. рублей, все средства на индексацию предусмотрены. Об этом в четверг сообщил в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин в рамках Петербургского международного экономического форума.
ТАСС07:47

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Минтруд увеличит на 17 тысяч маткапитал

78.ru10:17

Материнский капитал увеличат в России

Газета.Ru07:52

В 2020 году в России материнский капитал увеличат на 17 тысяч рублей

Gazeta.SPb09:57

В России увеличат материнский капитал

Город+09:16

Материнский капитал в России увеличат на 14 тысяч

Санкт-Петербургские ведомости10:06

Материнский капитал с 2020 года увеличат до 470 тыс. рублей

ТАСС07:47

Материнский капитал с 2020 года будет достигать 470 тысяч рублей

Петербургский дневник09:40
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Происшествия

Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов

Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Транспорт

Московский метрополитен поможет «Шереметьево» с выдачей багажа

Аэропорт "Шереметьево", где в последнее время сложилась напряженная ситуация с выдачей багажа, привлечет силы столичного метрополитена для решения проблемы.
Обновлено в 06:21
Происшествия

Жена Панкратова-Черного рассказала о его состоянии

Обновлено в 04:58
Авто

Продажи машин в России в мае продолжили снижаться

Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес

13-летняя дочь Анджелины Джоли начала принимать гормоны для смены пола

13-летняя дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло давно уже просит себя называть Джоном и одевается как мальчик.
Обновлено в 08:40
Общество

Бари Алибасов находится в медикаментозном сне

Продюсера Бари Алибасова, который отравился химической жидкостью, ввели в состояние медикаментозного сна.
Обновлено в 09:52
Политика

Кучма: Какая блокада Донбасса? Нет никакой блокады

Никакой экономической блокады Донбасса в принципе нет, заявил прессе сегодня, 6 июня, бывший президент страны Леонид Кучма, представляющий Киев в контактной группе по вопросам урегулирования конфликта в Донбассе.
Обновлено в 10:40
Экономика

«Перекресток» начнет принимать пластиковые бутылки у россиян

"Перекресток" начнет принимать пластиковые бутылки, соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Обновлено в 10:33
Футбол

Сборная России вылетела в Саранск

Сборная России отправилась в Саранск, где 8 июня пройдет матч отборочного турнира чемпионата Европы-2020 против Сан-Марино.
Обновлено в 10:07
Происшествия

Шакира пришла в испанский суд с двойником

Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес

Нюша показала подписчикам семимесячную дочку

Несколько часов назад на личной странице «Инстаграма» артистки появилось фото с прогулки в компании подруги и коллеги, певицы Ханны, и семимесячной дочери.
Обновлено в 04:06
Экономика

Кудрин: арест Майкла Калви стал шоком для российской экономики

Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал шоком задержание и арест основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 06:12
Происшествия

Суд приговорил к срокам пятерых участников убийства Гандзюк

Покровский районный суд Днепропетровской приговорил пятерых бывших участников киевской операции в Донбассе к тюремным срока за убийство общественной активистки, советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
Обновлено в 10:29
Политика

Путин: Россия преодолела трудности в экономике

Глава российского государства Владимир Путин заявил, что страна преодолела экономические трудности, которые возникли из-за введения западными странами ограничительных мер и снижения цен на энергоносители и другие продукты традиционного для России экспорта.
Обновлено в 08:09
Армия и оружие

Германия приступила к разработке гиперзвукового оружия

Германия запустила программу разработки гиперзвуковых ракет, сообщила в четверг немецкая газета Welt.
Обновлено в 08:14
Космос

Представлена новая версия происхождения аномалии Балтийского моря

Один из конспирологов выдвинул версию, что аномалия Балтийского моря является подводным бункером времен Второй мировой войны.
Обновлено 04 июня в 06:57
Политика

Порошенко сравнил идею Зеленского по Донбассу с массовой казнью

Бывший президент Украины Петр Порошенко раскритиковал предложение команды нынешнего главы государства Владимира Зеленского запретить военным стрелять по ополченцам в Донбассе.
Обновлено в 09:38
Здоровье

Жителям НАО с ишемической болезнью сердца выделят бесплатные лекарства

За последние два года в НАО увеличилось количество пациентов с ишемической болезнью сердца — с 332 в 2017-м до 404 в 2018 году.
Обновлено в 08:38
Общество

Верховный суд предлагает отменить срок давности за неуплату налогов

Верховный суд России предлагает считать уклонение от уплаты налогов преступлением, которое длится до полного погашения долга перед государством.
Обновлено в 03:53
Политика

Путин прокомментировал отсутствие приглашения в Нормандию

Президент России Владимир Путин прокомментировал отсутствие приглашения на мероприятия по случаю 75-й годовщины высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны.
Обновлено в 08:38
Общество

Папа римский изменил текст молитвы «Отче наш»

Папа Франциск призывал изменить текст молитвы еще в ноябре 2017 года.
Обновлено в 07:34
Энергетика

«Нафтогаз» предупредил о нехватке средств для закупки газа

Глава НАК "Нафтогаз" Украины Андрей Коболев заявил, что закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) может оказаться под угрозой из-за нехватки средств для его закупки.
Обновлено в 09:42
Кино

Умер русско-американский актер Александр Кузнецов

Обновлено в 05:55
Авто

ВСС представил рейтинг автомобилей по защищенности от угонов в РФ

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) впервые представил рейтинг угонозащищенности автомобилей в России: первые строчки заняли Land Rover Range Rover, Toyota Camry и Volkswagen Tiguan, сообщил директор департамента развития имущественного страхования физлиц ВСС Андрей Знаменский, представляя итоги исследования.
Обновлено в 10:21
Гаджеты

Мобильный Skype получил функцию демонстрации экрана

Мобильная версия приложения Skype получила опцию демонстрации экрана во время видеозвонка.
Обновлено в 07:35
Экономика

«Квадра» инвестирует в теплоснабжение Липецкой области 2,67 млрд рублей

В ходе Петербургского международного экономического форума генеральный директор ПАО "Квадра" Семен Сазонов и врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов в присутствие вице-премьера Виталия Мутко подписали соглашение о сотрудничестве с целью развития теплоэнергетики в регионе, передает корреспондент РИА Недвижимость.
Обновлено в 06:47
Происшествия

В Москве началась церемония похорон экс-бойца спецназа ГРУ

Обновлено в 05:13
Здоровье

Ученые выяснили необходимое число шагов в день для продления жизни

Обновлено вчера в 08:56
Экономика

«Перекресток» продаст еду в долг

Крупнейший российский ритейлер X5 Retail Group и «БКС банк» договорились запустить цифровую карту рассрочки для покупателей сети супермаркетов «Перекресток».
Обновлено в 03:17
Политика

Ростуризм: срок действия электронных виз для иностранцев увеличат

Срок действия электронной визы на территории РФ для иностранных туристов будет увеличен с восьми до 14 дней, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
Обновлено в 07:08
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