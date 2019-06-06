Экономика

В России будет увеличен материнский капиталКапитал страны 08:56

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин во время Петербургского международного экономического форума сообщил, что в 2020 году планируется увеличить размер материнского капитала.
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Материнский капитал с 2020 года увеличат до 470 тыс. рублей

Материнский капитал будет проиндексирован с 1 января 2020 года до 470 тыс. рублей, все средства на индексацию предусмотрены. Об этом в четверг сообщил в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин в рамках Петербургского международного экономического форума.
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Материнский капитал проиндексируют до 470 тысяч рублей

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Материнский капитал с 2020 года увеличат до 470 тыс. рублей

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Материнский капитал с 2020 года будет достигать 470 тысяч рублей

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В Подмосковье открылся новый Координационный онкологический центр

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Здоровье

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Политика

На парламентских выборах в Дании победила оппозиция

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Политика

Михаил Горбачев в больнице работает над книгой

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Националисты забросали файерами особняк Порошенко

Националисты забросали файерами особняк бывшего президента Украины Петра Порошенко в поселке Козин под Киевом, сообщает издание «Страна.ua».
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Общество

Экс-солист группы «На-На» рассказал о состоянии Бари Алибасова

Обновлено в 04:43
Финансы

Фонд национального благосостояния в мае увеличился на 7,3 млрд рублей

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Российский лидер Владимир Путин на встрече с инвесторами в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поддержал создание центра искусственного интеллекта Российским фондом прямых инвестиций.
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Министр культуры России Владимир Мединский похвалил американо-британский сериал «Чернобыль», пишет в четверг, 6 июня, «Интерфакс».
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