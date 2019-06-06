В России будет увеличен материнский капиталКапитал страны 08:56

Материнский капитал будет проиндексирован с 1 января 2020 года до 470 тыс. рублей, все средства на индексацию предусмотрены. Об этом в четверг сообщил в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин в рамках Петербургского международного экономического форума.

с чего всё началось

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин во время Петербургского международного экономического форума сообщил, что в 2020 году планируется увеличить размер материнского капитала.

В России будет увеличен материнский капитал

Происшествия В ДТП с туристическим автобусом в Дубае погибли 15 человек В результате крупного ДТП с участием туристического автобуса в Дубае погибли 15 человек, ещё пять получили ранения.

Происшествия Задержан организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича Организатор убийства бизнесмена Шабтая Калмановича в 2009 году установлен и в настоящее время задержан, заявляет следствие.

Экономика Правительство обсуждает меры стимулирования при рождении первенца В начале апреля Голикова выступила на канале «Россия 1» и заявила, что среди мер по стимулированию рождаемости в России обсуждается, в том числе, возможность давать право на материнский капитал после рождения в семье первенца.

Хоккей 47-летний Ягр не намерен заканчивать карьеру Легендарный чешский хоккеист Яромир Ягр, которому в феврале исполнилось 47 лет, не собирается заканчивать игровую карьеру.

Политика Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки Президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию с требованием его отставки, заявив, что оснований для сложения полномочий у него нет.

Авто Jaguar представил мощный седан XE SV Project 8 Touring Подразделение Jaguar, занимающееся созданием специальных транспортных средств, представило ограниченную, более ориентированную на дороги общего пользования, версию своего хардкорного супер седана XE SV Project 8. Новинка, получившая приставку Touring в названии, вместо регулируемого антикрыла из углеродного волокна оснащена аккуратным спойлером на багажнике.

Спорт Тренер Гараничева назвал ложью сообщение об отказе биатлониста подписывать контракт с СБР В четверг "Спорт-Экспресс" сообщил, что призер Игр в Сочи Гараничев оказался единственным биатлонистом сборной России, который отказался подписывать контракт с СБР.

Шоу-бизнес Вера Брежнева прокомментировала слухи об измене Константина Меладзе Сегодня певица презентовала в Instagram клип на песню "Я не святая", авторство которой традиционно принадлежит Константину Меладзе.

Политика Для личной встречи Путина и Трампа нашлась еще одна площадка Празднование 75-й годовщины антигитлеровского Словацкого национального восстания в конце августа могло бы стать поводом для встречи президентов РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа.

Происшествия Семья душевнобольного горожанина выплатит компенсацию метрополитену Невский райсуд обязал семью душевнобольного петербуржца выплатить городскому метрополитену компенсацию в размере 188 686 рублей, об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Здоровье В Подмосковье открылся новый Координационный онкологический центр Новый Координационный онкологический центр открылся в Московской области. Об этом сообщает региональное министерство здравоохранения.

Здоровье В России хотят поощрять врачей, выявивших онкологию В России может появиться законопроект, предусматривающий поощрение врачей, выявивших онкологию у пациентов, заявила вице-премьер РФ по социальной политике Татьяна Голикова.

Политика На парламентских выборах в Дании победила оппозиция На прошедших в среду, 5 июня, выборах в датский парламент победил «красный» блок левоцентристских оппозиционных партий.

Политика Михаил Горбачев в больнице работает над книгой Бывший президент СССР Михаил Горбачев проинформировал общественность, что находится в больнице, где продолжает работу над своей книгой, передает РИА Новости.

Армия и оружие Покупку Турцией С-400 сочли риском для США Ранее в США заявили, что предложили Турции несколько вариантов в обмен на отказ от покупки С-400, и решение теперь за властями этой страны.

Политика Националисты забросали файерами особняк Порошенко Националисты забросали файерами особняк бывшего президента Украины Петра Порошенко в поселке Козин под Киевом, сообщает издание «Страна.ua».

Шоу-бизнес Суд признал Александра Головина отцом внебрачной дочери Сегодня же стал известен итог, развернувшийся драмы — по решению Щелковского городского суда Александр Головин был признан отцом ребенка.

Финансы Фонд национального благосостояния в мае увеличился на 7,3 млрд рублей Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 1 июня 2019 года составил 3 трлн 821,72 млрд рублей, что эквивалентно $58,743 млрд, говорится в сообщении Минфина.

Политика Путин поддержал создание РФПИ центра искусственного интеллекта Российский лидер Владимир Путин на встрече с инвесторами в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) поддержал создание центра искусственного интеллекта Российским фондом прямых инвестиций.

Политика Кучма внес предложение о снятии экономической блокады с Донбасса Вопрос о снятии экономической блокады с Донбасса планируется обсудить 19 июня на заседании контактной группы, сообщил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Кино Мединский похвалил сериал «Чернобыль» Министр культуры России Владимир Мединский похвалил американо-британский сериал «Чернобыль», пишет в четверг, 6 июня, «Интерфакс».