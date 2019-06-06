Материнский капитал увеличат в РоссииЛезги газет вчера в 11:20

Материнский капитал будет проиндексирован с 1 января 2020 года до 470 тыс. рублей, все средства на индексацию предусмотрены. Об этом в четверг сообщил в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин в рамках Петербургского международного экономического форума.

с чего всё началось

Материнский капитал в России в настоящее время составляет 453 тыс. рублей, а с 1 января 2020 года его размер будет увеличен до 470 тыс. руб, то есть на 17 тысяч рублей. Об этом сообщают Российские СМИ, ссылаясь на слова Главы Минтруда РФ Максима Топилина.

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