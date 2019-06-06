Экономика
Материнский капитал будет увеличен с 2020 годаРоссийская газета 09:12
По словам Топилина, индексация маткапитала возобновится с 1 января 2020 года. Он указал, что выплата увеличится на величину прогнозной инфляции (около 4 процентов). Таким образом, маткапитал будет составлять около 470 тысяч рублей.
Читать в источнике
Оценить90
с чего всё началось
Материнский капитал будет проиндексирован с 1 января 2020 года до 470 тыс. рублей, все средства на индексацию предусмотрены. Об этом в четверг сообщил в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин в рамках Петербургского международного экономического форума.ТАСС07:47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 23:00, Ашберн
Футбол
Владимир Быстров: «На полицию надеяться бессмысленно. Купил пистолет»
Чуть поправилось настроение Владимира Быстрова после ухода из футбола – и мы торопимся в Новогорск.
Обновлено в 17:10
Армия и оружие
Дизельные субмарины ТОФ сразились в подводной дуэли
Дизельные подводные лодки Приморской флотилии Тихоокеанского флота в рамках планового учения сошлись в дуэли.
Обновлено в 21:43
Шоу-бизнес
Юлия Снигирь и Наталья Бардо подготовились к лету
На вечеринке, которая сопровождалась диджей сетом от Дарьи Малыгиной и Алисы Шавровой, присутствовали такие знаменитости, как актриса Юлия Снигирь, певица Сати Казанова, телеведущая и блоггер Маша Миногарова, актриса Наталья Бардо, певица Юлия Паршута, олимпийская чемпионка Анжелика Тиманина и многие другие инфлюенсеры и IT-girls.
Обновлено в 21:00
Экономика
DRAMeXchange: оперативная память продолжит дешеветь
DRAMeXchange, аналитическое подразделение TrendForce, сообщает о дальнейшем снижении цен на оперативную память.
Обновлено в 13:52
Авто
GM и Michelin проводят испытания безвоздушных шин
Компании General Motors и Michelin заключили совместное соглашение о разработке и проведении испытаний для шин нового поколения, созданных по уникальной технологии MICHELIN Uptis.
Обновлено вчера в 10:02
Политика
Лавров рассказал о предложении США провести новый референдум в Крыму
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что занимавший на тот момент пост госсекретаря США Джон Керри признавал, что результаты голосования крымчан в марте 2014 года отражают желания жителей полуострова, однако требовал провести повторный референдум в соответствии с нормами международного права.
Обновлено в 02:47
Общество
Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с Любовью Соболь
Главный редактор RT Маргарита Симоньян госпитализирована после инцидента с кандидатом в Мосгордуму Любовью Соболь в редакции радиостанции «Эхо Москвы».
Обновлено в 16:14
Футбол
Руководство Дагестана не намерено поддерживать футбольный клуб «Анжи»
Власти Дагестана не планируют финансово поддерживать махачкалинский футбольный клуб "Анжи", но намерены развивать футбол в республике, воспитывая новых спортсменов.
Обновлено в 17:08
Политика
Путин предложил американской журналистке сразиться на татами
Президент РФ Владимир Путин на встрече с с руководителями международных информационных агентств сказал, что не стал бы выходить на ринг с американской журналисткой, увлекающейся тайским боксом, но пригласил ее сразиться на татами, предупредив, что в этом случае у него будет конкурентное преимущество.
Обновлено в 08:02
Религия
Папа римский утвердил изменение молитвы «Отче наш»
Папа римский Франциск изменил текст молитвы "Отче наш", сообщило католический портал Avvenir.
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес
51-летняя звезда «Битвы экстрасенсов» вышла замуж
Финалистка телешоу «Битва экстрасенсов» Елена Голунова, известная как опасная «сибирская ведьма», вышла замуж.
Обновлено в 18:45
Экономика
Альфа-банк подал иск о банкротстве застройщика Минобороны
Альфа-банк подал иск о банкротстве АО «Главное управление обустройства войск» (ГУОВ) из-за невыплаченной задолженности перед кредитной организацией, сообщили РБК в пресс-службе банка.
Обновлено в 10:42
Политика
Кучма: Экономической блокады Донбасса не существует
Ранее сообщалось, что Кучма предложил снять экономическую блокаду с Донбасса.
Обновлено в 11:18
Кино
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов
Обновлено в 05:55
Происшествия
Немецкий медбрат получил пожизненный приговор за убийство 85 пациентов
Суд в Нижней Саксонии приговорил к пожизненному заключению бывшего медбрата Нильса Хегеля, убившего в общей сложности не менее 85 пациентов, сообщает в четверг Deutsche Welle.
Обновлено в 04:47
Армия и оружие
Военный эксперт рассказал о «неприятном сюрпризе» России для ВМС США
В Казани в августе прошлого года представили модернизированный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3М и передали на наземные и летные испытания.
Обновлено в 21:43
Здоровье
В Роскачестве назвали пять опасных напитков
Лидером перечня вредных напитков стал обыкновенный чай в пакетиках.
Обновлено в 07:52
Энергетика
Козак не видит смысла продлевать соглашение о заморозке цен на бензин
Вице-премьер Дмитрий Козак считает, что нет никаких предпосылок для продления соглашений с нефтяными компаниями о стабилизации рынка топлива после 1 июля.
Обновлено в 13:45
Политика
Врио главы Забайкалья объявил об участии в выборах губернатора
Помимо Осипова, известно еще об одном возможном претенденте на пост губернатора - краевой комитет КПРФ в апреле рекомендовал партии выдвинуть на пост главы региона первого секретаря крайкома КПРФ и председателя фракции этой партии в краевом парламенте Юрия Гайдука.
Обновлено в 21:27
Политика
Wikileaks: Слушания об экстрадиции Ассанжа перенесены на 14 июня
Слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа перенесены на 14 июня. Об этом портал сообщил в своём твиттере.
Обновлено в 22:06
Общество
Россия расширила список сильнодействующих веществ
Правительство внесло препараты прегабалин, тапентадол и тропикамид в список сильнодействующих и ядовитых веществ, подпадающих под действие статьи 234 УК РФ.
Обновлено в 14:46
Здоровье
Дерматолог рассказала, как защитить кожу в жару
Врачи рекомендуют находиться на солнце не более четырех часов и использовать защитный крем с минимальным уровнем защиты от ультрафиолетовых лучей SPF30-50.
Обновлено в 20:50
Политика
На Урале запретили пускать в вузы американских дипломатов
В вузы Свердловской области поступило письмо главы регионального министерства образования, в котором сказано о запрете пускать в учебные заведения представителей консульства США.
Обновлено в 04:34
Общество
Кинокомпания сделала заявление по поводу конфликта с BadComedian
Кинокомпания Kinodanz сделала заявление по поводу разрешения экономического спора с блогером BadComedian, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:26
Происшествия
Задержан организатор убийства Шабтая Калмановича
Сотрудники правоохранительных органов задержали организатора убийства бизнесмена Шабтая Калмановича.
Обновлено в 13:32
Общество
Сахалинцы смогут ловить три хвоста без путевки со стартом путины
Ранее участков, где сахалинцы могли ловить лососевых на удочку без оформления путевок, не было совсем.
Обновлено в 22:09
Армия и оружие
Новый авианосец США оказался несовместим с F-35
Новейший американский авианосец CVN-79 John F. Kennedy оказался несовместим с истребителями F-35С.
Обновлено в 22:15