Материнский капитал будет увеличен с 2020 годаРоссийская газета 09:12

Материнский капитал будет проиндексирован с 1 января 2020 года до 470 тыс. рублей, все средства на индексацию предусмотрены. Об этом в четверг сообщил в интервью ТАСС министр труда и социальной защиты Максим Топилин в рамках Петербургского международного экономического форума.

с чего всё началось

По словам Топилина, индексация маткапитала возобновится с 1 января 2020 года. Он указал, что выплата увеличится на величину прогнозной инфляции (около 4 процентов). Таким образом, маткапитал будет составлять около 470 тысяч рублей.

Материнский капитал будет увеличен с 2020 года

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