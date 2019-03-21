Футбол
Матео Ковачич не хочет возвращаться в «Реал»Еженедельник Футбол 05:51
Полузащитник «Реала» Матео Ковачич, арендованный «Челси», не хотел бы возвращаться в мадридскую команду. Он намерен продолжить карьеру в Англии. Сообщается, действующий запрет на трансферы, наложенный на лондонский клуб, может помещать приобретению футболиста.
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