Матео Ковачич не хочет возвращаться в «Реал»Еженедельник Футбол 05:51

Полузащитник «Реала» Матео Ковачич, арендованный «Челси», не хотел бы возвращаться в мадридскую команду. Он намерен продолжить карьеру в Англии. Сообщается, действующий запрет на трансферы, наложенный на лондонский клуб, может помещать приобретению футболиста.

Матео Ковачич не хочет возвращаться в «Реал»

Экономика Минэкономразвития сообщило о росте экономики выше ожиданий Как писал РБК, в феврале промышленное производство выросло на 4,1%, и это стало максимумом с мая 2017 года, хотя аналитики ожидали роста лишь на 1,5%. В частности, резко выросли обрабатывающие производства (на 4,6%), которые стагнировали в предыдущие три месяца.

Шоу-бизнес Юлию Началову проводили в последний путь аплодисментами Поклонники проводили гроб артистки продолжительными аплодисментами и криками «Браво!»

Общество Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

Экономика Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров России с наибольшими доходами Журнал Forbes составил рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами по итогам 2018 года.

Общество В пятницу в Москву вернется зима Как сообщают "Метеовести", в пятницу, 22 марта, в столице и области будет идти мокрый снег.

Политика Оренбургскую область временно возглавил Денис Паслер Президент России Владимир Путин назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.

Происшествия ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы ФСБ задержала сегодня в здании Кузьминского райсуда Москвы федерального судью Руслана Якубаева.

Экономика Зарплаты региональных чиновников выросли на 7,7% в 2018 году Среднемесячная начисленная зарплата гражданских служащих в регионах РФ в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017 годом и достигла 49,4 тыс. рублей, зарплата муниципальных служащих стала выше на 7,9%, составив 42,1 тыс. рублей.

Происшествия При взрыве на химическом заводе в Китае погибли шесть человек По меньшей мере шесть человек погибли, еще 31 пострадал в результате мощного взрыва на заводе по производству пестицидов в китайской провинции Цзянсу, сообщает China News.

Здоровье Персональные данные пациентов оказались в открытом доступе в госзакупках Управление здравоохранения Липецкой области опубликовало на сайте госзакупок личные данные пациентов, заявляют активисты движения «Пациентский контроль» в Facebook.

Происшествия В МЧС проанализировали действия пожарных в ТЦ «Зимняя вишня» Пожарные, которые тушили возгорание в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года, действовали адекватно ситуации.

Космос Роскосмос приступил к модернизации морского комплекса «Зефир-Т» По данным корпорации, специалисты РКС начали разработку технического проекта модернизации комплекса «Зефир-Т», которым оснащен корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов».

Авто Составлен рейтинг самых незащищенных от угона автомобилей Бытует мнение, что система бесключевого доступа ослабляет защиту автомобиля от угонщиков.

Экономика «Ведомости»: РЖД планирует построить офис за 72 млрд рублей РЖД планирует построить возле Рижского вокзала в Москве новый офис за 72 млрд руб. площадью не менее 450 тыс. кв. м. Компания собирается переехать туда со всеми своими «дочками», сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Армия и оружие В Донбассе прошли учения украинской авиации и ПВО Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Азовском море прошли учения украинской авиации при поддержке кораблей ВМС.

Политика Главой комитета по печати Петербурга назначен Владимир Рябовол Новым председателем комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации администрации Санкт-Петербурга назначен советник губернатора города Владимир Рябовол.

Происшествия В Москве задержали киллера с заклинившим пистолетом В результате злоумышленник повредил манжет его куртки. Затем у него заклинил пистолет, после чего мужчина попытался скрыться.

Политика Посольство США на Украине назвало ложью заявление генпрокурора Луценко Посольство США в Киеве отреагировало на заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который ранее рассказал о передаче ему главой американской дипмиссии Мари Йованович списка "неприкасаемых".

Экономика СП выявила в проектах Минкульта РФ плохой контроль за госрасходами К началу 2019 года Минкульт РФ не реализовал 12 проектов, сроки сдачи которых уже закончились.

Политика ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.

Музыка Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград» Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.

Экономика Госдума ввела доплаты для пенсионеров сверх прожиточного минимума Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, благодаря которому российские пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума, который в регионах должен будет высчитываться по единой методике.

Происшествия На Народной улице перевернулся грузовик От удара гружённая машина перевернулась, и из неё на проезжую часть высыпались продукты.

Происшествия Человек погиб при взрыве газа в котельной под Воронежем Один человек погиб и один пострадал в результате взрыва газа в котельной в Воронежской области.

Шоу-бизнес Суд расторг брак Марата Башарова Мировой суд расторг брак актера Марата Башарова и его супруги Елизаветы Шевырковой, передает корреспондент РИА Новости.

Футбол Лука Модрич и Симона Байлз названы спортсменами года по версии AIPS Международная ассоциация спортивной прессы подвела итоги календарного 2018 года и назвала лучших атлетов по своей версии.