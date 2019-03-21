Футбол
Матео Ковачич не хочет возвращаться в «Реал»Еженедельник Футбол 05:51
Полузащитник «Реала» Матео Ковачич, арендованный «Челси», не хотел бы возвращаться в мадридскую команду. Он намерен продолжить карьеру в Англии. Сообщается, действующий запрет на трансферы, наложенный на лондонский клуб, может помещать приобретению футболиста.
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 09:29, Ашберн
Экономика
Минэкономразвития сообщило о росте экономики выше ожиданий
Как писал РБК, в феврале промышленное производство выросло на 4,1%, и это стало максимумом с мая 2017 года, хотя аналитики ожидали роста лишь на 1,5%. В частности, резко выросли обрабатывающие производства (на 4,6%), которые стагнировали в предыдущие три месяца.
Обновлено в 07:35
Шоу-бизнес
Юлию Началову проводили в последний путь аплодисментами
Поклонники проводили гроб артистки продолжительными аплодисментами и криками «Браво!»
Обновлено в 09:06
Общество
Гидрометцентр прогнозирует лето в России теплее обычного
Весной и летом температура в России в целом будет около и выше нормы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.
Обновлено в 06:45
Экономика
Галицкий возглавил рейтинг миллиардеров России с наибольшими доходами
Журнал Forbes составил рейтинг российских миллиардеров с наибольшими доходами по итогам 2018 года.
Обновлено в 08:51
Общество
В пятницу в Москву вернется зима
Как сообщают "Метеовести", в пятницу, 22 марта, в столице и области будет идти мокрый снег.
Обновлено в 04:33
Политика
Оренбургскую область временно возглавил Денис Паслер
Президент России Владимир Путин назначил Дениса Паслера временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области.
Обновлено в 04:58
Происшествия
ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда Москвы
ФСБ задержала сегодня в здании Кузьминского райсуда Москвы федерального судью Руслана Якубаева.
Обновлено в 09:13
Экономика
Зарплаты региональных чиновников выросли на 7,7% в 2018 году
Среднемесячная начисленная зарплата гражданских служащих в регионах РФ в 2018 году выросла на 7,7% по сравнению с 2017 годом и достигла 49,4 тыс. рублей, зарплата муниципальных служащих стала выше на 7,9%, составив 42,1 тыс. рублей.
Обновлено в 09:22
Происшествия
При взрыве на химическом заводе в Китае погибли шесть человек
По меньшей мере шесть человек погибли, еще 31 пострадал в результате мощного взрыва на заводе по производству пестицидов в китайской провинции Цзянсу, сообщает China News.
Обновлено в 08:25
Здоровье
Персональные данные пациентов оказались в открытом доступе в госзакупках
Управление здравоохранения Липецкой области опубликовало на сайте госзакупок личные данные пациентов, заявляют активисты движения «Пациентский контроль» в Facebook.
Обновлено в 08:41
Происшествия
В МЧС проанализировали действия пожарных в ТЦ «Зимняя вишня»
Пожарные, которые тушили возгорание в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года, действовали адекватно ситуации.
Обновлено в 07:00
Армия и оружие
Россия подняла в воздух два Су-27 из-за бомбардировщика ВВС США
Министерство обороны опубликовало видеозапись сопровождения российскими истребителями Су-27 американского стратегического бомбардировщика B-52 над Балтийским морем.
Обновлено в 05:08
Космос
Роскосмос приступил к модернизации морского комплекса «Зефир-Т»
По данным корпорации, специалисты РКС начали разработку технического проекта модернизации комплекса «Зефир-Т», которым оснащен корабль измерительного комплекса «Маршал Крылов».
Обновлено в 08:25
Авто
Составлен рейтинг самых незащищенных от угона автомобилей
Бытует мнение, что система бесключевого доступа ослабляет защиту автомобиля от угонщиков.
Обновлено в 09:04
Экономика
«Ведомости»: РЖД планирует построить офис за 72 млрд рублей
РЖД планирует построить возле Рижского вокзала в Москве новый офис за 72 млрд руб. площадью не менее 450 тыс. кв. м. Компания собирается переехать туда со всеми своими «дочками», сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на источники.
Обновлено в 02:37
Армия и оружие
В Донбассе прошли учения украинской авиации и ПВО
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Азовском море прошли учения украинской авиации при поддержке кораблей ВМС.
Обновлено в 02:30
Армия и оружие
«Роскосмос» адаптирует «Союз-5» для поддержки проекта «Морской старт»
Обновлено в 05:41
Политика
Главой комитета по печати Петербурга назначен Владимир Рябовол
Новым председателем комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации администрации Санкт-Петербурга назначен советник губернатора города Владимир Рябовол.
Обновлено в 07:54
Происшествия
В Москве задержали киллера с заклинившим пистолетом
В результате злоумышленник повредил манжет его куртки. Затем у него заклинил пистолет, после чего мужчина попытался скрыться.
Обновлено в 09:17
Политика
Посольство США на Украине назвало ложью заявление генпрокурора Луценко
Посольство США в Киеве отреагировало на заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который ранее рассказал о передаче ему главой американской дипмиссии Мари Йованович списка "неприкасаемых".
Обновлено в 02:56
Экономика
СП выявила в проектах Минкульта РФ плохой контроль за госрасходами
К началу 2019 года Минкульт РФ не реализовал 12 проектов, сроки сдачи которых уже закончились.
Обновлено в 04:38
Политика
ФСБ рассекретила уголовное дело адмирала Колчака
Федеральная служба безопасности сняла гриф секретности с уголовного дела адмирала Александра Колчака, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на Центральный архив ФСБ.
Обновлено в 08:29
Музыка
Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград»
Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено вчера в 21:27
Экономика
Госдума ввела доплаты для пенсионеров сверх прожиточного минимума
Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, благодаря которому российские пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума, который в регионах должен будет высчитываться по единой методике.
Обновлено в 04:15
Происшествия
На Народной улице перевернулся грузовик
От удара гружённая машина перевернулась, и из неё на проезжую часть высыпались продукты.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Человек погиб при взрыве газа в котельной под Воронежем
Один человек погиб и один пострадал в результате взрыва газа в котельной в Воронежской области.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес
Суд расторг брак Марата Башарова
Мировой суд расторг брак актера Марата Башарова и его супруги Елизаветы Шевырковой, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:48
Футбол
Лука Модрич и Симона Байлз названы спортсменами года по версии AIPS
Международная ассоциация спортивной прессы подвела итоги календарного 2018 года и назвала лучших атлетов по своей версии.
Обновлено в 09:10
Политика
Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили
Депутат от "Единой России" Александр Максимов объяснил идею запрета покупки дорогих автомобилей для чиновников: мы идем на поводу у людей, которые питают "традиционную, исконную, лютую ненависть" к состоявшимся и успешным людям, которые, по его мнению, неординарны и заслуживают этих благ; вместо попыток регламентировать депутат считает необходимым заниматься воспитанием чиновников.
Обновлено в 08:16