Матео Ковачич не хочет возвращаться в «Реал»Еженедельник Футбол 05:51

Полузащитник «Реала» Матео Ковачич, арендованный «Челси», не хотел бы возвращаться в мадридскую команду. Он намерен продолжить карьеру в Англии. Сообщается, действующий запрет на трансферы, наложенный на лондонский клуб, может помещать приобретению футболиста.

Матео Ковачич не хочет возвращаться в «Реал»

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