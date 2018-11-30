Кино
Учёные вычислили три самых важных фильма в истории
Учёные вычислили три самых важных фильма в историиNews.ru04:49
Учёные-математики рассчитали, какие три фильма в наибольшей степени повлияли на человечество. С помощью базы данных IMDb они выяснили, на какие картины чаще всего ссылаются в других фильмах. В итоге получились неожиданные результаты.
News.ru04:49
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Кино
Киностудия Disney выпустила трейлер «Звездных войн» для детей
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Кино
Netflix закрыл сериал «Сорвиголова» после третьего сезона
Стриминговый сервис Netflix принял решение закрыть сериал «Сорвиголова» после третьего сезона, сообщает издание Variety.
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Новость, которая особо выгодно и отрадно смотрится на фоне череды сообщений о массовом закрытии телекомиксов на Netflix: отличный чернушный "Проповедник" получил от AMC одобрительную отмашку на четвертый сезон.
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Четыре российских фильма номинированы на «Азиатский Оскар»
На премию "За культурное разнообразие" претендует картина "Царь-птица" якутского режиссера Эдуарда Новикова, а главный приз в категории "Лучшая актриса" может получить Самал Еслямова за работу в фильме Сергея Дворцевого "Айка".
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Актер из «Мажора» Павел Прилучный поссорился с другом из-за денег
Главную роль в ленте исполнил актер Павел Прилучный. Супруг Агаты Муцениеце редко бывает дома из-за плотного рабочего графика.
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Тому Хэнксу предложили роль отца Пиноккио
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В Антверпене пройдет первая выставка Ларса фон Триера
"Алмаз, который будет представлен на выставке, был огранен в Антверпене", - добавил продюсер.
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Основатель и ведущий церемонии The Game Awards Джефф Кейли поделился в Твиттере списком некоторых звёздных гостей мероприятия.
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Кино
Мединский рассказал о финансах для фильма «Крымский мост»
Ранее News.ru писал о том, что глава Минкультуры Владимир Мединский рассказал о новых задачах, которые ведомство поставит перед Фондом кино.
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Кино
Фильм Лозницы о Донбассе получил приз Каирского кинофестиваля
Фильм "Донбасс" Сергея Лозницы получил "Серебряную пирамиду" на Каирском международном кинофестивале, передает ТАСС.
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АФК «Система» оплатит съёмки фильма о Сталине
Представитель «Системы» Сергей Копытов сказал, что цель фильма — «представить объективную, основанную на документальных свидетельствах картину одного из самых противоречивых периодов отечественной истории, связанного с ролью Сталина в развитии нашего государства и победе в Великой Отечественной войне».
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В Мурманске открылся зимний кинотеатр под открытым небом
29 ноября в центре города состоялось открытие кинотеатра под открытым небом.
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Кино
В прокате — «Хроники хищных городов», новый проект Питера Джексона
Главные роли сыграли исландка Гера Хилмар и ирландец Роберт Шиэн. Единственная настоящая звезда — Хьюго Уивинг, незабвенный агент Смит.
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