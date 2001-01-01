Матье Вальбуэна: «Иногда испытываю ностальгию по „Марселю“»Спорт-Экспресс 06:19

Полузащитник "Фенербахче" Матье Вальбуэна признался, что продолжает поддерживать "Марсель", за который играл с 2006 по 2014 год. Отметим, что он также выступал и за "Лион" с 2015 по 2017 год.

Хоккей Россия — Австрия 3:0 (2-й перерыв) После первого периода матча группового этапа чемпионата мира по хоккею сборная России выигрывает у команды Австрии со счётом 1:0.

Происшествия Появилось видео с места взрыва газа в доме под Ростовом Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места взрыва в жилом доме в Ростовской области.

Наука Уровень глутамата падает на ранних стадиях шизофрении Исследователи школы медицины Джонса Хопкинса показали, что сверхвысокопольный МРТ может выявлять снижение уровня нейромедиаторов в мозгу пациентов уже на ранних стадиях развития шизофрении.

Общество Российский прокурор и генерал МВД несли одно и то же фото на «Бессмертном полку» В Мордовии глава республиканского МВД генерал-майор Юрий Арсентьев, прокурор Александр Филимонов и епископ Вениамин Кириллов несли на шествии «Бессмертного полка» 9 мая фотографии одного и того же ветерана, подписанные разными именами, сообщает паблик «Омбудсмен полиции» во «ВКонтакте».

Экономика Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.

Культура Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс» Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.

Хоккей Скончался олимпийский чемпион по хоккею Ионов «На 80-м году ушёл из жизни прославленный хоккеист, чемпион Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира Анатолий Семёнович Ионов», — говорится в сообщении на официальном сайте Федерации хоккея России.

Шоу-бизнес Старшая дочь Доренко извинилась за отмену церемонии прощания Старшая дочь журналиста Сергея Доренко Екатерина извинилась перед близкими, друзьями и коллегами отца, собравшимися на Троекуровском кладбище проститься с журналистом.

Политика Команда Зеленского опубликовала видеопетицию о роспуске Верховной рады Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского в воскресенье разместила в YouTube опрос киевлян о том, поддерживают ли они роспуск Верховной рады.

Шоу-бизнес Фигуристка Ирина Слуцкая впервые показала нового супруга Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая в эфире программы на НТВ «Секрет на миллион» впервые показала своего второго супруга, с которым они поженились прошлым летом.

Футбол Гасперини и Бенитес претендуют на роль главного тренера «Ромы» Пресса сообщает, что на роль нового главного тренера "Ромы" претендуют сразу два специалиста.

Общество «Желтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве на 13 мая Гидрометцентр объявил "желтый" уровень погодной опасности по всему Центральному федеральному округу, включая Москву и Подмосковье, на 13 мая из-за гроз.

Происшествия В массовом ДТП в Санкт-Петербурге подозревают 17-летнего школьника В аварии, которая произошла в субботу, 11 мая, во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга на Бухарестской улице подозревают 17-летнего подростка.

Общество Отец дочери Алсу потребовал засекретить итоги проверки «Голоса» По данным телеграма, Абрамов обратился к представителям компании Нидерландов Talpa Media Holdings, которая является владельцем "Голоса", и пожаловался им, что его семья подверглась травле после победы дочери на шоу.

Политика Путин рассказал о своих мыслях во время участия в «Бессмертном полку» Российский президент Владимир Путин в эфире "России 1" поделился мыслями, которые он испытывал во время участия в акции "Бессмертный полк".

Политика Помпео намерен продолжить поиск общих интересов с Россией Глава Госдепа Майк Помпео накануне визита в Россию заявил, что Москва и Вашингтон должны стремиться к поиску общей повестки во внешней политике.

Авто Это забавно: новый Suzuki Jimny в виде внедорожных роликов В России новый Suzuki Jimny, к сожалению, пока не представлен, а в продаже находится его предыдущее поколение, оснащаемое 1,3-литровым двигателем, стоимость которого, с учетом распродаж, составляет уже от 995 000 рублей.

Происшествия На Ставрополье в ДТП пострадали граждане Армении В результате ДТП пострадали трое граждан Армении, сообщили "РГ" в воскресенье в краевом управлении ГИБДД.

Происшествия Три человека погибли в ДТП на трассе «Таврида» в Крыму Три человека погибли в результат дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием легкового автомобиля и грузовика на трассе "Таврида" в Республике Крым.