Футбол
Матчи шестого тура РПЛ начнутся с аплодисментов в честь экипажа A321Российская газета 11:26
Ранее екатеринбургский "Урал", выступающий в РПЛ, подарил членам экипажа A321 бессрочные абонементы на домашние матчи клуба и сообщил, что герои 17 августа посетят встречу команды с самарскими "Крыльями Советов", перед началом которой их будут чествовать.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 23:36, Ашберн
Театры
Пермский и новосибирский театры получили премию Федора Волкова
Премия правительства России имени Федора Волкова за вклад в развитие театрального искусства была учреждена постановлением правительства 31 декабря 1999 года.
Обновлено в 10:36
Происшествия
На Кубе пять человек погибли от удара молнии
В кубинской провинции Маябеке в результате удара молнии погибли пятеро, ещё один человек госпитализирован с травмами.
Обновлено в 12:51
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ на 850 рублей
Министерство труда и социальной занятости РФ предложило повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с сегодняшних 11 280 рублей до 12 130 рублей – с 2020 года.
Обновлено в 09:57
Космос
«Спектр-РГ» подтвердил высокую активность чёрной дыры
Обновлено 14 августа в 11:11
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Шоу-бизнес
Стало известно, на кого похож сын принца Гарри и Меган Маркл
Поклонники королевской семьи никак не могут определиться с вопросом, на кого больше похож сын принца Гарри и Меган Маркл Арчи.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено в 09:20
Космос
Virgin Galactic представила новый космопорт
Компания Virgin Galactic продемонстрировала журналистам новый космопорт в штате Нью-Мексико (США).
Обновлено вчера в 14:00
Энергетика
Bloomberg: нефтяные санкции США обогатили российских экспортеров
Нефтяные санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы увеличили спрос на нефть, поставляемую из России.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес
Instagram Ольги Бузовой потребовали заблокировать
Обновлено в 06:29
Происшествия
СМИ: лечившие пострадавших при взрыве под Северодвинском врачи не знали о радиации
Руководство Архангельской областной больницы не уведомило персонал о том, что трое пострадавших при взрыве под Северодвинском заражены радиацией, пишет The Moscow Times со ссылкой на источники в медучреждении.
Обновлено в 20:57
Кино
На Netflix вышел российский сериал «Лучше, чем люди»
Обновлено в 06:54
Политика
Россия пригласила Бориса Джонсона и Ким Чен Ына на празднование Победы
Россия направила лидеру КНДР Ким Чен Ыну и премьер-министру Великобритании Борису Джонсону приглашения на празднование в следующем году 75-й годовщины Победы.
Обновлено в 10:44
Здоровье
Заболевшая раком женщина назвала первый симптом недуга
Биопсия показала, что у Трейси Френч развился плоскоклеточный рак кожи. Женщине сделали операцию, удалив пораженный участок кожи.
Обновлено в 21:05
Авто
Россиянам разрешили компактные автомобильные номера
Россияне смогут использовать компактные автомобильные номера. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 20:44
Общество
Журналисты собирают деньги для выплаты штрафов за участие в акции в поддержку Ивана Голунова
На сайте проекта "Подельник", который запустили Елизавета Нестерова и Илья Азар, отмечается, что всего были задержаны более 500 человек, на оплату их штрафов необходимо собрать почти 2,5 миллиона рублей.
Обновлено в 14:30
Политика
Захарова напомнила США о краже дипсобственности России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона.
Обновлено в 11:58
Армия и оружие
Позиции российских военных в Сирии атакованы израильскими ракетами
Обозреватели военного интернет-ресурса Avia.pro заявили о том, что выпущенные со стороны Израиля ракеты являются попыткой рассорить Россию с Ираном и «Хезболой».
Обновлено в 09:33
Происшествия
В аэропортах США восстановлена работа системы таможенного контроля
Сбой в работе электронной системы таможенного и пограничного контроля ряда аэропортов США полностью устранен.
Обновлено в 19:42
Армия и оружие
Подлодка «Петропавловск-Камчатский» вышла на заводские испытания
Подводная лодка обладает отличными характеристиками акустической скрытности.
Обновлено в 10:47
Общество
Тайфун «Кроса» частично обесточил девять поселений на Сахалине
Тайфун «Кроса» частично оставил без электричества девять населённых пунктов Сахалина, в которых живут более 7 тыс. человек.
Обновлено в 21:16
Происшествия
Пассажирку А321 затравили из-за видео с места посадки самолета в поле
Одну из пассажирок Airbus А321 авиакомпании «Уральские авиалинии», аварийно приземлившегося на кукурузное поле, Аллу Гарковенко затравили из-за видео с места происшествия.
Обновлено в 22:29
Общество
В России предложили перейти на четырехдневную рабочую неделю
В организации отметили, что сейчас многие российские предприятия вынужденно переходят на четырехдневную или трехдневную рабочую неделю из-за финансовых трудностей, что «влечет существенное сокращение зарплаты работников».
Обновлено 13 августа в 17:20
Происшествия
Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады
На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.
Обновлено в 13:29
Космос
Космоплан Dream Chaser запустят ракетой Vulcan
Sierra Nevada Corp планировала использовать для его вывода на орбиту ракеты Atlas V, Delta IV Heavy и Falcon Heavy.
Обновлено в 06:25
Здоровье
Врач посоветовал россиянам не пичкать детей лекарствами
Врач-педиатр Николай Соботюк заявил, что российские родители "пичкают лекарствами" детей с температурой, вместо того, чтобы дать иммунитету справится с инфекцией, передает портал "Медикфорум".
Обновлено в 11:02
Общество
Завершена повторная экспертиза по делу Серебренникова
Обновлено в 04:38
Происшествия
В Финляндии двух эстонцев обвинили в отмывании €140 млн российской ОПГ
В Финляндии предъявили обвинения двум гражданам Эстонии в отмывании более €100 млн российской организованной преступной группировки (ОПГ).
Обновлено в 23:08
Общество
Назвавший протестующих «щенками» Пригожин объяснился
Продюсер Иосиф Пригожин, назвавший участников протестов в Москве «щенками», объяснил свою точку зрения.
Обновлено в 16:36