Футбол
Матчи шестого тура РПЛ начнутся с аплодисментов в честь экипажа A321Российская газета вчера в 11:26
Ранее екатеринбургский "Урал", выступающий в РПЛ, подарил членам экипажа A321 бессрочные абонементы на домашние матчи клуба и сообщил, что герои 17 августа посетят встречу команды с самарскими "Крыльями Советов", перед началом которой их будут чествовать.
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Матчи шестого тура РПЛ начнутся с аплодисментов в честь экипажа «Уральских авиалиний»
RT на русскомвчера в 10:27
Матчи 6-го тура РПЛ начнутся с аплодисментов в честь экипажа спасенного самолета
Спорт-Экспрессвчера в 09:53
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