Футбол
Матчи шестого тура РПЛ начнутся с аплодисментов в честь экипажа A321Российская газета 11:26
Ранее екатеринбургский "Урал", выступающий в РПЛ, подарил членам экипажа A321 бессрочные абонементы на домашние матчи клуба и сообщил, что герои 17 августа посетят встречу команды с самарскими "Крыльями Советов", перед началом которой их будут чествовать.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 16:01, Ашберн
Происшествия
В Росгидромете назвали причину скачка радиации в Северодвинске
Росгидромет сообщил, что причиной кратковременного повышения мощности амбиентного эквивалента дозы гамма-излучения (МАЭД) 8 августа после ЧП на полигоне в Северодвинске Архангельской области могло стать прохождение облака радиоактивных газов.
Обновлено в 13:13
Общество
В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней
Обновлено в 13:44
Футбол
Директор «Барселоны» подтвердил переход Коутиньо в «Баварию»
Обновлено в 14:32
Гаджеты
Apple спрятала дату презентации iPhone в iOS 13
Обновлено в 03:11
Футбол
Карпин уснул в кинотеатре перед матчем с «Уфой»
Обновлено в 15:35
Происшествия
Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады
На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.
Обновлено в 13:29
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Политика
Шипулин скрыл от избиркома ценные бумаги на 13 миллионов рублей
Кандидат на выборы депутата Госдумы по Серовскому одномандатному избирательному округу (Свердловская область) биатлонист Антон Шипулин скрыл от регионального избиркома ценные бумаги на сумму более 13 миллионов рублей, следует из данных на сайте избиркома.
Обновлено в 12:29
Армия и оружие
В ДНР сообщили об обстреле Горловки украинскими силовиками
Как уточняется, в 18:15 был зафиксирован обстрел в направлении населённого пункта Доломитное, всего с украинской стороны было выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров.
Обновлено в 13:49
Культура
Телеведущий Роман Бабаян перешел на НТВ
Ведущий «Право голоса» на ТВЦ Роман Бабаян перешел в новый проект на НТВ, сообщает радио «Говорит Москва».
Обновлено в 13:52
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Наука
Ученые выяснили, как добиться от женщин интима
Обновлено в 07:41
Политика
Захарова напомнила США о краже дипсобственности России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, который обвинил Москву в краже технологий у Вашингтона.
Обновлено в 11:58
Происшествия
СМИ сообщили о 400 застрявших в аэропорту Антальи российских туристах
Рейс авиакомпании Nordwind из Антальи в Санкт Петербург задерживается более чем на 13 часов, сообщает "Фонтанка".
Обновлено в 14:36
Общество
К организаторам акций в Москве подали иски на сумму 13 млн рублей
«Мосгортранс» и другие организации подали иски о возмещении ущерба к инициаторам акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на сумму около 13 млн рублей.
Обновлено в 14:28
Происшествия
В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду
В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира
Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор.
Обновлено в 10:22
Политика
Российское посольство в Лондоне оценило обстановку в Персидском заливе
В заявлении говорится, что усиление давления на Иран со стороны США и Великобритании может обострить обстановку в Персидском заливе.
Обновлено в 14:38
Футбол
«СЭ»: Круговой склоняется к переходу в «Зенит», а не в ЦСКА
Футболист склонен принять предложение «Зенита», а не ЦСКА, сообщает «Спорт-Экспресс». Оба клуба предложили «Уфе» 2 млн евро за Кругового.
Обновлено в 13:32
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.
Обновлено в 09:20
Культура
Сегодня «королю рок-н-ролла» Элвису Пресли исполнилось бы 84 года
Фанаты окрестили 16 августа Днем памяти Элвиса Пресли.
Обновлено в 01:14
Происшествия
В Крыму убили начальника городского отделения МЧС
Начальник отделения МЧС в крымском городе Саки погиб от ранений после бытовой ссоры в Евпатории.
Обновлено в 08:56
Футбол
Матч «Спартака» с «Крыльями Советов» перенесен
Матч седьмого тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Спартаком» перенесен.
Обновлено в 12:02
Армия и оружие
«Роствертол» посетил глава военного ведомства Сербии
Обновлено в 11:44
Шоу-бизнес
Полина Гаранина показала стройную фигуру в черном-красном бикини
Для выхода к бассейну Полина выбрала составное мини-бикини: черный бра на широких бретелях и красный низ.
Обновлено в 08:05
Происшествия
Нападение Макгрегора на пожилого мужчину попало на видео
Обновлено вчера в 09:40
Политика
Трамп мечтает купить Гренландию
Обновлено вчера в 20:48
Футбол
«Уфа» расторгла контракт с Ванеком
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов объявил о расторжении контракта с чешским полузащитником команды Ондржеем Ванеком.
Обновлено в 07:06
Экономика
«Как работали, так и работают»: Силуанов о сокращении числа МСП
«Получается так, что по количеству предприятий, которые отмечены в этом реестре, произошло небольшое сокращение, а на самом деле эти предприятия как работали, так и работают», — подытожил Силуанов.
Обновлено в 09:13