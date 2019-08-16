Футбол

Матчи шестого тура РПЛ начнутся с аплодисментов в честь экипажа A321Российская газета 11:26

Ранее екатеринбургский "Урал", выступающий в РПЛ, подарил членам экипажа A321 бессрочные абонементы на домашние матчи клуба и сообщил, что герои 17 августа посетят встречу команды с самарскими "Крыльями Советов", перед началом которой их будут чествовать.
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Матчи 6-го тура РПЛ начнутся с минуты оваций пилотам, посадившим самолет в поле в Подмосковье

Sport24.ru09:56

Матчи шестого тура РПЛ начнутся с аплодисментов в честь экипажа «Уральских авиалиний»

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Матчи шестого тура РПЛ начнутся с аплодисментов в честь экипажа Airbus A321

ТАСС10:19

Матчи 6-го тура РПЛ начнутся с аплодисментов в честь экипажа самолета А321

Sportbox.RU10:04

Все матчи 6-го тура РПЛ начнутся с оваций в честь экипажа Airbus A321

Sports.ru09:56

Матчи 6-го тура РПЛ начнутся с аплодисменов в честь экипажа «Аэробуса А-321»

Чемпионат09:54

Матчи 6-го тура РПЛ начнутся с аплодисментов в честь экипажа спасенного самолета

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