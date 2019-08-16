Ранее екатеринбургский "Урал", выступающий в РПЛ, подарил членам экипажа A321 бессрочные абонементы на домашние матчи клуба и сообщил, что герои 17 августа посетят встречу команды с самарскими "Крыльями Советов", перед началом которой их будут чествовать.

Матчи шестого тура РПЛ начнутся с аплодисментов в честь экипажа A321

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