Футбол
Матчи шестого тура РПЛ начнутся с аплодисментов в честь экипажа A321Российская газета 11:26
Ранее екатеринбургский "Урал", выступающий в РПЛ, подарил членам экипажа A321 бессрочные абонементы на домашние матчи клуба и сообщил, что герои 17 августа посетят встречу команды с самарскими "Крыльями Советов", перед началом которой их будут чествовать.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 14:29, Ашберн
Происшествия
Путин присвоил звания Героев России пилотам аварийно севшего А321
Президент России Владимир Путин присвоил звания Героев РФ пилотам «Уральских авиалиний» Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, которым удалось посадить лайнер А321 в кукурузном поле в Московской области.
Обновлено в 14:20
Политика
МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить остров
Обновлено в 09:24
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Происшествия
Убивший авиадиспетчера Калоев пошел на выборы от «Единой России»
Виталий Калоев, в 2004 году убивший швейцарского авиадиспетчера Петера Нильсена из мести за гибель своей семьи, стал кандидатом в депутаты городского собрания Владикавказа от «Единой России».
Обновлено в 11:22
Экономика
Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей
Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей, соответствующий документ Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Обновлено в 07:46
Происшествия
Экипаж аварийно севшего А321 внесли в базу «Миротворца»
Обновлено вчера в 10:10
Армия и оружие
Минобороны показало полет беспилотника «Охотник» в паре с истребителем
На новом видео показаны не только взлет и посадка «Охотника», но и то, как ударный беспилотник выполняет маневры в воздухе в паре с «обычным» истребителем.
Обновлено в 05:44
Происшествия
Рейс из Тель-Авива сел в Краснодаре из-за авиадебошира
Самолет, летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за пассажира, пытавшегося разбить головой иллюминатор, авиадебошир арестован, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 10:11
Армия и оружие
В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу
13 августа истребитель НАТО F-18 опасно приблизился к самолету главы российского Минобороны Сергея Шойгу.
Обновлено 13 августа в 18:26
Происшествия
В Москве задержали еще одну женщину с лекарствами для больного ребенка
В Москве задержали женщину, которая заказала в интернете лекарство «Фризиум» для своего больного ребенка.
Обновлено в 00:01
Футбол
«Сочи» сыграл вничью с «Оренбургом»
Обновлено в 13:19
Происшествия
В Ульяновской области после отравлений проверят все масло в магазинах
Власти Ульяновской области начали проверку после того, как двое жителей региона погибли, отравившись подсолнечным маслом, изготовленным предположительно из семечек, обработанных крысиным ядом.
Обновлено в 12:52
Происшествия
Вор в законе из Казани отказался от титула
Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.
Обновлено в 11:17
Здоровье
В РФ вырос возраст вступления в брак
Обновлено в 07:59
Общество
Минздрав предложил ограничить продажу чипсов и газировки на работе
Министерство здравоохранения России предложило работодателям ограничить продажу на рабочих местах картофельных чипсов, сухариков, газированных напитков и других продуктов питания с повышенным содержанием соли и сахара.
Обновлено в 12:59
Армия и оружие
Болтон обвинил Россию в краже у США технологий гиперзвукового оружия
"Россия тратит достаточно средств на оборону, чтобы не только модернизировать свой ядерный арсенал, но и создавать новые виды средств доставки - гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, гиперзвуковые крылатые ракеты, в значительной степени украденные из американских технологий", - сказал Болтон в интервью радиостанции "Голос Америки".
Обновлено вчера в 04:05
Авто
АвтоВАЗ отзывает тысячи бракованных Lada Granta
В автомобилях обнаружились проблемы с боковыми указателями поворотов.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес
Джулия Ванг готовится к операции по смене пола
Победительница 15-го сезона популярного телешоу "Битва экстрасенсов" Джулия Ванг готовится к операции по смене пола.
Обновлено в 07:07
Политика
«Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»
Принципы работы новостных агрегаторов заинтересовали депутатов Госдумы после того, как в топе сервиса «Яндекс.Новости» оказалось сообщение о предложении депутатов Госдумы запретить эксплуатацию старых автомобилей.
Обновлено в 13:51
Здоровье
Эксперты назвали продукты, способствующие преждевременному старению
Эксперты установили, что попкорн, сахар, алкоголь, лакомства из кукурузы и продукты из переработанного мяса вызывают преждевременное старение и наносят вред организму, сообщает «Российская газета».
Обновлено в 03:00
Общество
Организаторы митинга 25 августа отказались от его проведения
Обновлено в 10:15
Кино
Луди Линь сыграет Лю Кана в экранизации «Mortal Kombat»
Популярная во всем мире серия видеоигр «Mortal Kombat» основная на файтинге с поединками один на один.
Обновлено в 10:08
Культура
Умер советский и российский композитор Роман Леденев
В возрасте 88 лет скончался композитор Роман Семенович Леденев, 16 августа сообщает сайт Союза кинематогрофистов РФ.
Обновлено в 08:04
Шоу-бизнес
Наташа Королева готовится стать бабушкой
Любопытно, что сперва 46-летняя исполнительница была насторожена этой новостью, но теперь одобряет выбор парня и уже готовится стать бабушкой.
Обновлено в 11:08
Наука
Шванновские клетки участвуют в ощущении боли
Обновлено в 02:30