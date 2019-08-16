Футбол

Матчи шестого тура РПЛ начнутся с аплодисментов в честь экипажа A321Российская газета 11:26

Ранее екатеринбургский "Урал", выступающий в РПЛ, подарил членам экипажа A321 бессрочные абонементы на домашние матчи клуба и сообщил, что герои 17 августа посетят встречу команды с самарскими "Крыльями Советов", перед началом которой их будут чествовать.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Матчи 6-го тура РПЛ начнутся с минуты оваций пилотам, посадившим самолет в поле в Подмосковье

Sport24.ru09:56

Матчи шестого тура РПЛ начнутся с аплодисментов в честь экипажа «Уральских авиалиний»

RT на русском10:27

Матчи 6-го тура РПЛ начнутся с аплодисментов в честь экипажа спасенного самолета

Спорт-Экспресс09:53

Матчи 6-го тура РПЛ начнутся с аплодисментов в честь экипажа самолета А321

Sportbox.RU10:04

Все матчи 6-го тура РПЛ начнутся с оваций в честь экипажа Airbus A321

Sports.ru09:56

Матчи 6-го тура РПЛ начнутся с аплодисменов в честь экипажа «Аэробуса А-321»

Чемпионат09:54

Матчи шестого тура РПЛ начнутся с аплодисментов в честь экипажа Airbus A321

ТАСС10:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 12:54, Ашберн
Происшествия

При стрельбе на рынке в Петербурге пострадали три человека

В Санкт-Петербурге на оптовом рынке произошла драка со стрельбой. По предварительным данным, спор завязался из-за торгового места.
Обновлено в 12:24
Происшествия

Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам

Президент России Владимир Путин заявил, что подписал указ о присвоении званий Героев России летчикам, пилотировавшим самолет «Уральских авиалиний» во время жесткой посадки на кукурузное поле в Подмосковье.
Обновлено в 09:42
Космос

Луна светится ярче Солнца на изображениях телескопа Fermi Gamma-ray NASA

Если бы глаза человека могли видеть высокоэнергетическое излучение, называемое гамма-лучами, Луна казалась бы ярче Солнца.
Обновлено вчера в 13:02
Происшествия

Таможня объяснила возбуждение дела из-за покупки лекарства для ребенка

Федеральная таможенная служба (ФТС) объяснила, почему возбудила уголовное дело в отношении матери больного ребенка, купившей лекарство «Фризиум» в интернете.
Обновлено в 10:53
Энергетика

Bloomberg: нефтяные санкции США обогатили российских экспортеров

Нефтяные санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы увеличили спрос на нефть, поставляемую из России.
Обновлено в 08:02
Политика

МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить остров

Обновлено в 09:24
Происшествия

Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира

Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор.
Обновлено в 10:22
Политика

Москва пригласила Трампа, Ким Чен Ына и Джонсона на 75-летие Победы

Обновлено в 10:12
Кино

Эван Макгрегор вернется в роли Оби Ван Кеноби в фильме от Disney Plus

Обновлено в 06:39
Общество

Воронеж вошел в топ-10 востребованных городов для проживания

Что же касается Воронежа, то здесь стоимость жилья выросла на 8,2% до 48 342 рублей за квадратный метр.
Обновлено в 12:01
Общество

Организаторы митинга 25 августа отказались от его проведения

В мэрии Москвы утверждают, что организаторы митинга 25 августа отказались от планов по его проведению, настаивая на проведении акции у дома № 12 по проспекту Академика Сахарова, а не у дома № 9.
Обновлено в 10:15
Шоу-бизнес

Заблокировать Instagram Бузовой просят Генпрокуратуру

Обновлено в 04:44
Политика

ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим

Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.
Обновлено в 05:36
Политика

Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия

В Ульяновске два человека умерли от отравления подсолнечным маслом

Обновлено в 06:41
Происшествия

Пилот, посадивший самолет в поле, извинился перед пассажирами

Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который смог посадить самолет Airbus А321 на кукурузное поле, извинился перед пассажирами.
Обновлено в 04:11
Происшествия

В Крыму во время драки убили сотрудника МЧС

Начальник отделения надзорной деятельности по Сакскому району крымского управления МЧС России Ярослав Мамаенко умер от ножевого ранения, подозреваемый в убийстве объявлен в розыск, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес

Тарасов: Третьего в постели я не приемлю

Футболист покинул «Локомотив» после девяти сезонов в московском клубе. За сборную России Тарасов сыграл восемь матчей и забил один гол.
Обновлено вчера в 16:44
Авто

Volkswagen готовит к дебюту новый кроссовер Volkswagen Tacqua

Компания Volkswagen готовит к дебюту новый компактный кроссовер Volkswagen Tacqua.
Обновлено в 00:54
Политика

Трамп заявил, что торговая война с КНР будет короткой

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, торговая война с Китаем будет короткой и не приведёт к рецессии.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия

Рожающую женщину высадили из автобуса за безбилетный проезд

Жительницу Неаполя высадили из автобуса во время предродовых схваток из-за отсутствия билета.
Обновлено в 12:15
Политика

Гибралтар освободил задержанный месяц назад иранский танкер

Обновлено вчера в 10:25
Происшествия

Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321

Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.
Обновлено в 03:13
Политика

Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК

Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Гаджеты

Анонсированы смартфоны BQ с мощными аккумуляторами — до 6000 мА·ч

Российский бренд мобильной электроники BQ представил две новые модели серии смартфонов Strike Power — BQ 5535L Strike Power Plus и BQ 6035L Strike Power Max, оснащённые ёмкими аккумуляторами — на 5000 и 6000 мА·ч соответственно.
Обновлено в 03:54
Футбол

«Бавария» заплатит 10 млн евро за 20-летнего полузащитника гладбахской «Боруссии»

По информации СМИ, сумма трансфера 20-летнего футболиста составит порядка 10 млн евро. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 5 млн евро.
Обновлено в 11:13
Происшествия

Вор в законе из Казани отказался от титула

Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.
Обновлено в 11:17
Происшествия

Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения

Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Баскетбол

Баскетбол. Прохоров продал «Бруклин Нетс» за рекордную сумму

Цай, являющийся соучредителем Alibaba Group, также получил контроль над ареной «Нетс», Общая сумма сделки составила $2,35 млрд.
Обновлено в 12:30
Армия и оружие

Иран на следующей неделе презентует собственный аналог С-300

Обновлено в 10:49
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное