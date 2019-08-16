Футбол
Матчи шестого тура РПЛ начнутся с аплодисментов в честь экипажа A321Российская газета 11:26
Ранее екатеринбургский "Урал", выступающий в РПЛ, подарил членам экипажа A321 бессрочные абонементы на домашние матчи клуба и сообщил, что герои 17 августа посетят встречу команды с самарскими "Крыльями Советов", перед началом которой их будут чествовать.
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Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 12:54, Ашберн
Происшествия
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В Санкт-Петербурге на оптовом рынке произошла драка со стрельбой. По предварительным данным, спор завязался из-за торгового места.
Обновлено в 12:24
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Президент России Владимир Путин заявил, что подписал указ о присвоении званий Героев России летчикам, пилотировавшим самолет «Уральских авиалиний» во время жесткой посадки на кукурузное поле в Подмосковье.
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Космос
Луна светится ярче Солнца на изображениях телескопа Fermi Gamma-ray NASA
Если бы глаза человека могли видеть высокоэнергетическое излучение, называемое гамма-лучами, Луна казалась бы ярче Солнца.
Обновлено вчера в 13:02
Происшествия
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Федеральная таможенная служба (ФТС) объяснила, почему возбудила уголовное дело в отношении матери больного ребенка, купившей лекарство «Фризиум» в интернете.
Обновлено в 10:53
Энергетика
Bloomberg: нефтяные санкции США обогатили российских экспортеров
Нефтяные санкции США в отношении Ирана и Венесуэлы увеличили спрос на нефть, поставляемую из России.
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МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить остров
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Происшествия
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Обновлено в 10:22
Общество
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Что же касается Воронежа, то здесь стоимость жилья выросла на 8,2% до 48 342 рублей за квадратный метр.
Обновлено в 12:01
Общество
Организаторы митинга 25 августа отказались от его проведения
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Обновлено в 10:15
Шоу-бизнес
Заблокировать Instagram Бузовой просят Генпрокуратуру
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Политика
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Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.
Обновлено в 05:36
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Захарова пояснила слова Лаврова о передаче Курильских островов Японии
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух российских островов Курильской гряды.
Обновлено вчера в 12:20
Происшествия
Пилот, посадивший самолет в поле, извинился перед пассажирами
Пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов, который смог посадить самолет Airbus А321 на кукурузное поле, извинился перед пассажирами.
Обновлено в 04:11
Происшествия
В Крыму во время драки убили сотрудника МЧС
Начальник отделения надзорной деятельности по Сакскому району крымского управления МЧС России Ярослав Мамаенко умер от ножевого ранения, подозреваемый в убийстве объявлен в розыск, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 10:00
Шоу-бизнес
Тарасов: Третьего в постели я не приемлю
Футболист покинул «Локомотив» после девяти сезонов в московском клубе. За сборную России Тарасов сыграл восемь матчей и забил один гол.
Обновлено вчера в 16:44
Авто
Volkswagen готовит к дебюту новый кроссовер Volkswagen Tacqua
Компания Volkswagen готовит к дебюту новый компактный кроссовер Volkswagen Tacqua.
Обновлено в 00:54
Политика
Трамп заявил, что торговая война с КНР будет короткой
Президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, торговая война с Китаем будет короткой и не приведёт к рецессии.
Обновлено вчера в 18:10
Происшествия
Рожающую женщину высадили из автобуса за безбилетный проезд
Жительницу Неаполя высадили из автобуса во время предродовых схваток из-за отсутствия билета.
Обновлено в 12:15
Политика
Гибралтар освободил задержанный месяц назад иранский танкер
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия
Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321
Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.
Обновлено в 03:13
Политика
Советник президента Глазьев станет министром ЕЭК
Советник президента Российской Федерации Сергей Глазьев заменит Татьяну Валовую на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии.
Обновлено в 07:15
Гаджеты
Анонсированы смартфоны BQ с мощными аккумуляторами — до 6000 мА·ч
Российский бренд мобильной электроники BQ представил две новые модели серии смартфонов Strike Power — BQ 5535L Strike Power Plus и BQ 6035L Strike Power Max, оснащённые ёмкими аккумуляторами — на 5000 и 6000 мА·ч соответственно.
Обновлено в 03:54
Футбол
«Бавария» заплатит 10 млн евро за 20-летнего полузащитника гладбахской «Боруссии»
По информации СМИ, сумма трансфера 20-летнего футболиста составит порядка 10 млн евро. Портал Transfermarkt оценивает игрока в 5 млн евро.
Обновлено в 11:13
Происшествия
Вор в законе из Казани отказался от титула
Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Экс-владелец «Кубани» приговорен к девяти годам тюремного заключения
Олег Мкртчан, ранее бывший владельцем футбольного клуба "Кубань", был приговорен Мосгорсудом к девяти годам тюремного заключения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:00
Баскетбол
Баскетбол. Прохоров продал «Бруклин Нетс» за рекордную сумму
Цай, являющийся соучредителем Alibaba Group, также получил контроль над ареной «Нетс», Общая сумма сделки составила $2,35 млрд.
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