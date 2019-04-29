Футбол

Матчи чемпионата Турции в память о Шурале начнутся с минуты молчанияГазета.Ru 06:21

Матчи чемпионата Турции по футболу с 29 апреля по 6 мая начнутся с минуты молчания. Данная акция будет приурочена к памяти о чешском форварде Йосефе Шурале, который трагически погиб в ДТП, сообщает официальный сайт Турецкой федерации футбола.
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Матчи чемпионата Турции начнутся с минуты молчания в память о погибшем полузащитнике «Аланьяспора»

Советский спорт07:21

Матчи чемпионата Турции начнутся с минуты молчания в память о Шурале

РИА Новости04:10

Матчи чемпионата Турции начнутся с минуты молчания в память о Шурале

Soccer.ru04:42

Матчи чемпионата Турции начнутся с минуты молчания в память о погибшем Шурале

Sport24.ru04:37

Матчи чемпионата Турции начнутся с минуты молчания в память о Шурале

Чемпионат04:35

Матчи чемпионата Турции начнутся с минуты молчания в память о погибшем Шурале

Матч ТВ05:22

Все матчи в Турции на этой неделе начнутся с минуты молчания в память о погибшем игроке «Аланьяспора» Шурале

Sports.ru05:17
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