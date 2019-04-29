Футбол
Матчи чемпионата Турции в память о Шурале начнутся с минуты молчанияГазета.Ru 06:21
Матчи чемпионата Турции по футболу с 29 апреля по 6 мая начнутся с минуты молчания. Данная акция будет приурочена к памяти о чешском форварде Йосефе Шурале, который трагически погиб в ДТП, сообщает официальный сайт Турецкой федерации футбола.
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