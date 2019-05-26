Футбол

Матчи чемпионата России по футболу в этом сезоне посетило свыше 4 млн человекТАСС 11:01

Матчи чемпионата России по футболу в сезоне-2018/19 посетило рекордное количество человек. Об этом сообщает пресс-служба турнира. Все матчи команд в рамках национального первенства посетило 4 036 196 человек, что является новым рекордом чемпионата.
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Матчи чемпионата России по футболу в этом сезоне посетило свыше 4 млн человек

ТАСС11:01

В сезоне-2018/19 была установлена рекордная посещаемость в истории РПЛ

Sport24.ru11:18

Более 4 млн болельщиков посетили матчи завершившегося сезона РПЛ

Soccer.ru11:15

Матчи чемпионата России по футболу в завершившемся сезоне посетили свыше четырех миллионов человек

Эхо Москвы11:33

Посещаемость матчей РПЛ в сезоне-2018/19 стала рекордной

Матч ТВ11:44

Матчи чемпионата России-2018/19 посетили более 4 миллионов болельщиков

Советский спорт10:01

Матчи РПЛ в сезоне-2018/19 посетило рекордное количество зрителей

Спорт-Экспресс10:53
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Экономика

Приказ о пересчете доплат к пенсиям вступил в силу в России

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Правозащитники из Human Rights Watch обвинили российский телеканал НТВ в преследовании активистов, вторжении в их частную жизнь и использовании против них «других оскорбительных тактик».
Обновлено в 11:01
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На севере Москвы при проведении земляных работ были обнаружены боеприпасы периода Великой Отечественной войны.
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Обновлено в 10:29
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В полиции проведут служебную проверку. Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок.
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Московский «Спартак» уступил «Оренбургу» в матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Rolls-Royce Cullinans за 400 тысяч долларов покоряет бездорожье

Стоит отметить, что Cullinans за 350 тысяч долларов (22,5 млн рублей) передвигался на 22-дюймовых колесах, обутых в летнюю резину.
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В Перу произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 8 произошло на севере Перу, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Геологическую службу США.
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что Русская православная церковь (РПЦ) строит в среднем три храма в сутки.
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Министра образования Аджарии уволили из-за шествия ансамбля из РФ

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На Украине община православной церкви сообщила о захвате храма

Черновицко-Буковинская епархия канонической православной церкви на Украине сообщила о том, что неизвестные сорвали ворота в одном из храмов, после чего ворвались в помещение и стали притеснять религиозную общину.
Обновлено в 07:42
Политика

Украина угрожает России «гамбургскими» санкциями из-за моряков

"Если же Москва решит игнорировать это решение [об освобождении украинских моряков], то мы будем продвигать идею введения новых - гамбургских - санкций в отношении России", - приводит агентство слова Мельника.
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Ураган и дождь сорвали концерт Анны Семенович на Кубани

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ФК «Зенит» разгромил красноярский «Енисей» в последнем матче сезона РПЛ.
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Как стало известно, по меньшей мере две материнских платы MSI при добавлении совместимости с Ryzen 3000 лишились способности работы с процессорами семейства Bristol Ridge, — об этом говорится в сопроводительном комментарии к свежим версиям BIOS.
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Взрыв произошел минувшей ночью в жилом доме в немецком городе Хальберштадт (федеральная земля Саксония-Анхальт), пострадал один человек.
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Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ситуации в команде бразильского защитника Родриго Бекао и хорватского полузащитника Николы Влашича.
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