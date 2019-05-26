Матчи чемпионата России по футболу в этом сезоне посетило свыше 4 млн человекТАСС 11:01

Матчи чемпионата России по футболу в сезоне-2018/19 посетило рекордное количество человек. Об этом сообщает пресс-служба турнира. Все матчи команд в рамках национального первенства посетило 4 036 196 человек, что является новым рекордом чемпионата.

Матчи чемпионата России по футболу в этом сезоне посетило свыше 4 млн человек

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