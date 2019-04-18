Футбол

Матчи чемпионата Нидерландов перенесены из-за участия «Аякса» в ЛЧМатч ТВ 12:32

Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) решил перенести матчи 33-го тура национального первенства ради подготовки «Аякса» к матчам полуфинала Лиги чемпионов. Матчи тура, изначально запланированные на 28 апреля, пройдут 15 мая – через три дня после 34-го тура.
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Матчи чемпионата Нидерландов перенесены из-за участия «Аякса» в ЛЧ

Матч ТВ12:32

Матчи чемпионата Нидерландов перенесены из-за участия «Аякса» в ЛЧ

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Матчи чемпионата Голландии будут перенесены из-за выхода «Аякса» в полуфинал Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс11:16

Матчи чемпионата Нидерландов перенесены из-за выхода «Аякса» в полуфинал ЛЧ

РИА Новости12:08
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