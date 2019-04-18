Футбол
Матчи чемпионата Нидерландов перенесены из-за участия «Аякса» в ЛЧМатч ТВ 12:32
Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) решил перенести матчи 33-го тура национального первенства ради подготовки «Аякса» к матчам полуфинала Лиги чемпионов. Матчи тура, изначально запланированные на 28 апреля, пройдут 15 мая – через три дня после 34-го тура.
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Политика
Медведчук предложил Зеленскому заключить сделку с Москвой
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Энергетика
В Киеве рассказали об угрозе коллапса без российской нефти
В компании "Укртатнафта" прокомментировали запрет Москвы на экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину и заявили, что это может привести к коллапсу экономики и несет угрозу национальной безопасности.
Обновлено в 12:03
Общество
У главы охраны Медведева нашли особняк за миллиард рублей
Обновлено в 13:58
Футбол
«Арсенал» обыграл «Наполи» и вышел в полуфинал ЛЕ
Лондонский «Арсенал» одержал победу над неаполитанским «Наполи» в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы.
Обновлено в 16:55
Футбол
«Айнтрахт» забил два безответных мяча «Бенфике» и вышел в полуфинал ЛЕ
В первом матче соперников, который состоялся на прошлой неделе в Португалии, «Бенфика» добилась победы со счетом 4:2. Таким образом, по сумме двух встреч в полуфинал турнира вышел «Айнтрахт».
Обновлено в 16:57
Наука
Можно ли предсказать интеллект по генам
Оказалось, что если брать интеллект, определяемый тестами, то различия в нём будут лишь на 5,3% соответствовать различиям в генах среди 12-летних, и на 6,7% – среди 16-летних.
Обновлено 15 апреля в 00:34
Кино
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Британская актриса, звезда фильма «Облачный атлас» Майя-Лесия Нэйлор умерла в возрасте 16 лет.
Обновлено в 04:01
Происшествия
В московской редакции «Росбалта» прошли обыски
Ульянов сообщил, что обыски проводятся якобы в связи с прошлогодним уголовным делом по фактам клеветы в отношении Алишера Усманова со стороны одного из сотрудников агентства.
Обновлено в 07:35
Наука
Белые акулы испытывают страх при виде касаток
Учёные провели исследование и установили, белые акулы испытывают страх при виде касаток.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Полиция назвала причину пожара в Нотр-Даме
Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено в 16:07
Технологии
Французский супермаркет Franprix тестирует роботов, которые помогают делать и доставлять покупки
В одном из супермаркетов французской сети Franprix началось тестирование роботов.
Обновлено в 09:10
Армия и оружие
ВМС США создают беспилотный флот для противостояния России
В период с 2020 по 2024 годы Соединённые Штаты намерены закупить 10 крупных беспилотных надводных кораблей и 9 подводных лодок, которые смогут выполнять как разведывательные, так и атакующие функции, сообщил NI контр-адмирал ВМС США Рэнди Крайтс.
Обновлено в 02:22
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал айфоны по 5 тысяч рублей
Из-за сбоя в программном обеспечении цены на айфоны на сайте интернет-магазина «Связного» начали отображаться некорректно.
Обновлено в 10:38
Авто
Renault получила ОТТС на новый купе-кроссовер Renault Arkana
Еще недавно Renault анонсировала новый купе-кроссовер Arkana в топовом исполнении с турбомотором и вариатором, как теперь стали известны и другие версии модели.
Обновлено в 10:21
Шоу-бизнес
Волочкова станцевала на сцене вместе с Аллой Пугачевой
Во время выступления Примадонны на сцену выбежала Волочкова и начала танцевать вместе с хореографической труппой.
Обновлено в 10:54
Космос
В NASA подтвердили вероятность климатической катастрофы
Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса NASA подтвердили точность полученных недавно данных об угрозе климатической катастрофы вследствие глобального потепления.
Обновлено в 09:03
Политика
Зеленский представил будущую президентскую команду
Обновлено в 15:32
Кино
Никита Михалков и Ким Ки Дук открыли 41-й ММКФ
Об открытии объявили президент ММКФ Никита Михалков и председатель жюри основного конкурса, корейский режиссер Ким Ки Дук, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:27
Шоу-бизнес
Фигуристку Медведеву раскритиковали за откровенный наряд из латекса
Подписчики Медведевой выразили мнение, что наряд фигуристки является чересчур откровенным и вульгарным.
Обновлено в 10:13
Хоккей
Сборная России одолела Швейцарию в рамках подготовки к ЧМ
Сборная России одолела Швейцарию в матче Еврочелленджа, сообщает ТАСС. Встреча, прошедшая в Сочи, завершилась со счетом 5:2.
Обновлено в 16:28
Гаджеты
Складные смартфоны Samsung Galaxy Fold сломались в первые же дни
Сразу несколько журналистов, получивших складные смартфоны Samsung Galaxy Fold для тестирования, столкнулись с проблемами в работе гибкого экрана в течение первых дней после начала использования.
Обновлено в 01:49
Происшествия
Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки
Пресс-секретарь суда Юнона Царёва заявила, что СК предъявил Колбову обвинение в получении взятки в особо крупном размере от бывшего главы ФГУП Издательство «Известия» Эраста Галумова.
Обновлено в 15:36
Культура
В Сети массово раскупают диски с мюзиклом Notre Dame de Paris
После пожара в соборе Парижской Богоматери во французских интернет-магазинах вырос спрос на диски с мюзиклом Notre Dame de Paris.
Обновлено в 06:22
Авто
У китайцев имеется собственный аналог Лада Гранта
По своей концепции Baojun 310 напоминает Ладу Гранту. Модель пользуется массовым спросом за выносливость при низкой стоимости.
Обновлено в 02:32
Общество
Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву
Писателя и журналиста Дмитрия Быкова, госпитализированного во вторник в Уфе, перевезут в Москву.
Обновлено в 08:49
Общество
Роскачество назвало лучший кефир новых марок
Специалисты Роскачества провели исследование 47 новых марок кефира, появившихся на российском рынке относительно недавно и еще не успевших заслужить доверие покупателей.
Обновлено в 03:34