Футбол

Евро-футбол.руЕвро-футбол.руМатчи чемпионата Испании начнутся с минуты молчания

Королевская федерация футбола Испании призывает начать все официальные матчи ближайшего тура в каждом из дивизионов страны с минуты молчания. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
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