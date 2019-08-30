Футбол
Евро-футбол.руМатчи чемпионата Испании начнутся с минуты молчания
Королевская федерация футбола Испании призывает начать все официальные матчи ближайшего тура в каждом из дивизионов страны с минуты молчания. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
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Армия и оружие
Польша и США обсудили очередное место дислокации американских военных
На совместной пресс-конференции советника по национальной безопасности США Джона Болтона и министра обороны Польши Мариуша Блащака прозвучало заявление о том, что страны обсуждают создание нового места для размещения американских военных.
Военное дело 06:35
Музыка
Определен город проведения «Евровидения-2020»
Организаторы песенного конкурса «Евровидение» утвердили место проведения события в 2020 году.
BFM.ru 07:48
Футбол
Семак: «Благодаря Тилю игра „Спартака“ становится разнообразнее»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 8-го тура РПЛ со «Спартаком», а также прокомментировал вылет красно-белых от «Браги» в раунде плей-офф Лиги Европы.
Sport24.ru 04:22
Политика
Путин назвал семью с тремя детьми нормальной и правильной
Президент Владимир Путин считает, что семья, в которой три ребенка, — «нормальная» и «правильная».
РБК 08:00
Футбол
Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы
Жеребьевка группового этапа Лиги Европы прошла в Монако 30 августа. Первые матчи турнира пройдут 19 сентября 2019.
Газета.Ru 07:45
Кино
Вышел новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures показала новый трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы". Ролик опубликован на YouTube-канале студии.
ТАСС 04:27
Энергетика
«НОВАТЭК» получил право пользования Солетско-Ханавейским месторождением
Дочернее общество "НОВАТЭКа" "Арктик СПГ 1" выиграло аукцион на право пользования участком недр федерального значения, включающим Солетско-Ханавейское месторождение, для геологического изучения недр, разведки и добычи углеводородного сырья.
Finam.Ru 07:17
Футбол
Дочь экс-тренера сборной Испании Луиса Энрике умерла в 9 лет
Весь футбольный мир поддерживает бывшего главного тренера сборной Испании и каталонской "Барселоны" Луиса Энрике.
Московский Комсомолец 05:19
Здоровье
В Рязани спасли пациента, от которого отказались в московской клинике
В рязанском кардиодиспансере спасли пациента, которому не сумели помочь в столичной клинике.
Московский Комсомолец 03:42
Армия и оружие
Россия начала серийное производство военного беспилотника «Орион»
Поставка армии первого комплекса запланирована на 2019 год.
РИА Новости 04:01
Политика
Эрдоган сообщил о переговорах с Россией о поставках истребителей Су-57
В конце июля Дональд Трамп заявил, что он не винит Анкару за покупку российских ЗРК, однако предназначавшиеся для нее новейшие истребители F-35 могут продать другим странам.
РИА Новости 07:28
Политика
Трамп задумался о взыскании с Китая императорских долгов
Как указывает агентство, история с китайскими облигациями начала прошлого века всплыла именно сейчас – в период обострения торговых и политических отношений между Пекином и Вашингтоном, и может использоваться администрацией США в качестве рычага давления на Китай.
Международная жизнь 06:53
Политика
Зеленский обеспокоен приглашением России на следующем саммите G7
Как отмечается, Зеленский обеспокоен тем, что российская сторона может присутствовать на новом саммите.
Газета.Ru 06:57
Политика
Украина намерена добиться долгосрочного контракта на транзит газа
Новое правительство Украины намерено добиться долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, сообщил премьер-министр страны Алексей Гончарук.
RT на русском 06:54
Происшествия
Тело главы компании Global Safe Group обнаружено в Москве-реке
Тело президента Global Safe Group Дениса Щепетьева обнаружено в Москве-реке, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 07:08
Происшествия
Суд отказал дизайнеру, которому сломали ногу при задержании в Москве
Тверской суд Москвы отказал в удовлетворении жалобы дизайнера Константина Коновалова, которому сломали ногу во время задержания в центре Москвы.
Московский Комсомолец 07:21
Политика
Между Украиной и Россией начался обмен пленными
Как пишет у себя в ФБ генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, моряки, задержанные в Керченском проливе, а также Олег Сенцов, Николай Карпюк, Владимир Балух, Павел Гриб летят домой.
Эхо Москвы вчера в 21:04
Фигурное катание
Скончалась мать работающего с Тутберидзе хореографа
Газета.Ru вчера в 18:20
Хоккей
КХЛ сообщила о переносе матчей с участием «Локомотива», московского «Динамо» и «Торпедо»
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) объявила о переносе матчей регулярного чемпионата с участием ярославского "Локомотива", московского "Динамо" и нижегородского "Торпедо".
ТАСС 05:44
Армия и оружие
Минобороны РФ выпустило ракету «Калибр» в Черном море
«Совершенно секретно»: Экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочек» проекта 21631 «Буян-М» Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России впервые в истории выпустил крылатую ракету «Калибр».
Совершенно секретно 06:00
Наука
Иркутские учёные открыли новый минерал
Камень голубого цвета можно будет использовать в ювелирном искусстве Научные сотрудники ИРНИТУ (Иркутский национальный исследовательский технический университет) Екатерина Канева и Татьяна Радомская открыли новый минерал фторкарлтонит.
Байкал-Daily 28 августа в 03:10
Кино
Критики в Венеции назвали «Брачную историю» претендентом на «Оскар»
После премьеры на Венецианском кинофестивале критики назвали "Брачную историю" режиссера Ноа Баумбаха серьезным претендентом на "Оскар", сообщает Independent.
РИА Новости 06:53
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Газета.Ru вчера в 16:46
Армия и оружие
Трамп объявил о создании космического командования США
«Космическое командование будет защищать ключевые интересы США в космосе — следующей области военных действий», — заявил президент США.
Международная жизнь 05:01
Авто
Власти планируют увеличить транспортный налог
Счётная палата предложила изменить правила расчета транспортного налога. ый налог начнут считать по-новому.
32CARS.ru 05:05
Происшествия
Самолет «Уральских авиалиний» вынужденно сел в Екатеринбурге
Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку в аэропорту «Кольцово» в Екатеринбурге из-за возможного повреждения колеса шасси.
BFM.ru 00:00
Происшествия
СК опубликовал ролик о протестах в Москве
Следственный комитет России опубликовал видео, в котором рассказал о сценариях протестов последних лет, в том числе акций, которые прошли в Москве в конце июля.
РБК 05:26
Экономика
Россия увеличила ввоз пластикового мусора из-за рубежа
В Россию стали больше импортировать пластиковых отходов из-за отсутствия раздельного сбора мусора.
Газета.Ru 06:05
Происшествия
Автомобиль въехал в толпу в Москве
36-летний мужчина въехал в толпу на автомобиле в районе Чертаново в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:18