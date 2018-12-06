Футбол

Матчи «Монако» и «Марселя» перенесены из-за протестов во Франции
Вести.Ru
08:37

Матчи с участием футбольных клубов "Монако" и "Марселя" отменены и перенесены на более поздний срок из-за массовых протестов во Франции. Встречи 17-го тура французской лиги 1 должны были состояться в эти выходные.
Вести.Ru08:37

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Во Франции запрещают играть в футбол. Виной всему — «желтые жилеты»

Sport24.ru15:20

Матч между «Монако» Головина и «Ниццей» был перенесен из-за беспорядков

Газета.Ru15:04

Матч «Сент-Этьен» — «Марсель» перенесен

Матч ТВ11:08

Из-за беспорядков во Франции перенесли четвертый матч 17-го тура Лиги 1

Спорт-Экспресс10:14

Матч «Монако» – «Ницца» перенесен на более поздний срок

Советский спорт08:41

Во Франции отменили уже 5-й матч тура лиги 1 из-за протестов

Sports.ru12:35

Матч «Монако» – «Ницца» перенесён из-за акций протеста во Франции

Чемпионат07:08
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни не будет наказан за то, что во время домашнего матча Премьер-Лиги с «Арсеналом» схватил за волосы Маттео Гюэндузи, сообщает Sky Sports.
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Футболисты московского «Локомотива» Антон и Алексей Миранчук выступили со словами поддержки в адрес нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, находящихся под арестом.
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Определились соперники юношеских сборных России на ЧЕ

В элитном раунде ЧЕ-2019 сборная России (игроки 2000 г. р.) встретится с Ирландией, Азербайджаном и Румынией.
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КДК перенес рассмотрение расистских выкриков фанатов «Спартака»

КДК РФС перенес на 13 декабря рассмотрение расистских выкриков болельщиками «Спартака» в матче 16-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1).
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Раньери: «Моуринью первым поздравил с возвращением в АПЛ»

Новый наставник "Фулхэма" Клаудио Раньери лестно отозвался о главном тренере "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью и назвал португальца своим другом.
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Что касается Серии А, то я не считаю "Ювентус" недосягаемым. Тем не менее, от нас требуются настоящие чудеса, чтобы вести борьбу на равных.
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