Футбол

Матчи «Ливерпуля» и «Арсенала» стали самыми голевыми в истории АПЛ
Евро-футбол.ру
вчера в 13:29

Ливерпуль — Арсенал
5 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Энфилд»
11′
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
Роберто Фирмино
14′
Роберто Фирмино
16′
Эндрю Робертсон
26′
Садио Мане
32′
33′
Гранит Джака
Мохамед Салах
45′+2′
46′
Шкодран Мустафи
Лоран Косельни
Садио Мане
Джордан Хендерсон
62′
Роберто Фирмино
65′
71′
Пьер-Эмерик Обамеянг
Александр Ляказетт
Джорджиньо Вейналдум
Адам Лаллана
78′
80′
Сеад Колашинац
Маттео Гендузи
Эндрю Робертсон
Натаниэль Клайн
83′
90′+2′
Сократис Папастатопулос
"Ливерпуль" пропустил первым в матче 20-го тура АПЛ с "Арсеналом", но ещё до перерыва ответил четырьмя голами (4:1 после первого тайма).
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