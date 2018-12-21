Футбол
ЧМ-2018 посмотрели рекордные 3,5 миллиарда человек
ЧМ-2018 посмотрели рекордные 3,5 миллиарда человекМатч ТВ04:15
Международная федерация футбола в пятницу обнародовала данные по просмотрам чемпионата мира-2018, который летом прошел в России. Всего матчи турнира посмотрело рекордное количество человек — 3,572 миллиарда зрителей. Это более половины населения планеты в возрасте от 4 лет и старше.
Матч ТВ04:15
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