Футбол

Матчи 6-го тура РПЛ начнутся с оваций в честь экипажа «Аэробуса А-321»МК-Спорт 10:34

Ранее о проведении аналогичной акции объявила Футбольная национальная лига (ФНЛ). Отметим, что шестой тур чемпионата России начнется в пятницу со встречи "Оренбурга" и "Сочи" и завершится в понедельник московским дерби между "Спартаком" и ЦСКА.
Читать в источнике
Комментировать
с чего всё началось
Российская Премьер-Лига в своём официальном «твиттере
» объявила об акции в честь экипажа самолёта «Аэробус А-321», который накануне, 15 августа, утром приземлился в поле в Жуковском.
Чемпионат09:54

Подробнее о событии

Матчи 6-го тура РПЛ начнутся с минуты оваций пилотам, посадившим самолет в поле в Подмосковье

Sport24.ru09:56

Матчи шестого тура РПЛ начнутся с аплодисментов в честь экипажа «Уральских авиалиний»

RT на русском10:27

Матчи 6-го тура РПЛ начнутся с аплодисментов в честь экипажа спасенного самолета

Спорт-Экспресс09:53

Матчи 6-го тура РПЛ начнутся с аплодисментов в честь экипажа самолета А321

Sportbox.RU10:04

Все матчи 6-го тура РПЛ начнутся с оваций в честь экипажа Airbus A321

Sports.ru09:56

Матчи 6-го тура РПЛ начнутся с аплодисменов в честь экипажа «Аэробуса А-321»

Чемпионат09:54

Матчи шестого тура РПЛ начнутся с аплодисментов в честь экипажа Airbus A321

ТАСС10:19
Показать все источники
Автоматически обработаны 7284 источника, обновлено в 19:05, Ашберн
Армия и оружие

Испытания нового оружия КНДР прошли в присутствии Ким Чен Ына

Обновлено в 18:52
Здоровье

Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей

Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.
Обновлено в 18:39
Политика

Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике

Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Происшествия

Посадившим А321 пилотам присвоят госнаграды

Обновлено вчера в 06:16
Происшествия

Бывшего владельца «Кубани» приговорили к 9 годам колонии

Бывшего владельца "Кубани" Олега Мкртчана приговорили к 9 годам колонии за хищение активов.
Обновлено в 10:02
Авто

Volkswagen готовит к дебюту новый кроссовер Volkswagen Tacqua

Компания Volkswagen готовит к дебюту новый компактный кроссовер Volkswagen Tacqua.
Обновлено в 00:54
Футбол

Бразильский легионер «Зенита» назвал чемпионат России техничным

«Зенит» после пяти туров чемпионата России занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.
Обновлено в 18:14
Армия и оружие

Россию заподозрили в испытании оружия «Судного дня»

Обновлено в 13:10
Общество

В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней

Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря у рек, сообщает администрация города.
Обновлено в 13:44
Игры

Electronic Arts официально представила Need for Speed Heat

Компания Electronic Arts и студия Ghost Games анонсировали Need for Speed Heat — продолжение знаменитой гоночной серии.
Обновлено вчера в 01:58
Энергетика

Нефть «подбодрила» статистика из США

Цены на нефть 16 августа растут после двух дневного снижения.
Обновлено в 08:52
Здоровье

Диагноз – гипертония. Оправданно ли самолечение при этом заболевании?

Сердечно-сосудистые заболевания остаются главной причиной смертей – от них умирают 46% граждан.
Обновлено в 17:09
Общество

Экологи обрушились с критикой на принца Гарри и Меган Маркл

Британские активисты-экологи раскритиковали принца Гарри и его супругу Меган Маркл за полет на Ибицу на бизнес-джете Gulfstream 550, пишет The Sun.
Обновлено в 17:55
Общество

Опрошенные россияне назвали справедливую зарплату

Страховая компания «Сбербанк страхование жизни» провела в 39 российских городах исследование с целью выяснить, какую зарплату россияне считают справедливой.
Обновлено вчера в 01:29
Происшествия

Застрявшие в Анталье российские туристы вылетели в Санкт-Петербург

Самолет с 400 российскими туристами, застрявшие на 16 часов в аэропорту турецкой Антальи, вылетели в Санкт-Петербург рейсом Nordwind.
Обновлено в 18:22
Теннис

Кузнецова обыграла Плишкову и вышла в полуфинал турнира в Цинциннати

Обновлено в 16:03
Кино

В России снимут новый фильм «Мастер и Маргарита»

Съемки нового фильма "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова начнутся весной 2020 года.
Обновлено в 14:45
Происшествия

Жена рассказала о реакции пилота Юсупова на звание Героя России

Обновлено в 14:44
Политика

Госдеп остался недоволен налоговой политикой Украины

Согласно представленной информации, Украина попала в список стран, чья налоговая политика в прошлом году не отвечала требованиям прозрачности.
Обновлено в 18:32
Происшествия

В крови отравившихся подсолнечным маслом россиян нашли яд

В крови отравившихся подсолнечным маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд.
Обновлено в 15:58
Общество

К организаторам акций в Москве подали иски на сумму 13 млн рублей

Обновлено в 14:28
Авто

Новый УАЗ-452 «Буханка» показали на изображениях

Независимые дизайнеры разработали рендерные изображения, на которых представили свое видение на новый УАЗ-452, известный автолюбителям как «Буханка».
Обновлено в 06:23
Футбол

«Барселона» проиграла «Атлетику» на старте Ла Лиги впервые за 11 лет

Обновлено в 17:05
Авто

На каких автомобилях ездит Антон Макарский: от кабриолета до внедорожника

Обновлено в 13:04
Музыка

Лиам Гэллахер выпустил сингл вместе с сыном

Лиам Гэллахер выпустил новый сингл под названием "One Of Us".
Обновлено в 16:13
Экономика

Фигурант дела «Росагролизинга» заявил в СК на генерала ФСБ Воронина

Заявления после арестов силовиков Скрывающийся в Лондоне от российских правоохранительных органов бывший заместитель министра сельского хозяйства Алексей Бажанов из Лондона обратился в Следственный комитет с заявлением о преступлении, обвинив в рейдерском захвате своего бизнеса по производству растительного масла бизнесмена Аркадия Фосмана и экс-начальника Управления "К" ФСБ Виктора Воронина.
Обновлено в 05:07
Политика

Вице-спикер Крыма ответил на отказ Киева снять водную блокаду

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков заявил, что отказ киевских властей от снятия водной блокады полуострова был ожидаемым, так как Украина живет в параллельной реальности.
Обновлено в 01:56
Армия и оружие

Позиции российских военных в Сирии атакованы израильскими ракетами

Обозреватели военного интернет-ресурса Avia.pro заявили о том, что выпущенные со стороны Израиля ракеты являются попыткой рассорить Россию с Ираном и «Хезболой».
Обновлено в 09:33
Здоровье

Эксперты назвали продукты, ускоряющие старение кожи

Эксперты назвали продукты, которые вызывают преждевременное старение кожи. Об этом пишет "Российская газета".
Обновлено в 17:45
Политика

Экипаж аварийно севшего лайнера А321 внесли в базу «Миротворца»

Обновлено вчера в 13:18
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат России по футболу 2019/2020Больше новостей по теме
Главное