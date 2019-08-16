с чего всё началось

Ранее о проведении аналогичной акции объявила Футбольная национальная лига (ФНЛ). Отметим, что шестой тур чемпионата России начнется в пятницу со встречи "Оренбурга" и "Сочи" и завершится в понедельник московским дерби между "Спартаком" и ЦСКА.

Матчи 6-го тура РПЛ начнутся с оваций в честь экипажа «Аэробуса А-321»

Здоровье Путину пожаловались на уголовные дела из-за лекарств для больных детей Матери детей с ограниченными возможностями написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за уголовного преследования в связи с покупками запрещенных препаратов.

Политика Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).

Происшествия Бывшего владельца «Кубани» приговорили к 9 годам колонии Бывшего владельца "Кубани" Олега Мкртчана приговорили к 9 годам колонии за хищение активов.

Авто Volkswagen готовит к дебюту новый кроссовер Volkswagen Tacqua Компания Volkswagen готовит к дебюту новый компактный кроссовер Volkswagen Tacqua.

Футбол Бразильский легионер «Зенита» назвал чемпионат России техничным «Зенит» после пяти туров чемпионата России занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.

Общество В Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за ливней Власти Сочи подготовились к эвакуации жителей из-за возможных ливней и смерчей и распорядились свернуть палаточные лагеря у рек, сообщает администрация города.

Игры Electronic Arts официально представила Need for Speed Heat Компания Electronic Arts и студия Ghost Games анонсировали Need for Speed Heat — продолжение знаменитой гоночной серии.

Энергетика Нефть «подбодрила» статистика из США Цены на нефть 16 августа растут после двух дневного снижения.

Общество Экологи обрушились с критикой на принца Гарри и Меган Маркл Британские активисты-экологи раскритиковали принца Гарри и его супругу Меган Маркл за полет на Ибицу на бизнес-джете Gulfstream 550, пишет The Sun.

Общество Опрошенные россияне назвали справедливую зарплату Страховая компания «Сбербанк страхование жизни» провела в 39 российских городах исследование с целью выяснить, какую зарплату россияне считают справедливой.

Происшествия Застрявшие в Анталье российские туристы вылетели в Санкт-Петербург Самолет с 400 российскими туристами, застрявшие на 16 часов в аэропорту турецкой Антальи, вылетели в Санкт-Петербург рейсом Nordwind.

Кино В России снимут новый фильм «Мастер и Маргарита» Съемки нового фильма "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова начнутся весной 2020 года.

Политика Госдеп остался недоволен налоговой политикой Украины Согласно представленной информации, Украина попала в список стран, чья налоговая политика в прошлом году не отвечала требованиям прозрачности.

Происшествия В крови отравившихся подсолнечным маслом россиян нашли яд В крови отравившихся подсолнечным маслом жителей Ульяновской области обнаружили яд.

Авто Новый УАЗ-452 «Буханка» показали на изображениях Независимые дизайнеры разработали рендерные изображения, на которых представили свое видение на новый УАЗ-452, известный автолюбителям как «Буханка».

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Экономика Фигурант дела «Росагролизинга» заявил в СК на генерала ФСБ Воронина Заявления после арестов силовиков Скрывающийся в Лондоне от российских правоохранительных органов бывший заместитель министра сельского хозяйства Алексей Бажанов из Лондона обратился в Следственный комитет с заявлением о преступлении, обвинив в рейдерском захвате своего бизнеса по производству растительного масла бизнесмена Аркадия Фосмана и экс-начальника Управления "К" ФСБ Виктора Воронина.

Политика Вице-спикер Крыма ответил на отказ Киева снять водную блокаду Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков заявил, что отказ киевских властей от снятия водной блокады полуострова был ожидаемым, так как Украина живет в параллельной реальности.

Армия и оружие Позиции российских военных в Сирии атакованы израильскими ракетами Обозреватели военного интернет-ресурса Avia.pro заявили о том, что выпущенные со стороны Израиля ракеты являются попыткой рассорить Россию с Ираном и «Хезболой».