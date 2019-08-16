Все матчи 6-го тура чемпионата России начнутся с оваций в честь экипажа рейса U6-178 «Уральских авиалиний» «Москва – Симферополь».

Все матчи 6-го тура РПЛ начнутся с оваций в честь экипажа Airbus A321

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Политика Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.

Происшествия Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам Президент России Владимир Путин заявил, что подписал указ о присвоении званий Героев России летчикам, пилотировавшим самолет «Уральских авиалиний» во время жесткой посадки на кукурузное поле в Подмосковье.

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