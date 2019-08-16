Футбол
Все матчи 6-го тура РПЛ начнутся с оваций в честь экипажа Airbus A321Sports.ru 09:56
Все матчи 6-го тура чемпионата России начнутся с оваций в честь экипажа рейса U6-178 «Уральских авиалиний» «Москва – Симферополь».
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
Происшествия
Рейс из Тель-Авива в Петербург сел в Краснодаре из-за авиадебошира
Летевший из Тель-Авива в Санкт-Петербург самолёт совершил вынужденную посадку в Краснодаре из-за авиадебошира, который пытался разбить головой иллюминатор.
Обновлено в 10:22
Политика
Захарова ответила на обвинения Болтона в краже американских технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявление советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона, обвинившего Москву в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 10:52
Политика
МИД Гренландии отреагировал на «идею» Трампа купить остров
Обновлено в 09:24
Происшествия
Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам
Президент России Владимир Путин заявил, что подписал указ о присвоении званий Героев России летчикам, пилотировавшим самолет «Уральских авиалиний» во время жесткой посадки на кукурузное поле в Подмосковье.
Обновлено в 09:42
Интернет
Mail.ru представила сервис для тайм-менеджмента в браузере Atom
Mail.ru Group объявила о том, что в браузере Atom инструмент для сетевого тайм-менеджмента.
Обновлено в 03:34
Происшествия
На Курском направлении произошел сбой в движении электричек
«Сегодня в 15:40 на участке Подольск — Гривно Курского направления МЖД, по предварительной информации, сторонней организацией был поврежден кабель устройства сигнализации, централизации и блокировки, отвечающий за движение поездов в автоматическом режиме», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:09
Происшествия
В Подмосковье проверили мусорные объекты у Жуковского после ЧП с А321
Сотрудники Росприроднадзора и Министерства экологии и природопользования Московской области провели проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский, где утром 15 августа совершил аварийную посадку самолёт А321.
Обновлено в 10:04
Политика
Фигурант дела Штрахе подал иск против автора скандального видео с Ибицы
Бывший член Австрийской партии свободы (АПС) Йоханн Гуденус, принимавший участие во встрече с «племянницей русского олигарха» на Ибице в 2017 году, потребовал компенсации от одного из авторов скандальной видеозаписи.
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес
Анна Семенович о своей ориентации: «Женщин люблю больше»
Один из подписчиков захотел уточнить, является ли правдой слух о том, что Семенович «любит» и мужчин, и женщин.
Обновлено в 11:07
Политика
Порошенко указал в декларации, что является президентом Украины
Бывший президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко в электронной декларации указал, что по-прежнему является лидером государства.
Обновлено в 08:21
Здоровье
Врач назвал простой способ защититься от гриппа и простуды
Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников в беседе с Агентством городских новостей "Москва" рассказал о методах профилактики ОРЗ и гриппа.
Обновлено в 09:36
Общество
Google трижды проигнорировал требование Роскомнадзора
Три запроса Роскомнадзора об удалении сетевого контента, оскорбляющего государственные символы России, проигнорировала американская компания Google.
Обновлено в 05:37
Происшествия
Житель Ингушетии похитил 13-летнюю девочку, чтобы жениться
Правоохранители Ингушетии задержали 19-летнего местного жителя по подозрению в похищении 13-летней девочки.
Обновлено в 09:52
Футбол
Ещенко рассказал о коррупции в России
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко сожалеет, что в России процветает коррупция.
Обновлено в 11:01
Политика
Ушаков: Путин и Макрон обсудят обеспечение безопасности в Европе
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон на встрече 19 августа обсудят обеспечение безопасности в Европе и сотрудничество РФ с ЕС.
Обновлено в 09:50
Технологии
В сети криптовалюты Dash обнаружили уязвимость. Проблема уже решена
В блокчейне криптовалюты Dash была обнаружена неисправность, которая могла быть вызвана стресс-тестированием системы или хакерской атакой.
Обновлено в 09:24
Армия и оружие
Иран на следующей неделе презентует собственный аналог С-300
По сообщению ТАСС со ссылкой на агентство IRNA, Минобороны Ирана анонсировало презентацию на следующей неделе собственного зенитно-ракетного комплекса «Бавар-373».
Обновлено в 10:49
Происшествия
Треть пассажиров аварийно севшего А321 прибыли в Симферополь
Около трети пассажиров аварийно севшего в Подмосковье Аэробуса А321 «Уральских авиалиний» прилетели в аэропорт Симферополя рейсами из Жуковского и Домодедова.
Обновлено в 00:27
Армия и оружие
Министра обороны Сербии восхитил вертолет Ми-35М
Обновлено в 10:36
Технологии
Составлен рейтинг мобильных приложений — «пожирателей времени»
Больше всего времени российские владельцы смартфонов проводят за играми от компании Playrix, сообщает Forbes со ссылкой на проведенное по просьбе издания исследование Mediascope.
Обновлено в 02:12
Политика
ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим
Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.
Обновлено в 05:36
Футбол
Фанат «Ливерпуля» травмировал Адриана, когда выбежал на поле
Обновлено в 06:32
Происшествия
В Ульяновской области расследуют факты отравления подсолнечным маслом
Управление Роспотребнадзора и прокуратура Ульяновской области начали расследование по факту отравления семи жителей региона, предположительно, подсолнечным маслом домашнего производства.
Обновлено в 07:21
Общество
Умерла нидерландская принцесса Кристина
Обновлено в 09:04
Авто
Гибридный внедорожник Toyota RAV4 начали тестировать в Европе
Гибридный внедорожник Toyota RAV4 начали тестировать на дорогах Европы. Прототип попал на фото вездесущих папарацци.
Обновлено вчера в 12:41
Общество
Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи
Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.
Обновлено вчера в 09:01
Футбол
Эден Азар получил травму на тренировке «Реала»
Форвард мадридского «Реала» Эден Азар получил травму на сегодняшнем тренировке, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 09:59