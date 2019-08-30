Футбол
Sportbox.RUМатчи 3-го тура чемпионата Испании начнутся с минуты молчания
Руководство испанской примеры приняло решение поддержать бывшего главного тренера «Барселоны» и сборной страны Луиса Энрике, у которого накануне скончалась 9-летняя дочь Ксана. Все матчи 3-го тура чемпионата Испании начнутся с минуты молчания в память о дочери тренера.
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