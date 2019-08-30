Футбол
Матч ТВМатчи 3-го тура чемпионата Испании начнутся с минуты молчания
Руководство испанской примеры приняло решение поддержать бывшего главного тренера «Барселоны» и сборной страны Луиса Энрике, у которого накануне скончалась 9-летняя дочь Ксана. Все матчи 3-го тура чемпионата Испании начнутся с минуты молчания в память о дочери тренера.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 09:45, Вашингтон
Политика
В Турции заявили о приверженности сделке с США по F-35
RT на русском 09:23
Общество
«Король лев» стал самым кассовым фильмом года в России
Сборы фильма «Король лев» составили более 2,75 млрд руб. в России, следует из базы данных Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Ведомости 08:29
Политика
Медведчук и Рабинович посетили заключенных в Лефортово
Ранее в СБУ заявили, что Украина и Россия перенесли обмен заключенными.
Газета.Ru 09:16
Кино
Опубликован новый трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Вышел новый трейлер шестой части киноистории о терминаторе. Видео опубликовали на официальном канале Paramount Pictures на YouTube.
ФАН 05:23
Экономика
Банк «Россия» подал иск на 190 миллионов о банкротстве завода «Тролза»
Банк «Россия» обратился в Арбитражный суд Саратовской области с иском о банкротстве ЗАО «Тролза». Заявление было подано вчера, 29 августа.
Версия-Саратов 07:43
Общество
Законопроект о собственности на гаражи внесен в Госдуму
Сегодня масса вопросов остаются неурегулированными, и, как подчеркнул автор проекта председатель Комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, человек зачастую, покупая гараж или машино-место, платит, по сути, за воздух.
Российская газета 04:43
Музыка
Роттердам примет «Евровидение-2020»
«Роттердам был выбран принимающим городом 65-го песенного конкурса «Евровидение» после напряженной борьбы с южным нидерландским городом Маастрихтом», - говорится в сообщении.
RuNews24.ru 07:30
Политика
Южная Осетия потребовала от Грузии ликвидации блокпоста на границе
Газета.Ru вчера в 17:49
Политика
США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов
Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.
Вести.Ru вчера в 22:56
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста
В преддверии 75-летия освобождения Бухареста от войск нацистской Германии наше Минобороны рассекретило уникальные архивные документы.
ТВ Центр 05:00
Музыка
Обматеривший «Новую волну» Киркоров не попал в фонограмму на концерте
В Сети появилось видео накладки на песенном конкурсе «Новая волна», в ходе которой Филипп Киркоров не смог попасть в фонограмму.
Культуромания 09:05
Происшествия
Похищен любовник топ-менеджера российского банка
6 августа сообщалось, что житель Всеволжского района Ленинградской области похитил бывшую сожительницу.
Lenta.ru 08:24
Политика
«К ноге»: Сеть возмутило «собачье» обращение Трампа с женой
В твиттере набрало популярность видео, на котором президент США Дональд Трамп подзывает свою жену Меланью жестом, напоминающим команду «к ноге».
Рамблер 08:08
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец 28 августа в 10:11
Армия и оружие
В Сирии задержан боевик по кличке Палач из Ракки
Сирийские курды схватили боевика террористической организации ИГ (запрещена в РФ) по прозвищу Палач из Ракки, которого подозревают в убийстве более 100 человек.
Взгляд.ру 04:41
Футбол
ЦСКА и «Краснодар» узнают соперников по групповому этапу Лиги Европы
В групповом этапе Лиги Европы выступят 48 команд, которые в результате жеребьевки будут распределены на 12 групп.
ТАСС вчера в 18:12
Происшествия
Два человека погибли при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
В результате вынужденной посадки самолета Ан-2 в Кобяйском улусе Якутии погибли два человека.
Известия 08:57
Происшествия
СК возбудил дело после отравления более 60 человек суши в Самаре
Управление Следственного комитета по Самарской области возбудило уголовное дело после того, как 63 человека отравились суши.
РБК 09:32
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу из солидарности с Путиным
Президент Белоруссии Александр Лукашенко не приедет в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны.
Утро.ru 28 августа в 12:25
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до 1 октября
Депутат Госдумы Василий Власов направил предложение о продлении летних каникул школьников и студентов до 1 октября вице-премьеру России Татьяне Голиковой.
RT на русском вчера в 23:28
Общество
В Екатеринбурге из гимназии массово уволились учителя
Из гимназии № 108 в Екатеринбурге за лето уволились 10 педагогов, сообщает Ура.ру со ссылкой на данные городского управления образования.
ТагилСити.ру вчера в 02:59
Политика
На Украине потребовали поменять название российского «Руслана»
Украинский авиаконцерн "Антонов" потребовал от конструкторского бюро "Ильюшин" сменить название российского самолета "Руслан", который разрабатывается на базе Ан-124.
Газета.Ru 07:19
Общество
Вильфанд пообещал жителям европейской части России бабье лето
"Уверенно говорим, что бабье лето будет", — сказал на пресс-конференции научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 07:59
Армия и оружие
Колумбийские повстанцы FARC объявили войну правительству
Взгляд.ру вчера в 11:58
Армия и оружие
Минобороны РФ выпустило ракету «Калибр» в Черном море
«Совершенно секретно»: Экипаж малого ракетного корабля «Вышний Волочек» проекта 21631 «Буян-М» Черноморского флота (ЧФ) Военно-морского флота (ВМФ) России впервые в истории выпустил крылатую ракету «Калибр».
Совершенно секретно 06:00
Политика
СМИ: российские спецслужбы могут быть причастны к убийству чеченца в Германии
Мужчина, которого подозревают в убийстве в Берлине гражданина Грузии чеченского происхождения Зелимхана Хангошвили, приехал в Германию через Францию с только что выпущенным загранпаспортом на имя Вадима Андреевича Соколова 1970 года рождения, выяснили в совместном расследовании The Insider, Bellingcat и Der Spiegel.
Ведомости 09:17
Политика
Путин назвал семью с тремя детьми правильной
Президент России Владимир Путин заявил, что три ребенка в семье - это норма. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:06
Экономика
«Коммерсантъ»: россиянам могут разрешить выкупать свои долги у банков
Министерство экономического развития разработало законопроект, согласно которому граждане смогут выкупить у банков и микрофинансовых организаций свои просроченные долги до передачи их коллекторам.
RT на русском 05:15
Наука
Геями не рождаются. Генетика лишь на 25% определяет ориентацию
Генетика не полностью определяет сексуальную ориентацию, пишет Science.
Life.ru 07:09