Футбол
Матчи 24-го тура АПЛ начнутся с минуты молчания в честь СалыSports.ru 14:39
Матчи 24-го тура чемпионата Англии начнутся с минуты молчания в честь полузащитника «Кардиффа» Эмилиано Салы.
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Происшествия
Взрыв прогремел в многоэтажном жилом доме в подмосковной Балашихе
Обновлено в 13:20
Происшествия
Четвертый участник нападения на полицейских в Нальчике умер в больнице
Четвертый участник нападения на наряд ДПС в Нальчике скончался в больнице, сообщил РИА Новости в республиканской больнице.
Обновлено в 15:10
Авто
«Автотор» начал выпуск новой модели седана KIA K900 в Калининграде
Российский автомобильный холдинг "Автотор" приступил к серийному производству новой модели седана KIA K900 на заводе в Калининграде, сообщила в четверг пресс-служба компании.
Обновлено в 12:26
Технологии
Apple сократила отдел по разработке беспилотников на 200 человек
Сообщается, что часть сотрудников из команды перешли в другие подразделения компании, а также было добавлено, что на развитие беспилотных технологий в Apple возлагают большие надежды.
Обновлено в 12:19
Авто
Toyota подготовила юбилейную версию Land Cruiser 200
Компания Toyota отметит 60-летие внедорожника Land Cruiser на рынке США выпуском его специальной версии – Land Cruiser Heritage Edition.
Обновлено в 01:19
Спорт
Тарасова и Морозов заняли второе место на чемпионате Европы
Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов выиграли серебряную медаль в парном катании на чемпионате Европы в Минске.
Обновлено в 15:04
Наука
Ученые нашли безотказный способ предотвратить развитие рака
Обновлено в 16:37
Космос
Ученые назвали причину появления жизни на Земле
Обновлено в 04:22
Наука
Ученые назвали приближающие преждевременную смерть продукты
Американские ученые выяснили, что даже одна порция жареной курицы увеличивает риск преждевременной смерти на 13%.
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Происшествия
В Москве четверо пострадали в ДТП с участием «скорой» и такси
Четыре человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием автомобилей скорой помощи и такси в Москве.
Обновлено в 16:40
Происшествия
Из Государственного исторического музея украли старинную икону
В московскую полицию 23 января обратились сотрудники Государственного исторического музея (ГИМ), которые сигнализировали об исчезновении из фондов учреждения старинной иконы «Богоматерь Шуйская-Смоленская», сообщает 24 января телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:41
Политика
Мадуро закрыл посольство и все консульства Венесуэлы в США
Обновлено в 16:23
Авто
Skoda назовет новый кроссовер Skoda Kamiq
Что интересно, чехи продолжают называть свои кроссоверы в одной и той же манере: начиная с «К» и заканчивая «Q». В частности, название Kamiq с языка интуитов (коренного населения северной части Канады и Гренландии) означает некий предмет, который настолько сильно подходит своему владельцу, что ощущается им, как вторая кожа.
Обновлено в 03:41
Гаджеты
Vivo тоже представила смартфон без портов и отверстий
Вслед за вчерашним «цельнокерамическим» Meizu Zero, китайская компания Vivo тоже представила смартфон без портов и отверстий в корпусе.
Обновлено в 06:35
Транспорт
Калининско-Солнцевскую линию метро продлят до аэропорта Внуково
Градостроительно-земельная комиссия Москвы в четверг одобрила проект планировки продления Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Рассказовка" до аэропорта Внуково, сообщила пресс-служба Москомстройинвеста.
Обновлено в 07:02
Авто
Bentley представит в Женеве специальную юбилейную модель
В честь знаменательного события в истории компании Bentley - столетнего юбилея - в 2019 году будет выпущена специальная модель.
Обновлено вчера в 23:04
Происшествия
В Твери пропали трое несовершеннолетних детей
Тверской Волонтерский Поисково-Спасательный Отряд «Сова» сообщил о том, что в Твери пропали трое несовершеннолетних детей.
Обновлено в 16:17
Гаджеты
В Сети появились новые живые фото Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+
В Сети опубликовали новые живые фотографии флагманов Samsung Galaxy S10 и Galaxy S10+. Соответствующую информацию приводит iXBT.com.
Обновлено в 12:21
Происшествия
Поиски пропавшего самолета с игроком «Кардиффа» Салой прекращены
Полиция острова Гернси опубликовала официальное заявление, в котором сообщила, что им не удалось найти никаких следов пропавшего самолета с футболистом "Кардиффа" Эмилиано Салой на борту.
Обновлено в 10:49
Транспорт
В Саратовской области из-за снегопада задерживаются поезда
Обновлено в 13:54
Политика
Чубайс предложил заменить Захарову на Бузову
Глава Роснано Анатолий Чубайс предложил сделать официальным представителем Министерства иностранных дел России (МИД) телеведущую и певицу Ольгу Бузову вместо Марии Захаровой.
Обновлено в 06:24
Политика
Стрелку «Часов Судного дня» оставили на двух минутах до полуночи
Самое далекое от полуночи положение стрелок (без 17 минут) было в 1991 году, когда СССР и США подписали договор о сокращении стратегического вооружения.
Обновлено в 10:52
Армия и оружие
Появились новые фото тяжелого беспилотника «Охотник»
В Сети опубликованы новые фото тяжелого ударного беспилотника "Охотник". Аппарат готовят к первому полету.
Обновлено в 04:42
Общество
Раскрыт доход заявившей о ненужности денег после 30 лет чиновницы
Писарева объяснила это тем, что женщинам, которые рожают детей после 30 лет, "никакие деньги уже не нужны", а "малыш, которого они будут любить", важнее.
Обновлено в 09:15
Происшествия
В администрации Нефтеюганска прошли обыски
В ноябре 2018 года обыски прошли в доме и рабочем кабинете замглавы мэра Махачкалы Абусупьяна Гасанова.
Обновлено в 00:58
Политика
Алекс Салмонд отпущен после допроса
Бывший первый министр Шотландии, ведущий политической программы The Alex Salmond Show на канале RT Алекс Салмонд отпущен после допроса.
Обновлено в 10:08
Наука
В Китае клонированы пять идентичных макак
Ученые использовали фибробласты макаки-донора для клонирования пяти новых обезьян при помощи метода переноса ядра соматической клетки - так называемого "терапевтического клонирования".
Обновлено вчера в 23:56
Политика
Янукович заочно приговорен к 13 годам тюрьмы
Обновлено в 10:04
Авто
Могут самовозгораться: в Kia и Hyundai нашли опасный изъян
Специалисты американского института страхования безопасности дорожного движения (IIHS) определили, какие именно модели автомобилей южно-корейского автопрома имеют наибольший риск возгорания.
Обновлено в 15:15
Гаджеты
Polestar показала новую информационно-развлекательную систему
В компании сообщили, что вторая модель марки, а это фастбек с индексом 2, получит новую информационно-развлекательную систему, созданную на базе операционно-развлекательной системы Android.
Обновлено в 07:53