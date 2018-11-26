Футбол

Матчи 15-го тура РПЛ посетили 119 010 болельщиков
Чемпионат
20:30

Спартак — Крылья Советов
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Москва, Стадион «Спартак»
9′
Евгений Башкиров
19′
Максим Канунников
Денис Ткачук
Зе Луиш
46′
50′
Сергей Корниленко
Александр Ломовицкий
Лоренсо Мельгарехо
56′
Софьян Ханни
59′
Лоренсо Мельгарехо
60′
63′
Сергей Корниленко
Александр Соболев
Зе Луиш
Роман Зобнин
72′
74′
Павел Яковлев
Йоан Мойо
83′
Рамиль Шейдаев
Роман Зобнин
Ивелин Попов
84′
Луис Адриано
88′
Луис Адриано
90′
Матчи 15-го тура Российской Премьер-Лиги посетили 119 010 болельщиков. По этому показателю 15-й тур стал одним из худших в сезоне-2018/19. Самым посещаемым туром пока остаётся 6-й (184 313).
Чемпионат20:30

Подробнее о событии

«Зенит» — лидер первого круга по средней посещаемости домашних матчей РПЛ

Матч ТВ21:58

«Зенит» — лидер первого круга по средней посещаемости домашних матчей РПЛ

Sportbox.RU21:58

«Зенит», «Спартак» и «Ростов» - лидеры по посещаемости после первого круга РПЛ

Спорт-Экспресс21:14

«Зенит» — лидер первого круга по средней посещаемости домашних игр РПЛ

Чемпионат21:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 22:16, Ашберн
Футбол

Хет-трик Товена помог «Марселю» обыграть «Амьен» в матче Лиги 1

«Марсель» одержал победу в матче 14-го тура французской Лиги 1 с «Амьеном».
Обновлено в 17:15
Футбол

«Палмейрас» в рекордный 10-й раз стал чемпионом Бразилии

Обновлено в 21:10
Футбол

Азар пообещал, что не уйдет в «Реал» в январе

Полузащитник «Челси» Эден Азар признался, что «Реал» является клубом его мечты, однако бельгиец не думает о переезде в Мадрид в январе.
Обновлено в 19:22
Футбол

«Спартак» в раздевалке исполнил неофициальный гимн болельщиков

После игры главный тренер красно-белых Олег Кононов поздравил команду с победой, а также футболисты исполнили неофициальный гимн болельщиков.
Обновлено в 15:24
Футбол

«Дженоа» и «Сампдория» сыграли вничью в 13-м туре серии А

В матче 13-го тура чемпионата Италии Дженоа на своем поле сыграл вничью с Сампдорией 1:1.
Обновлено в 16:59
Футбол

«Зенит» назвал состав команды на матче с «Ростовом»

В воскресенье, 25 ноября, стал известен состав команды петербургского клуба «Зенит» в матче против «Ростова».
Обновлено в 16:09
Футбол

Победа над «Бетисом» стала для «Вильярреала» первой за два месяца

Обновлено в 17:01
Футбол

«Арсенал» проиграл в 200-й раз в чемпионатах России

Арсенальцы проиграли на чужом поле в 200-й раз за время выступлений в российских чемпионатах на всех уровнях.
Обновлено в 17:50
Футбол

«Милан» планирует арендовать хавбека «Челси» Фабрегаса

Полузащитник лондонского "Челси" Сеск Фабрегас попал в сферу интересов итальянского "Милана", сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 22:03
Футбол

Менхенгладбахская «Боруссия» одержала волевую победу над «Ганновером»

Менхенгладбахская "Боруссия" нанесла крупное поражение "Ганноверу" в домашнем матче 12-го тура чемпионата Германии по футболу.
Обновлено в 14:58
Футбол

Нападающий «Лиона» Депай зачитал рэп в золотом костюме

Форвард записал видеоролик, в котором зачитал рэп в костюме, расшитом золотом. В это время голландец еще и курил сигару.
Обновлено в 21:07
Футбол

Обамеянг принес «Арсеналу» победу над «Борнмутом» в матче АПЛ

25 ноября между коллективами «Борнмут» и «Арсенал» на стадионе «Виталити Стэдиум» был разыгран матч 13-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19.
Обновлено в 16:10
Футбол

Фердинанд раскритиковал Моуринью за слова о молодых игроках «МЮ»

Не думаю, что тренер должен публично критиковать, - приводит Goal слова Моуринью.
Обновлено в 20:14
Футбол

Гаттузо оценил вероятность перехода Ибрагимовича в «Милан»

Главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо после матча с «Лацио» (1:1) в 13-м туре Серии А посетовал на большое количество травмированных игроков своей команды и оценил вероятность перехода в стан россонери шведского нападающего Златана Ибрагимовича.
Обновлено в 21:11
Футбол

Марадона обвинил президента Аргентины в беспорядках перед финалом Кубка Либертадорес

Легендарный аргентинский нападающий Диего Марадона обвинил президента Аргентины Маурисио Макри в беспорядках в Буэнос-Айресе перед ответным матчем финала Кубка Либертадорес между "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" (первая встреча завершилась со счетом 2:2).
Обновлено в 07:16
ещё по теме
Крылья Советов
Российский футбольный клуб
Российский футбольный клуб из Самары. Бронзовый призёр чемпионата России 2004 года, двукратный финалист Кубка СССР 1953, 1964, финалист Кубка России 2004.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Зенит
Футбольный клуб
Советский и российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в премьер-лиге. Чемпион СССР 1984, четырёхкратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985, четырёхкратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 2003, обладатель Кубка УЕФА 2007/08, обладатель Суперкубка УЕФА 2008.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное