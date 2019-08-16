Футбол

Матчем «Бавария» – «Герта» стартует новый сезон бундеслигиСоветский спорт 10:32

Бавария — Герта
2 – 2
2-й тайм
Чемпионат Германии
Стадион «Альянц Арена»
17′
Владимир Дарида
Роберт Левандовски
24′
36′
Доди Лукебакио
38′
Марко Груйич
58′
Марко Груйич
Роберт Левандовски
60′
63′
Ведад Ибишевич
Александр Эссвайн
68′
Доди Лукебакио
Дэви Зельке
Томас Мюллер
71′
Бенджамен Павар
75′
Роберт Левандовски
76′
В пятницу матчем Бавария Герта стартует новый сезон бундеслиги. Действующему чемпиону Баварии предстоит защищать титул, который она не отдает с 2013 года. Напомним, по итогам прошлого сезона бундеслигу покинули Штутгарт, Ганновер и Нюрнберг.
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