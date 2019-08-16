В пятницу матчем Бавария Герта стартует новый сезон бундеслиги. Действующему чемпиону Баварии предстоит защищать титул, который она не отдает с 2013 года. Напомним, по итогам прошлого сезона бундеслигу покинули Штутгарт, Ганновер и Нюрнберг.

Происшествия Путин присвоил звание Героев России посадившим А321 на поле летчикам Владимир Путин присвоил летчикам "Уральских авиалиний" Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, посадившим самолет в кукурузном поле в Подмосковье, звания Героев России.

Шоу-бизнес Таисия Повалий пыталась прервать нежеланную беременность уколами Дошло вплоть до того, что Таисия начала делать специальные уколы, чтобы прервать беременность.

Экономика ВЭБ рассматривает проекты обновления городского транспорта на сумму более 300 млрд рублей ВЭБ.РФ в рамках работы по улучшению городской среды взял на рассмотрение проекты в области обновления городского транспорта на общую сумму более 300 млрд рублей.

Политика Гудков подал иск из-за отказа в регистрации кандидатом в депутаты МГД Дмитрий Гудков подал в Мосгорсуд иск из-за отказа зарегистрировать его как кандидата в депутаты Мосгордумы.

Происшествия Вор в законе из Казани отказался от титула Вор в законе из Казани Олег Мухаметшин-Дегтярев по прозвищу Муха Люберецкий сообщил, что не является им и отрекается от данного титула.

Армия и оружие Иран объявил о создании собственного аналога С-300 Иран объявил о завершении работ над собственным зенитно-ракетным комплексом (ЗРК) «Бавар-373», сообщают СМИ со ссылкой на минобороны страны.

Общество Орнитологи предложили решение проблемы птиц рядом с аэропортами Накануне именно столкновение со стаей чаек привело к жесткой посадке самолета А321, выполнявшего рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь.

Общество В Рособрнадзоре рассказали о необъективности школьных оценок Почти 2,5 тысячи российских школ необъективно подходят к оценке знаний учащихся. Об этом сообщили в Рособрнадзоре.

Происшествия Россиянина задержали на Украине за нападение на депутата Рады На Украине задержали россиянина, который вместе с другими злоумышленниками применил слезоточивый газ против депутата Верховной рады и облил его «жидкостью с резким неприятным запахом», сообщается на сайте управления Национальной полиции по Киевской области.

Культура Актер Александр Числов госпитализирован в Москве Актер Александр Числов был госпитализирован в Москве с подозрением на пневмонию, сообщают СМИ.

Общество К организаторам акций в Москве подали иски на сумму 13 млн рублей «Мосгортранс» и другие организации подали иски о возмещении ущерба к инициаторам акций в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму на сумму около 13 млн рублей.

Футбол «Оренбург» сыграл вничью с «Сочи», Заболотный заработал пенальти В домашнем матче 6-го тура РПЛ «Оренбург» сыграл вничью с «Сочи» (1:1). Лучшим игроком встречи признан полузащитник хозяев Даниэль Мишкич.

Экономика Минтруд предложил повысить МРОТ до 12 130 рублей Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей, соответствующий документ Минтруда опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Шоу-бизнес Юлия Высоцкая празднует день рождения во Франции Супруге известного режиссера Андрея Кончаловского исполнилось 46 лет. Телеведущая и актриса Юлия Высоцкая 16 августа отмечает день рождения.

Политика «Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости» В «Яндексе» в ответ на запрос РБК назвали слухами сообщения о том, что компания рассматривает вариант закрыть свой новостной агрегатор.

Происшествия При стрельбе на рынке в Петербурге пострадали три человека В Санкт-Петербурге на оптовом рынке произошла драка со стрельбой. По предварительным данным, спор завязался из-за торгового места.

Политика Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).

Футбол «Зенит» победил «Ахмат» в молодежном первенстве России Матч прошел в рамках шестого тура молодежного первенства России. На поле встретились «Зенит» и «Ахмат».

Происшествия У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.

Политика ФСБ начала публиковать статистику по иностранным рабочим Пограничная служба ФСБ начала учитывать и публиковать данные по иностранцам, которые приезжают работать в Россию.