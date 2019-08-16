Футбол
Матчем «Бавария» – «Герта» стартует новый сезон бундеслигиСоветский спорт 10:32
|17′
Владимир Дарида
Роберт Левандовски
|24′
|36′
Доди Лукебакио
|38′
Марко Груйич
|58′
Марко Груйич
Роберт Левандовски
|60′
|63′
Ведад Ибишевич
Александр Эссвайн
|68′
Доди Лукебакио
Дэви Зельке
Томас Мюллер
|71′
Бенджамен Павар
|75′
Роберт Левандовски
|76′
|65%
|Владение мячом
|35%
|88%
|Процент точных передач
|73%
|3
|Удары в сторону ворот
|1
|7
|Удары в створ ворот
|3
|1
|Сейвы вратарём
|5
|2
|Офсайды
|–
|6
|Угловые
|–
|4
|Отборы
|7
|6
|Фолы
|14
|3
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Бавария
Расстановка 4‑5‑1
1
Нойер
32
Киммих
4
Зюле
5
Павар
27
Алаба
22
Гнабри
6
Алькантара
25
Мюллер
24
Толиссо
29
Коман
9
Левандовски
2 ×
22
Ярстейн
13
Клюнтер
5
Штарк
4
Рекик
11
Лекки
15
Груйич
10
Дуда
6
Дарида
17
Миттельштедт
27
Зельке
9
Эссвайн
Герта
Расстановка 3‑5‑2
В пятницу матчем Бавария Герта стартует новый сезон бундеслиги. Действующему чемпиону Баварии предстоит защищать титул, который она не отдает с 2013 года. Напомним, по итогам прошлого сезона бундеслигу покинули Штутгарт, Ганновер и Нюрнберг.
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