Футбол
Матч за Суперкубок УЕФА впервые в истории обслужит арбитр-женщинаВести.Ru 06:50
В матче за Суперкубок УЕФА победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" сыграет с победителем Лиги Европы лондонским "Челси". Матч обслужит бригада арбитров состоящая в основном из женщин во главе с француженкой Стефани Фраппар. Помогать 35-летней Фраппар будут ассистентки Мануэла Николози и Мишель О'Нил.
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Автоматически обработаны 7273 источника, обновлено в 09:50, Ашберн
Политика
В МИД не удивились новым санкциям США против РФ
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Россия, несмотря на разрыв договора, уже ввела односторонний мораторий и не планирует развертывать ракеты средней и меньшей дальности там, где не появятся американские ракеты аналогичного класса.
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Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко умерла после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра "Русская песня".
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В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,8 и ожидается цунами
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Рубцова расплакалась, рассказывая об онкологии Гайдуляна
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Власти Москвы отказали оппозиционерам в пикетах 3 августа
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Обновлено вчера в 03:57
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Кондолиза Райс оценила шансы Украины на вступление в НАТО
Бывший госсекретарь США Кондолиза Райс выразила мнение, что в ближайшем будущем Украина не сможет стать частью НАТО.
Обновлено в 03:54
Общество
Синоптики рассказали, когда тепло может вернуться в Москву
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Кино
Анджелина Джоли рассказала о роли в «Вечных» студии Marvel
В беседе с журналом People Анджелина Джоли обсудила свое участие в блокбастере студии Marvel «Вечные».
Обновлено в 03:06
Политика
Медведев высказался насчет протеста Токио из-за визита на Курилы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что протест Токио из-за визита российских чиновников на Курильские острова не вызывает в Москве беспокойства, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 05:34
Футбол
Футболист Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит»
Бразильский игрок Малком перешел из испанского футбольного клуба "Барселона" в российский "Зенит".
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Волкер не исключил участия Трампа в переговорах по Донбассу
Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп может принять предложение Киева по участию в переговорах об урегулировании ситуации в Донбассе.
Обновлено в 09:40
Политика
Зеленский пригрозил депутату Иванчуку обнародовать все его телефоны
Рабочий визит в пятницу, 2 августа, транслировал телеканал "112 Украина" Зеленский обратил внимание, что в зале присутствовал депутат прошлых созывов и нового парламента, мажоритарщик Андрей Иванчук, и спросил его, может ли он помочь со строительством дорог.
Обновлено в 08:28
Экономика
Квартальная прибыль «Ростелекома» выросла на 40%
Чистая прибыль «Ростелекома» по втором квартале 2019 года выросла на 40%, достигнув 4,3 млрд рублей, по сравнению с 3,09 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, говорится в отчётности компании по МСФО.
Обновлено в 04:45
Политика
Глава офиса Зеленского подал заявление об отставке
Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан подал заявление о своем уходе с поста.
Обновлено вчера в 13:37
Политика
Бывший премьер Украины предостерёг киевские власти от необдуманных мер
ИА «Ореанда-Новости» Юрий Ехануров, занимавший пост премьер-министра Украины в 2005–2006 годах, высказал мнение, что попытки киевской администрации предпринимать необдуманные меры при ослабленной экономике могут привести к краху.
Обновлено в 05:44
Политика
Глава «Нафтогаза» обвинил Россию в невыполнении обещания Меркель
Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью немецкой газете Handelsblatt рассказал о своих сомнениях по поводу продолжения транзита российского газа через территорию Украины.
Обновлено вчера в 18:16
Политика
Лукашенко поручил ускорить согласование интеграции с Россией
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил правительству как можно скорее согласовать с Россией программу действий по углублению интеграции, сообщил премьер-министр республики Сергей Румас.
Обновлено в 08:53
Общество
В Швеции создали лицензию на попрошайничество
В шведском городе Эксильтаун вступил в силу закон об обязательной лицензии для попрошаек.
Обновлено в 08:59
Происшествия
Директор ФБК Иван Жданов объявил голодовку
Директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов объявил голодовку.
Обновлено в 07:39
Гаджеты
Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Кино
Вышел трейлер третьего сезона «13 причин почему»
В YouTube опубликован трейлер третьего сезона «13 причин почему».
Обновлено вчера в 10:42
Экономика
Чистый убыток «Аэрофлота» по РСБУ за полугодие вырос почти вдвое
Чистый убыток авиакомпании "Аэрофлот" по российским стандартам бухучета за первое полугодие увеличился по сравнению с первым полугодием прошлого года почти в два раза - с 7,2 млрд рублей до 14,1 млрд рублей.
Обновлено вчера в 12:32