В матче за Суперкубок УЕФА победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" сыграет с победителем Лиги Европы лондонским "Челси". Матч обслужит бригада арбитров состоящая в основном из женщин во главе с француженкой Стефани Фраппар. Помогать 35-летней Фраппар будут ассистентки Мануэла Николози и Мишель О'Нил.

Матч за Суперкубок УЕФА впервые в истории обслужит арбитр-женщина

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