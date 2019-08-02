Футбол
Матч за Суперкубок УЕФА впервые в истории обслужит арбитр-женщинаВести.Ru 06:50
В матче за Суперкубок УЕФА победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" сыграет с победителем Лиги Европы лондонским "Челси". Матч обслужит бригада арбитров состоящая в основном из женщин во главе с француженкой Стефани Фраппар. Помогать 35-летней Фраппар будут ассистентки Мануэла Николози и Мишель О'Нил.
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