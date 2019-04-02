Футбол
Матч за Суперкубок России состоится на стадионе «ВТБ Арена»RuNews24.ru вчера в 15:16
Если трава приживется, то матч-открытие пройдет в мае 2019 года. Если этого не произойдет, то первый поединок на «ВТБ Арене» состоится уже в следующем сезоне. Почётный президент РФС Вячеслав Колосков сообщил, что если матч-открытие состоится без участия «Динамо», то в этом «нет ничего страшного».
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с чего всё началось
Местом проведения матча между чемпионом РПЛ и победителем Кубка России выбран новый стадион московского футбольного клуба «Динамо», расположенный в Петровском парке.RT на русскомвчера в 10:57
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