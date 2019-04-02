Футбол

Матч за Суперкубок России пройдёт на «ВТБ Арене»Евро-футбол.ру 11:05

Матч за Суперкубок России 6 июля 2019 года пройдёт на обновлённой "ВТБ Арене". Об этом сообщает пресс-служба РПЛ. В качестве резервных стадионов выбраны "Ростов Арена" и "Волгоград Арена".
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с чего всё началось
Местом проведения матча между чемпионом РПЛ и победителем Кубка России выбран
 новый стадион московского футбольного клуба «Динамо», расположенный в Петровском парке.
RT на русском10:57

Подробнее о событии

Суперкубок России доверили «ВТБ Арене». Но есть два резервных стадиона

Спорт-Экспресс10:18

«ВТБ Арена» примет Суперкубок России

Soccer.ru11:09

Матч за Суперкубок России пройдет на стадионе «Динамо»

Советский спорт10:28

Колосков: ничего страшного, если открытие «ВТБ Арены» пройдёт без «Динамо»

Чемпионат12:37

В РФПЛ не гарантируют проведение матча за Суперкубок России на «ВТБ Арене»

Sport24.ru10:54

Суперкубок России-2019 пройдет на новом стадионе «Динамо»

Sports.ru10:33

Названа дата Суперкубка России по футболу

Sport.ru07:59
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 13:44, Ашберн
Происшествия

Московский серийный убийца приговорён к пожизненному заключению

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Происшествия

Разъяренный учитель обжег школьника утюгом в Воронежской области

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Обновлено в 07:46
Армия и оружие

Минобороны указало ОЗХО на нестыковки в докладе о химатаке в Думе

Минобороны указало ОЗХО на «многочисленные противоречия и нестыковки» в докладе организации, которые указывают на постановочный характер инцидента.
Обновлено в 13:26
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице

Певица и актриса Кристина Орбакайте разместила у себя в инстаграме неожиданное селфи.
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Общество

Московские школы после отравлений подали иск к поставщику питания

Московские школы № 1210 и № 1554 в феврале и марте подали иски против поставщика питания «Московский школьник».
Обновлено в 12:38
Футбол

Глава Немецкого футбольного союза Гриндель ушел в отставку

Глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель принял решение уйти в отставку. Об этом сообщается на официальном сайте DFB.
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес

Богомолов впервые опубликовал фото с Собчак в своем Instagram

Богомолов впервые опубликовал фото с Собчак в своем Instagram Режиссер рассказал, что телеведущая разыграла его на 1 апреля.
Обновлено в 05:00
Экономика

МВФ не предвидит рецессию мировой экономики

Международный валютный фонд (МВФ) не предвидит рецессию мировой экономики в ближайшее время, темпы ее роста в конце нынешнего года и в следующем году несколько ускорятся, но будут неустойчивы.
Обновлено в 10:13
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Космос

Рогозин уволил «нерадивых» разработчиков корабля «Федерация»

"В результате нерадивых товарищей пришлось уволить", - отметил Рогозин, добавив, что сейчас работала налажена и в 2022 году могут пройти летные испытания.
Обновлено в 13:29
Кино

Дольф Лундгрен снимется в военных фильмах о Крыме

Обновлено в 10:54
Хоккей

«Салават Юлаев» одержал первую победу в серии с «Авангардом»

Хозяева льда взяли верх над гостями со счетом 5:1. Эта победа стала для уфимских хоккеистов первой в финале Восточной конференции Кубка Гагарина.
Обновлено в 12:43
Общество

Меган Маркл и принц Гарри завели общий аккаунт в Instagram

Меган Маркл вернулась в социальные сети и на этот раз сделала это вместе с принцем Гарри: пара завела общий аккаунт в Instagram.
Обновлено в 11:23
Происшествия

В Петербурге при обрушении лестниц на стройке погиб рабочий

Рабочий погиб при обрушении лестничных маршей в здании на строительной площадке ЖК "Лондон-парк" в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.
Обновлено в 10:45
Общество

Китайцам запретили строить завод для продажи воды Байкала

Арбитражный суд Иркутской области запретил китайской организации «АкваСиб» строить завод по розливу бутилированной воды в поселке Култук на Байкале, передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:35
Политика

Страны НАТО готовят «пакет мер» против России в Чёрном море

Главы внешнеполитических ведомств стран — членов военного блока НАТО на встрече в Вашингтоне примут новый пакет мер в ответ на действия Российской Федерации в Чёрном море.
Обновлено в 11:33
Армия и оружие

Ополченцы в Донбассе уничтожили «Ведьму»

На линии соприкосновения в Донбассе погибла известная украинская пулеметчица Яна Червоная (позывной «Ведьма»), которая воевала на стороне ВСУ в составе нацбатальона «Донбасс» с сентября 2016 года.
Обновлено в 13:12
Авто

В России запатентовали внешность кросс-купе Renault Arkana

В мартовском бюллетене «Промышленные образцы» Федеральной службы интеллектуальной собственности опубликованы изображения кросс-купе Renault Arkana для России.
Обновлено вчера в 10:36
Здоровье

Орловский Роспотребнадзор: клещи вышли из спячки

Орловский Роспотребнадзор с 14 марта начал проводить еженедельный мониторинг за заболеваемостью населения инфекционными болезнями, передающимися с укусом клещей, обращаемостью населения в медицинские организации по поводу присасывания клещей, а также проведением комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения заболеваний.
Обновлено в 11:33
Армия и оружие

США вновь проигнорировали встречу по сирийскому лагерю «Рукбан»

Представители США вновь проигнорировали совещание по вопросу о ликвидации лагеря беженцев «Рукбан» на сирийско-иорданской границе, сообщили в межведомственных координационных штабах России и Сирии во вторник, 2 апреля.
Обновлено в 10:24
Общество

В Россию прекращают ввоз двух противоопухолевых препаратов

Росздравнадзор сообщил о прекращении ввоза в РФ двух препаратов, применяемых при лечении онкологии.
Обновлено в 13:25
Политика

Россияне высказались против объединения с Белоруссией

Почти половина россиян (48%) не увидела необходимости в объединении России и Белоруссии. Такие данные следуют из опроса ВЦИОМа.
Обновлено в 02:40
Общество

Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу

Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.
Обновлено в 13:08
Общество

Весеннее тепло порадует москвичей к концу апреля

Роман Вильфанд сообщил, что 2−4 апреля ожидается солнечная погода, но 5 апреля — в конце текущей недели — «антициклон принесет в столицу небольшие осадки».
Обновлено в 02:32
Происшествия

Пожар вспыхнул на химическом заводе в Техасе

В американском штате Техас на химическом заводе вспыхнул сильный пожар. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:17
Кино

Финальную часть «Мстителей» покажут 23 апреля на ММКФ

23 апреля на Московском международном кинофестивале (ММКФ) состоится спецпоказ последней части «Мстителей».
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Общество

Семья Перчиковых покинула деревню Томсино

Семья Перчиковых из деревни Томсино Себежского района переехала в Великолукский район, где приобрела частный дом.
Обновлено в 11:45
Происшествия

В Госдуме предложили ужесточить наказание за «пьяные» ДТП

Обновлено в 13:02
Экономика

В Перми Дмитрий Медведев посетил технопарк и встретился с бизнесменами

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 апреля проходит рабочий визит Медведева в Пермь.
Обновлено в 09:00
Как работают Яндекс.Новости?
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