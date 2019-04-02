Футбол
Матч за Суперкубок России пройдёт на «ВТБ Арене»Евро-футбол.ру 11:05
Матч за Суперкубок России 6 июля 2019 года пройдёт на обновлённой "ВТБ Арене". Об этом сообщает пресс-служба РПЛ. В качестве резервных стадионов выбраны "Ростов Арена" и "Волгоград Арена".
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Местом проведения матча между чемпионом РПЛ и победителем Кубка России выбран новый стадион московского футбольного клуба «Динамо», расположенный в Петровском парке.RT на русском10:57
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 13:44, Ашберн
Происшествия
Разъяренный учитель обжег школьника утюгом в Воронежской области
В школе в Семилукском районе Воронежской области учитель не смог "совладать с нервами" и обжег утюгом школьника, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в местной полиции.
Обновлено в 12:31
Армия и оружие
Минобороны указало ОЗХО на нестыковки в докладе о химатаке в Думе
Минобороны указало ОЗХО на «многочисленные противоречия и нестыковки» в докладе организации, которые указывают на постановочный характер инцидента.
Обновлено в 13:26
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице
Певица и актриса Кристина Орбакайте разместила у себя в инстаграме неожиданное селфи.
Обновлено в 04:18
Общество
Московские школы после отравлений подали иск к поставщику питания
Московские школы № 1210 и № 1554 в феврале и марте подали иски против поставщика питания «Московский школьник».
Обновлено в 12:38
Футбол
Глава Немецкого футбольного союза Гриндель ушел в отставку
Глава Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель принял решение уйти в отставку. Об этом сообщается на официальном сайте DFB.
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес
Богомолов впервые опубликовал фото с Собчак в своем Instagram
Богомолов впервые опубликовал фото с Собчак в своем Instagram Режиссер рассказал, что телеведущая разыграла его на 1 апреля.
Обновлено в 05:00
Экономика
МВФ не предвидит рецессию мировой экономики
Международный валютный фонд (МВФ) не предвидит рецессию мировой экономики в ближайшее время, темпы ее роста в конце нынешнего года и в следующем году несколько ускорятся, но будут неустойчивы.
Обновлено в 10:13
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Космос
Рогозин уволил «нерадивых» разработчиков корабля «Федерация»
"В результате нерадивых товарищей пришлось уволить", - отметил Рогозин, добавив, что сейчас работала налажена и в 2022 году могут пройти летные испытания.
Обновлено в 13:29
Кино
Дольф Лундгрен снимется в военных фильмах о Крыме
Обновлено в 10:54
Хоккей
«Салават Юлаев» одержал первую победу в серии с «Авангардом»
Хозяева льда взяли верх над гостями со счетом 5:1. Эта победа стала для уфимских хоккеистов первой в финале Восточной конференции Кубка Гагарина.
Обновлено в 12:43
Общество
Меган Маркл и принц Гарри завели общий аккаунт в Instagram
Меган Маркл вернулась в социальные сети и на этот раз сделала это вместе с принцем Гарри: пара завела общий аккаунт в Instagram.
Обновлено в 11:23
Происшествия
В Петербурге при обрушении лестниц на стройке погиб рабочий
Рабочий погиб при обрушении лестничных маршей в здании на строительной площадке ЖК "Лондон-парк" в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.
Обновлено в 10:45
Общество
Китайцам запретили строить завод для продажи воды Байкала
Арбитражный суд Иркутской области запретил китайской организации «АкваСиб» строить завод по розливу бутилированной воды в поселке Култук на Байкале, передает «Интерфакс».
Обновлено в 11:35
Политика
Страны НАТО готовят «пакет мер» против России в Чёрном море
Главы внешнеполитических ведомств стран — членов военного блока НАТО на встрече в Вашингтоне примут новый пакет мер в ответ на действия Российской Федерации в Чёрном море.
Обновлено в 11:33
Армия и оружие
Ополченцы в Донбассе уничтожили «Ведьму»
На линии соприкосновения в Донбассе погибла известная украинская пулеметчица Яна Червоная (позывной «Ведьма»), которая воевала на стороне ВСУ в составе нацбатальона «Донбасс» с сентября 2016 года.
Обновлено в 13:12
Авто
В России запатентовали внешность кросс-купе Renault Arkana
В мартовском бюллетене «Промышленные образцы» Федеральной службы интеллектуальной собственности опубликованы изображения кросс-купе Renault Arkana для России.
Обновлено вчера в 10:36
Здоровье
Орловский Роспотребнадзор: клещи вышли из спячки
Орловский Роспотребнадзор с 14 марта начал проводить еженедельный мониторинг за заболеваемостью населения инфекционными болезнями, передающимися с укусом клещей, обращаемостью населения в медицинские организации по поводу присасывания клещей, а также проведением комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение возникновения заболеваний.
Обновлено в 11:33
Армия и оружие
США вновь проигнорировали встречу по сирийскому лагерю «Рукбан»
Представители США вновь проигнорировали совещание по вопросу о ликвидации лагеря беженцев «Рукбан» на сирийско-иорданской границе, сообщили в межведомственных координационных штабах России и Сирии во вторник, 2 апреля.
Обновлено в 10:24
Общество
В Россию прекращают ввоз двух противоопухолевых препаратов
Росздравнадзор сообщил о прекращении ввоза в РФ двух препаратов, применяемых при лечении онкологии.
Обновлено в 13:25
Политика
Россияне высказались против объединения с Белоруссией
Почти половина россиян (48%) не увидела необходимости в объединении России и Белоруссии. Такие данные следуют из опроса ВЦИОМа.
Обновлено в 02:40
Общество
Высказавшаяся о молодёжи чиновница Ольга Глацких нашла новую работу
Бывший директор Департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких, заявившая, что государство «ничего не должно» молодёжи, нашла новую работу.
Обновлено в 13:08
Общество
Весеннее тепло порадует москвичей к концу апреля
Роман Вильфанд сообщил, что 2−4 апреля ожидается солнечная погода, но 5 апреля — в конце текущей недели — «антициклон принесет в столицу небольшие осадки».
Обновлено в 02:32
Происшествия
Пожар вспыхнул на химическом заводе в Техасе
В американском штате Техас на химическом заводе вспыхнул сильный пожар. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:17
Кино
Финальную часть «Мстителей» покажут 23 апреля на ММКФ
23 апреля на Московском международном кинофестивале (ММКФ) состоится спецпоказ последней части «Мстителей».
Обновлено в 12:51
Общество
Семья Перчиковых покинула деревню Томсино
Семья Перчиковых из деревни Томсино Себежского района переехала в Великолукский район, где приобрела частный дом.
Обновлено в 11:45
Экономика
В Перми Дмитрий Медведев посетил технопарк и встретился с бизнесменами
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2 апреля проходит рабочий визит Медведева в Пермь.
Обновлено в 09:00