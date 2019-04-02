Матч за Суперкубок России пройдёт на «ВТБ Арене»Евро-футбол.ру 11:05

с чего всё началось

Матч за Суперкубок России 6 июля 2019 года пройдёт на обновлённой "ВТБ Арене". Об этом сообщает пресс-служба РПЛ. В качестве резервных стадионов выбраны "Ростов Арена" и "Волгоград Арена".

Матч за Суперкубок России пройдёт на «ВТБ Арене»

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Шоу-бизнес Богомолов впервые опубликовал фото с Собчак в своем Instagram Богомолов впервые опубликовал фото с Собчак в своем Instagram Режиссер рассказал, что телеведущая разыграла его на 1 апреля.

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Космос Рогозин уволил «нерадивых» разработчиков корабля «Федерация» "В результате нерадивых товарищей пришлось уволить", - отметил Рогозин, добавив, что сейчас работала налажена и в 2022 году могут пройти летные испытания.

Хоккей «Салават Юлаев» одержал первую победу в серии с «Авангардом» Хозяева льда взяли верх над гостями со счетом 5:1. Эта победа стала для уфимских хоккеистов первой в финале Восточной конференции Кубка Гагарина.

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Происшествия В Петербурге при обрушении лестниц на стройке погиб рабочий Рабочий погиб при обрушении лестничных маршей в здании на строительной площадке ЖК "Лондон-парк" в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.

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Армия и оружие Ополченцы в Донбассе уничтожили «Ведьму» На линии соприкосновения в Донбассе погибла известная украинская пулеметчица Яна Червоная (позывной «Ведьма»), которая воевала на стороне ВСУ в составе нацбатальона «Донбасс» с сентября 2016 года.

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Общество Весеннее тепло порадует москвичей к концу апреля Роман Вильфанд сообщил, что 2−4 апреля ожидается солнечная погода, но 5 апреля — в конце текущей недели — «антициклон принесет в столицу небольшие осадки».

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