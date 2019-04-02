Футбол
Матч за Суперкубок России пройдёт на «ВТБ Арене»Евро-футбол.ру 11:05
Матч за Суперкубок России 6 июля 2019 года пройдёт на обновлённой "ВТБ Арене". Об этом сообщает пресс-служба РПЛ. В качестве резервных стадионов выбраны "Ростов Арена" и "Волгоград Арена".
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Происшествия
В Петербурге в академии имени Можайского произошел взрыв
Обновлено в 07:27
Политика
Туск поздравил Порошенко с выходом во второй тур выборов президента
Ранее канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с Порошенко поздравила его с выходом во второй тур президентских выборов.
Обновлено в 11:10
Политика
Порошенко проверит на полиграфе руководство «Укроборонпрома»
Президент Украины Пётр Порошенко заподозрил руководящий состав госконцерна «Укроборонпром» в масштабных хищениях при закупках у Минобороны.
Обновлено в 11:59
Политика
Роскомнадзор начал работу со СМИ по закону о защите госсимволов
Роскомнадзор приступил к профилактической работе со СМИ по исполнению закона о защите госсимволов.
Обновлено в 10:15
Происшествия
В Астрахани восьмилетний мальчик сбежал в «кругосветное путешествие»
Восьмилетний мальчик из Астрахани отправился в «кругосветное путешествие». Дома он оставил соответствующую записку.
Обновлено в 11:48
Происшествия
Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве
Обновлено в 07:17
Транспорт
«Аэрофлот» назвал стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе
Стоимость одного места багажа в безбагажном тарифе "Аэрофлота", который введен со 2 апреля, составит от 2500 до 3675 рублей, следует из информации на сайте авиакомпании.
Обновлено в 10:42
Авто
Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичке
Обновлено 31 марта в 14:00
Экономика
Нытве присвоили статус территории социально-экономического развития
Нытва получила статус территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР).
Обновлено в 10:36
Происшествия
В Госдуме призвали ужесточить наказание за «пьяное» ДТП с жертвами
Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что необходимо ужесточить наказание водителей, которые в состоянии алкогольного или наркотического опьянения совершили аварию, повлёкшую гибель людей.
Обновлено в 10:05
Происшествия
Задержанный в РФ норвежский шпион собирал данные о подлодках
Задержанный в России по подозрению в шпионаже норвежец Фруде Берг обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках, сообщает «РИА Новости» во вторник, 2 апреля.
Обновлено в 09:43
Финансы
Мосбиржа в марте увеличила объем торгов по сравнению с февралем
Объем торгов инструментами спот составил 6,2 триллиона рублей, объем сделок своп и форвардов составил 21,3 триллиона рублей.
Обновлено в 11:08
Авто
Volkswagen показала тизер нового электрического кроссовера
На автосалоне в Шанхае (Китай), который пройдет в период с 16 по 24 апреля 2019 года, компания Volkswagen покажет концептуальный электрический кроссовер ID.
Обновлено в 11:22
Политика
Украина начала укреплять границу с Россией и копать рвы
Обновлено в 11:34
Спорт
Российским лыжникам могут запретить соцсети
Членам сборной России по лыжным гонкам могут запретить пользоваться соцсетями во время ответственных стартах сезона, рассказала «Известиям» сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) и главный тренер национальной команды Елена Вяльбе.
Обновлено вчера в 16:00
Общество
Delivery Club извинилась за комментарий про подлодку «Курск»
Служба доставки еды Delivery Club извинилась за оскорбительный комментарий про подлодку Курск в соцсети.
Обновлено в 08:55
Музыка
Шведские музыканты призывают бойкотировать «Евровидение» в Израиле
Музыканты говорят, что Израиль «использует конкурс, чтобы скрыть свои преступления против палестинского народа».
Обновлено в 11:55
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Политика
Главы МИД стран НАТО обсудят аспекты «российской угрозы»
Главы МИД стран НАТО обсудят в Вашингтоне "весь спектр угроз со стороны России", включая инцидент в Солсбери, события в Керченском проливе и Крыму, заявил во вторник журналистам высокопоставленный представитель госдепартамента.
Обновлено в 11:29
Наука
Психологи: один только вид кофе может взбодрить
Обновлено в 04:45
Армия и оружие
ВКС России получили первый самолет Ил-76МД-90А
Военно-транспортная авиация ВКС России впервые после четырехлетнего перерыва получила новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:47
Шоу-бизнес
Богомолов: Собчак — адский демон
Театральный режиссер Константин Богомолов опубликовал у себя в инстаграме первое фото телеведущей Ксении Собчак.
Обновлено в 07:19
Происшествия
Названы три основные версии заражения суворовцев эхинококком
У 54 курсантов зафиксированы признаки заболевания «эхинококкоз». Депутат Алексей Куриный добился от военной прокуратуры ответа.
Обновлено в 05:42
Футбол
Одемвингие: ситуация с проявлениями дискриминации в футболе улучшилась
Одемвингие в 2010 году перешел из "Локомотива" в "Вест Бромвич".
Обновлено в 11:05
Происшествия
В Петербурге при обрушении лестниц на стройке погиб рабочий
Рабочий погиб при обрушении лестничных маршей в здании на строительной площадке ЖК "Лондон-парк" в Петербурге, сообщил РИА Новости представитель городского ГУМЧС.
Обновлено в 10:45
Кино
Медведев поздравил актера Бориса Плотникова с юбилеем
Обновлено в 03:27
Происшествия
Шторм в Южном океане перевернул лодку Федора Конюхова
Шторм в Южном океане впервые за всю кругосветную экспедицию перевернул весельную лодку путешественника Федора Конюхова и повредил ее.
Обновлено в 04:37
Политика
Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо иммунитета
Верховный суд Венесуэлы обратился к Национальной конституционной ассамблее страны с просьбой отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, заседание суда было показано в эфире венесуэльских телеканалов.
Обновлено вчера в 22:42