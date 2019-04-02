Матч за Суперкубок России пройдёт на «ВТБ Арене»Евро-футбол.ру 11:05

Матч за Суперкубок России 6 июля 2019 года пройдёт на обновлённой "ВТБ Арене". Об этом сообщает пресс-служба РПЛ. В качестве резервных стадионов выбраны "Ростов Арена" и "Волгоград Арена".

Матч за Суперкубок России пройдёт на «ВТБ Арене»

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