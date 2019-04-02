Матч за Суперкубок России пройдет на стадионе «Динамо»Советский спорт 10:28

с чего всё началось

Российская премьер-лига в своем твиттере сообщила, что матч за Суперкубок России пройдет на стадионе Динамо в Петровском парке. РПЛ также назвала резервные стадионы: Ростов Арена и Волгоград Арена. Ранее стало известно, что матч за Суперкубок России состоится 6 июля 2019 года.

Матч за Суперкубок России пройдет на стадионе «Динамо»

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