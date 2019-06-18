Матч за Суперкубок России пройдет на «ВТБ Арене»Матч ТВ 08:46

Российская премьер-лига (РПЛ) подтвердила, что матч за Суперкубок России 2019 года между «Зенитом» и «Локомотивом» пройдет на московском стадионе «ВТБ Арена» в Петровском парке.

Матч за Суперкубок России пройдет на «ВТБ Арене»

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