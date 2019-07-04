Футбол
Матч за Суперкубок России обслужит Сергей ЛапочкинВсе про Спорт ру 16:14
РПЛ назначил главного арбитра на матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом». Главным судьей назначен Сергей Лапочкин. Помогать ему будут Алексей Стипиди и Адлан Хатуев.
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Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 18:10, Вашингтон
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