РПЛ назначил главного арбитра на матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Локомотивом». Главным судьей назначен Сергей Лапочкин. Помогать ему будут Алексей Стипиди и Адлан Хатуев.

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