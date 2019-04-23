Футбол

Матч высшей лиги Франции впервые в истории обслужит женщина-арбитрЧемпионат вчера в 11:56

Матч 34-го тура французской Лиги 1 «Амьен» — «Страсбург» будет обслуживать арбитр Стефани Фраппар, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Франции. Фраппар станет первой женщиной в истории, которая будет работать на матче высшего мужского национального первенства.
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«Амьен» – «Страсбург». Главным арбитром матча выступит женщина

Советский спортвчера в 12:40

Женщина-арбитр впервые делегирована на матч французской Лиги 1

Sport24.ruвчера в 13:41

Женщина-арбитр впервые назначена на матч чемпионата Франции

Матч ТВвчера в 12:57

Матч между «Амьеном» и «Страсбуром» будет судить женщина

Спорт-Экспрессвчера в 16:42

Женщина впервые станет главным арбитром в матче Лиги 1

Газета.Ruвчера в 12:27

Матч высшей лиги Франции впервые в истории обслужит женщина-арбитр

Чемпионатвчера в 11:56

Женщина будет судить матч «Амьен» –«Страсбур»

Soccer.ruвчера в 11:46
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Общество

Суд впервые вынес штраф по закону о неуважении к власти

Как сообщил руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем Telegram-канале, такое решение было вынесено впервые после вступления в силу закона о неуважении к власти.
Обновлено вчера в 13:33
Политика

На Украине подали иск о национализации фабрики Порошенко

Бывший советник украинского министра внутренних дел и экс-кандидат в президенты Украины Илья Кива заявил, что обратился в суд с исковым заявлением о признании незаконной приватизации Кондитерской фабрики имени Карла Маркса в Киеве действующим президентом Украины Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 13:07
Космос

Завершено проектирование новейшего российского самолёта Ил-96-500Т

Специалисты ПАО "Ил" закончили зскизное проектирование нового Ил-96-500Т Специалистами ПАО «Ил» (входит в ОАК) заканчивается разработка эскизного проекта самолета Ил-96-500Т.
Обновлено вчера в 09:07
Авто

Renault намерена продавать в год более 60 000 компактвэнов Triber

Старт продаж Renault Triber в Индии запланирован на июль текущего года.
Обновлено 22 апреля в 23:28
Происшествия

Правоохранители проводят обыски в мэрии Якутска

Правоохранительные органы проводят обыски мэрии Якутска.
Обновлено в 00:13
Хоккей

Хоккеисты сборной России проиграли шведам на юниорском чемпионате мира

Обновлено вчера в 15:55
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл в Россию

Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына пересек границу России и КНДР и направился во Владивосток.
Обновлено в 01:03
Армия и оружие

Baza: Минобороны РФ скрыло истинную причину крушения МиГ-31 в Бурятии

Министерство обороны России скрыло причину крушения истребителя МиГ-31 в Бурятии.
Обновлено вчера в 05:40
Общество

В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц

К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Политика

Виноделы Крыма заявили об угрозе остановки предприятий

Липко пояснил, что после остановки поставок бутылок с Украины, снабжением Крыма стеклотарой стали заниматься в основном два российских предприятия — «Русджам» и «Кавминстекло».
Обновлено в 00:40
Экономика

Чистая прибыль United Technologies выросла в I квартале почти на 4%

Чистая прибыль американского промышленного конгломерата United Technologies Corp. (UTC) по итогам I квартала 2019 года выросла на 3,8% до $1,346 млрд по сравнению с зафиксированными годом ранее $1,297 млрд.
Обновлено вчера в 11:47
Политика

Максакова не считает бывшего мужа причастным к убийству Вороненкова

Обновлено вчера в 22:43
Экономика

В Центробанке назвали новые особенности финансовых пирамид

Большинство финансовых пирамид в первом квартале 2019 года выявлено в Центральной России и на Урале — 19 и 11 структур соответственно.
Обновлено в 00:46
Экономика

«Ъ» узнал детали законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале

Согласно имеющемуся в распоряжении "Ъ" законопроекта Минфина и ЦБ о системе индивидуального пенсионного капитала, если гражданин захочет сменить НПФ, новые взносы будут сразу переданы в выбранный фонд, а основные средства будут направлены в течение недели после их фиксации, которая устанавливается отдельно каждым НПФ, но не может превышать пять лет с момента заключения договора.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия

Менеджер МакSим рассказала, как певица попала в ДТП

Менеджер певицы МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова), Маргарита Соколова рассказала радиостанции "Говорит Москва", как артистка попала в ДТП.
Обновлено вчера в 12:45
Шоу-бизнес

Украинская певица Maruv заявила, что ее вновь обокрали в аэропорту

Обновлено вчера в 20:51
Общество

Бастрыкин объяснил использование лупы при просмотре фото с ноутбука

Использование лупы при просмотре изображения с экрана гаджета позволяет получить дополнительное увеличение, которого не всегда можно достичь при цифровом приближении.
Обновлено вчера в 17:50
Гаджеты

Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене смартфона

Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.
Обновлено вчера в 10:37
Происшествия

Взрыв прогремел в кинотеатре Коломбо на Шри-Ланке

Еще один взрыв прогремел в кинотеатре Коломбо на Шри-Ланке. Об этом сообщает агентство Reuters. Уточняется, что он был контролируемым.
Обновлено в 01:12
Общество

СМИ: в Японии остановят АЭС, которые не отвечают нормам антитеррористической безопасности

Регулятор постановил, что никаких отсрочек предоставляться не будет, и если нормы антитеррористической безопасности к обозначенному сроку компаниями удовлетворены не будут, работа их АЭС будет остановлена.
Обновлено вчера в 23:38
Экономика

Сбербанк станет совладельцем Rambler Group

Сделка предусматривает рефинансирование долга Rambler Group и опционное соглашение на увеличение доли банка в зависимости от выполнения финансового плана.
Обновлено 22 апреля в 04:55
Политика

Украинский МИД заметил отказ Москвы от хамства

Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль после состоявшегося 23 апреля обмена мнениями между Россией и Украиной по ситуации в Керченском проливе заметила изменение тона разговора со стороны Москвы.
Обновлено вчера в 13:53
Культура

Скончался оператор клипов Киркорова Сергей Дубровский

Обновлено вчера в 20:15
Экономика

Росстат обнаружил у россиян 1,75 триллиона лишних доходов

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) представила пересмотренный вариант динамики доходов россиян в 2013-2018 годах после изменения методики их расчета.
Обновлено вчера в 10:38
Политика

ФБР рассекретило документы о бегстве Гитлера в Аргентину

Обновлено вчера в 06:49
Политика

Мэй одобрила участие Huawei в создании мобильной связи 5G

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй одобрила участие китайской корпорации Huawei в создании британской мобильной связи пятого поколения (5G).
Обновлено вчера в 22:09
Армия и оружие

Уникальную антиторпеду разработали в России

Обновлено в 00:02
Баскетбол

«Реал» первым вышел в «Финал четырех» Евролиги, победив «Панатинаикос»

Обновлено вчера в 16:18
Общество

Минпросвещения предложило ввести в российских школах новые должности

Согласно проекту, в российских школах предлагают ввести должности старшего учителя и ведущего учителя.
Обновлено вчера в 14:16
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