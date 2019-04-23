Футбол

Матч высшей лиги Франции впервые в истории обслужит женщина-арбитрЧемпионат вчера в 11:56

Матч 34-го тура французской Лиги 1 «Амьен» — «Страсбург» будет обслуживать арбитр Стефани Фраппар, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Франции. Фраппар станет первой женщиной в истории, которая будет работать на матче высшего мужского национального первенства.
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Матч между «Амьеном» и «Страсбуром» будет судить женщина

Спорт-Экспрессвчера в 16:42

Женщина-арбитр впервые делегирована на матч французской Лиги 1

Sport24.ruвчера в 13:41

Матч высшей лиги Франции впервые в истории обслужит женщина-арбитр

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«Амьен» – «Страсбург». Главным арбитром матча выступит женщина

Советский спортвчера в 12:40

Женщина впервые станет главным арбитром в матче Лиги 1

Газета.Ruвчера в 12:27

Фраппар станет первой женщиной, которая рассудит матч Лиги 1

РИА Новостивчера в 12:25

Женщина-арбитр впервые назначена на матч чемпионата Франции

Матч ТВвчера в 12:57
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Росстат решил измерять уровень бедности новым способом

Федеральное агентство государственной статистики (Росстат) заявило о переходе на международный метод измерения уровня бедности в стране — по индексам немонетарной бедности — и готово публиковать новые данные уже с 2020 года.
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Максакова сделала заявление в суде по убийству Вороненкова

Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова считает, что ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин не причастен к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, передает "Страна.ua".
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Глава компании Tesla Илон Маск во вторник привел данные о рисках самовоспламенения этой автомобилей марки по сравнению с автомобилями с ДВС (двигателями внутреннего сгорания), назвав материалы о возгорании машин Tesla "статьями двойных стандартов".
Обновлено вчера в 19:02
Общество

В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц

К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Политика

Кравчук призвал Россию пойти навстречу интересам Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал Российскую Федерацию пойти навстречу интересам соседней страны.
Обновлено в 00:52
Общество

Названы самые опасные сферы деятельности

В Роструде назвали самые опасные сферы профессиональной деятельности в России, сообщает RT.
Обновлено в 01:18
Футбол

«Витесс» Слуцкого проиграл «Аяксу» в чемпионате Голландии

«Аякс» одержал победу над «Витессом» в матче 32-го тура чемпионата Голландии. Встреча завершилась со счётом 4:2.
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Великая среда: Иуда ищет удобного случая предать Христа

В третий день Страстной недели во время богослужения вспоминают, как в доме Симона прокаженного, куда Христос пришел в гости, грешница омыла слезами ноги Иисуса и возлила Христу на голову драгоценное миро.
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Альбина Джанабаева: «Если есть любовь, то есть и ревность»

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Театры

Дмитрий Бикбаев уволился из театра

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Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.
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Общество

В Японии остановят не отвечающие нормам безопасности АЭС

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Хоккей

«Сан-Хосе» победил в серии плей-офф НХЛ с «Вегасом»

"Сан-Хосе Шаркс" нанес поражение "Вегас Голден Найтс" в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:46
Политика

Виктор Янукович надеется вернуться на Украину

Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 14:19
Технологии

В России успешно испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок

В России успешно завершились комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом плавучем автономном энергоблоке "Академик Ломоносов".
Обновлено в 02:34
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Родина уступила Пармантье в первом круге турнира WTA в Стамбуле

Обновлено вчера в 14:47
Экономика

В России продукты дорожали в три раза быстрее, чем в ЕС

В 2018 году продукты в России дорожали в 4,2 раза быстрее, чем в среднем по ЕС.
Обновлено вчера в 14:23
Экономика

В нескольких регионах России разрешат криптовалюту

Помимо блокчейна и криптовалют в регионах опробуют разработки, связанные с искусственным интеллектом, робототехникой, виртуальной и дополненной реальностью, а также нейро- и квантовые технологии.
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия

СК проведет проверку после гибели школьника в Магнитогорске

Десятилетний ребенок скончался по пути в больницу Магнитогорска, по предварительным данным, из-за отравления газом из баллончика, проводится проверка, сообщает пресс-служба СУСК по Челябинской области.
Обновлено в 02:50
Футбол

«Тоттенхэм» вырвал победу у «Брайтона»

«Тоттенхэм» вырвал победу у «Брайтона» со счетом 1:0 в матче 33-го тура Премьер-Лиги.
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Роскачество дало советы по выбору продуктов для кулича

Специалисты Роскачества в преддверии православной Пасхи рассказали, как лучше выбрать продукты для кулича.
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Политика

Виноделы Крыма предупредили о риске остановки производства

Крымские виноделы могут приостановить производство до девяти месяцев из-за нехватки бутылок, об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Государственной думы Дмитрию Белику (партия «Единая Россия»).
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес

Бритни Спирс рассказала о пребывании в психиатрической больнице

Певица Бритни Спирс обратилась в инстаграме к своим фанатам, которые стали переживать за ее состояние из-за фотографий после выхода из психиатрической больницы.
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Происшествия

Во французском Версале произошел сильный пожар

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Финансы

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Сегодня, 24 апреля, на утренней сессии котировки продолжают отступать, а значит, и поддержка этого фактора для рубля начинает угасать на признаках фиксации прибыли.
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Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене смартфона

Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.
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Напомним, Росляков считается подозреваемым по делу о массовом убийстве в Керченском политехническом колледже 17 октября 2018 г. Он после убийства совершил суицид.
Обновлено вчера в 17:52
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