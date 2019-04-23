Футбол
Матч высшей лиги Франции впервые в истории обслужит женщина-арбитрЧемпионат вчера в 11:56
Матч 34-го тура французской Лиги 1 «Амьен» — «Страсбург» будет обслуживать арбитр Стефани Фраппар, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Франции. Фраппар станет первой женщиной в истории, которая будет работать на матче высшего мужского национального первенства.
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Стало известно, сколько Ким Чен Ын пробудет во Владивостоке
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Росстат решил измерять уровень бедности новым способом
Федеральное агентство государственной статистики (Росстат) заявило о переходе на международный метод измерения уровня бедности в стране — по индексам немонетарной бедности — и готово публиковать новые данные уже с 2020 года.
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Двигатель «первого этапа» для Су-57 запущен в серию
Двигатель «первого этапа» для истребителя пятого поколения Су-57 АЛ-41Ф-1 прошел все испытания и запущен в серийное производство.
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Максакова сделала заявление в суде по убийству Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова считает, что ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин не причастен к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, передает "Страна.ua".
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Общество
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К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено вчера в 04:22
Политика
Кравчук призвал Россию пойти навстречу интересам Украины
Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал Российскую Федерацию пойти навстречу интересам соседней страны.
Обновлено в 00:52
Общество
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В Роструде назвали самые опасные сферы профессиональной деятельности в России, сообщает RT.
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«Витесс» Слуцкого проиграл «Аяксу» в чемпионате Голландии
«Аякс» одержал победу над «Витессом» в матче 32-го тура чемпионата Голландии. Встреча завершилась со счётом 4:2.
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Религия
Великая среда: Иуда ищет удобного случая предать Христа
В третий день Страстной недели во время богослужения вспоминают, как в доме Симона прокаженного, куда Христос пришел в гости, грешница омыла слезами ноги Иисуса и возлила Христу на голову драгоценное миро.
Обновлено вчера в 17:58
Шоу-бизнес
Альбина Джанабаева: «Если есть любовь, то есть и ревность»
Обновлено в 00:00
Театры
Дмитрий Бикбаев уволился из театра
Обновлено вчера в 18:00
Авто
Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для российского рынка
Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.
Обновлено вчера в 03:42
Общество
В Японии остановят не отвечающие нормам безопасности АЭС
Обновлено в 01:41
Хоккей
«Сан-Хосе» победил в серии плей-офф НХЛ с «Вегасом»
"Сан-Хосе Шаркс" нанес поражение "Вегас Голден Найтс" в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 01:46
Политика
Виктор Янукович надеется вернуться на Украину
Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.
Обновлено вчера в 14:19
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В России успешно испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок
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Обновлено в 02:34
Теннис
Родина уступила Пармантье в первом круге турнира WTA в Стамбуле
Обновлено вчера в 14:47
Экономика
В России продукты дорожали в три раза быстрее, чем в ЕС
В 2018 году продукты в России дорожали в 4,2 раза быстрее, чем в среднем по ЕС.
Обновлено вчера в 14:23
Экономика
В нескольких регионах России разрешат криптовалюту
Помимо блокчейна и криптовалют в регионах опробуют разработки, связанные с искусственным интеллектом, робототехникой, виртуальной и дополненной реальностью, а также нейро- и квантовые технологии.
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия
СК проведет проверку после гибели школьника в Магнитогорске
Десятилетний ребенок скончался по пути в больницу Магнитогорска, по предварительным данным, из-за отравления газом из баллончика, проводится проверка, сообщает пресс-служба СУСК по Челябинской области.
Обновлено в 02:50
Футбол
«Тоттенхэм» вырвал победу у «Брайтона»
«Тоттенхэм» вырвал победу у «Брайтона» со счетом 1:0 в матче 33-го тура Премьер-Лиги.
Обновлено вчера в 16:44
Общество
Роскачество дало советы по выбору продуктов для кулича
Специалисты Роскачества в преддверии православной Пасхи рассказали, как лучше выбрать продукты для кулича.
Обновлено в 02:06
Политика
Виноделы Крыма предупредили о риске остановки производства
Крымские виноделы могут приостановить производство до девяти месяцев из-за нехватки бутылок, об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Государственной думы Дмитрию Белику (партия «Единая Россия»).
Обновлено в 02:16
Шоу-бизнес
Бритни Спирс рассказала о пребывании в психиатрической больнице
Певица Бритни Спирс обратилась в инстаграме к своим фанатам, которые стали переживать за ее состояние из-за фотографий после выхода из психиатрической больницы.
Обновлено в 02:04
Происшествия
Во французском Версале произошел сильный пожар
Обновлено вчера в 13:33
Финансы
Рубль «рискует нарваться» на коррекцию
Сегодня, 24 апреля, на утренней сессии котировки продолжают отступать, а значит, и поддержка этого фактора для рубля начинает угасать на признаках фиксации прибыли.
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Гаджеты
Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене смартфона
Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.
Обновлено вчера в 10:37
Происшествия
Глава СКР: Керченского стрелка постоянно унижали
Напомним, Росляков считается подозреваемым по делу о массовом убийстве в Керченском политехническом колледже 17 октября 2018 г. Он после убийства совершил суицид.
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