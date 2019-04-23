Матч высшей лиги Франции впервые в истории обслужит женщина-арбитрЧемпионат вчера в 11:56

Матч 34-го тура французской Лиги 1 «Амьен» — «Страсбург» будет обслуживать арбитр Стефани Фраппар, сообщается на официальном сайте Федерации футбола Франции. Фраппар станет первой женщиной в истории, которая будет работать на матче высшего мужского национального первенства.

Здоровье Врачи назвали безопасное для здоровья количество яиц и кулича на Пасху В день человек без вреда для здоровья может съесть три яйца, 100 граммов кулича или творожной пасхи — эту норму можно увеличить, если сократить потребление других продуктов в течение дня и таким образом выровнять количество съеденных калорий.

Общество Росстат решил измерять уровень бедности новым способом Федеральное агентство государственной статистики (Росстат) заявило о переходе на международный метод измерения уровня бедности в стране — по индексам немонетарной бедности — и готово публиковать новые данные уже с 2020 года.

Политика Максакова сделала заявление в суде по убийству Вороненкова Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова считает, что ее бывший гражданский муж Владимир Тюрин не причастен к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, передает "Страна.ua".

Происшествия Маск назвал «статьями двойных стандартов» материалы о возгорании Tesla Глава компании Tesla Илон Маск во вторник привел данные о рисках самовоспламенения этой автомобилей марки по сравнению с автомобилями с ДВС (двигателями внутреннего сгорания), назвав материалы о возгорании машин Tesla "статьями двойных стандартов".

Общество В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.

Политика Кравчук призвал Россию пойти навстречу интересам Украины Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал Российскую Федерацию пойти навстречу интересам соседней страны.

Общество Названы самые опасные сферы деятельности В Роструде назвали самые опасные сферы профессиональной деятельности в России, сообщает RT.

Футбол «Витесс» Слуцкого проиграл «Аяксу» в чемпионате Голландии «Аякс» одержал победу над «Витессом» в матче 32-го тура чемпионата Голландии. Встреча завершилась со счётом 4:2.

Религия Великая среда: Иуда ищет удобного случая предать Христа В третий день Страстной недели во время богослужения вспоминают, как в доме Симона прокаженного, куда Христос пришел в гости, грешница омыла слезами ноги Иисуса и возлила Христу на голову драгоценное миро.

Авто Haval сертифицировал кроссовер Haval F7 для российского рынка Компания Great Wall сертифицировала кроссовер Haval F7 российской сборки.

Хоккей «Сан-Хосе» победил в серии плей-офф НХЛ с «Вегасом» "Сан-Хосе Шаркс" нанес поражение "Вегас Голден Найтс" в седьмом матче серии первого раунда Кубка Стэнли, сообщает "Советский спорт".

Политика Виктор Янукович надеется вернуться на Украину Экс-президент Украины Виктор Янукович рассчитывает вернуться в страну при президенте Владимире Зеленском.

Технологии В России успешно испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок В России успешно завершились комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом плавучем автономном энергоблоке "Академик Ломоносов".

Экономика В России продукты дорожали в три раза быстрее, чем в ЕС В 2018 году продукты в России дорожали в 4,2 раза быстрее, чем в среднем по ЕС.

Экономика В нескольких регионах России разрешат криптовалюту Помимо блокчейна и криптовалют в регионах опробуют разработки, связанные с искусственным интеллектом, робототехникой, виртуальной и дополненной реальностью, а также нейро- и квантовые технологии.

Происшествия СК проведет проверку после гибели школьника в Магнитогорске Десятилетний ребенок скончался по пути в больницу Магнитогорска, по предварительным данным, из-за отравления газом из баллончика, проводится проверка, сообщает пресс-служба СУСК по Челябинской области.

Футбол «Тоттенхэм» вырвал победу у «Брайтона» «Тоттенхэм» вырвал победу у «Брайтона» со счетом 1:0 в матче 33-го тура Премьер-Лиги.

Общество Роскачество дало советы по выбору продуктов для кулича Специалисты Роскачества в преддверии православной Пасхи рассказали, как лучше выбрать продукты для кулича.

Политика Виноделы Крыма предупредили о риске остановки производства Крымские виноделы могут приостановить производство до девяти месяцев из-за нехватки бутылок, об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо председателя ассоциации виноградарей и виноделов «Севастополь» Алексея Липко к депутату Государственной думы Дмитрию Белику (партия «Единая Россия»).

Шоу-бизнес Бритни Спирс рассказала о пребывании в психиатрической больнице Певица Бритни Спирс обратилась в инстаграме к своим фанатам, которые стали переживать за ее состояние из-за фотографий после выхода из психиатрической больницы.

Финансы Рубль «рискует нарваться» на коррекцию Сегодня, 24 апреля, на утренней сессии котировки продолжают отступать, а значит, и поддержка этого фактора для рубля начинает угасать на признаках фиксации прибыли.

Гаджеты Xiaomi выпустила большие телевизоры по цене смартфона Компания Xiaomi представила телевизоры Mural TV диагональю 65 дюймов. Отмечается, что стоит новый телевизор как смартфон.