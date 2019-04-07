Футбол

Матч тульского «Арсенала» с «Рубином» рассудит Михаил ВилковТульские новости вчера в 12:29

Рубин — Арсенал (Тула)
0 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Казань, Стадион «Казань Арена»
Павел Могилевец
44′
46′
Лука Джорджевич
Зелимхан Бакаев
Артур Сагитов
Александр Бухаров
64′
Павел Могилевец
Дмитрий Полоз
72′
Роман Акбашев
Вячеслав Подберезкин
77′
Руслан Камболов
79′
88′
Кантемир Берхамов
Вячеслав Подберезкин
90′
Уже завтра, 7 апреля, в 16:30 на стадионе «Казань Арены» пройдет игра тульского ФК «Арсенал» и «Рубина». Матч 22 тура РПЛ рассудит нижегородец Михаил Вилков.
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Матч «Рубин» – «Арсенал» рассудит нижегородец Михаил Вилков

MySLO.ru05 апреля в 13:41
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