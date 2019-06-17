Футбол
Матч сборных России и Шотландии пройдет в «Лужниках»Vprognoze.ru 10:31
Сборная России сыграет с Шотландией на стадионе «Лужники» в рамках квалификации чемпионата Европы-2020, говорится в пресс-службе РФС. Матч между сборными России и Шотландии состоится 10 октября.
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– Российский футбольный союз официально сообщает о том, что отборочный матч чемпионата Европы-2020 против команды Шоталндии национальная сборная России сыграет 10 октября в Москве на БСА ОК "Лужники", – сообщает пресс-служба организации.Газета Metro09:33
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