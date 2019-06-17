Матч сборных России и Шотландии пройдет в «Лужниках»Vprognoze.ru 10:31

с чего всё началось

Сборная России сыграет с Шотландией на стадионе «Лужники» в рамках квалификации чемпионата Европы-2020, говорится в пресс-службе РФС. Матч между сборными России и Шотландии состоится 10 октября.

Футбол Дзюба провел две серии пенальти с вратарем женской сборной России Форвард сборной России Артем Дзюба провел две серии пенальти с вратарем женской национальной команды Эльвирой Тодуа.

Экономика Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности Не исключен, по его мнению, и социальный взрыв, учитывая то, что за последние годы уровень жизни в стране снизился почти на 9%, сообщает агентство ТАСС.

Авто Представлен электромобиль Renault Zoe нового поколения Сегодня французский автогигант представит второе поколение Zoe. Новая модель внешне изменилась мало.

Экономика Лондонский арбитраж поддержал Аветисяна в споре с Baring Vostok Трибунал Лондонского международного третейского суда признал за Finvision Артема Аветисяна право на исполнение колл-опциона на 10% банка «Восточный», сообщил РБК со ссылкой на документ с решением.

Музыка У лидера группы Megadeth обнаружили рак Лидер метал-группы Megadeth Дэйв Мастейн сообщил, что врачи обнаружили у него рак горла.

Здоровье Россиянка 23 года прожила с хирургическими зажимами в животе Во Владикавказе (Северная Осетия) местная жительница на протяжении 23 лет страдала от болей в животе из-за забытых врачами хирургических зажимов после кесарева сечения.

Политика Зеленский нашел ошибку в словах Макрона о переговорах по Донбассу Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин по-прежнему занимает выжидательную позицию по Зеленскому, поскольку до сих пор не понимает отношения нового украинского руководителя к минским договоренностям.

Кино В США снесут школу, где снимали «Твин Пикс» Американскую среднюю школу Mount Si, в которой снимались сцены сериала «Твин Пикс», готовят к сносу, сообщает портал Dazed.

Политика Макрон призвал не допустить выхода России из Совета Европы Франция выступает против выхода России из Совета Европы, такой шаг может негативно сказаться на всех, кто видит в этой организации средство защиты своих прав, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.

Политика Украина попробует провести военные корабли через Керченский пролив 13 июня в интервью «Би-би-си Украина» глава Генштаба Украины заявлял, что у Киева нет столько военнослужащих, чтобы ими рисковать, поэтому до освобождения задержанных в России моряков новых попыток пройти через пролив не будет.

Политика США прекратят программы помощи Сальвадору, Гватемале и Гондурасу США прекращают помощь Сальвадору, Гватемале и Гондурасу из-за продолжающегося наплыва нелегальных иммигрантов из этих стран, сообщила журналистам официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус.

Экономика Pfizer купил производителя лекарств от рака Array за $10,6 млрд Сумма сделки составила $10,64 млрд, тем самым Pfizer заплатила огромную — 62% — премию в сравнении со стоимостью акций Array в минувшую пятницу за доступ к ее лекарствам от рака кожи Braftovi и Mektovi, а также находящимся в процессе разработкам препаратов против других видов рака.

Интернет Создан Telegram-бот для поиска «слитых» паролей по email Специалист по информационной безопасности из Казахстана Батыржан Тютеев создал Telegram-бота MailSearchBot, который ищет пароли от аккаунтов электронной почты по утекшим базам данных.

Политика В Луганске открыли памятник погибшим в Донбассе журналистам Памятник погибшим в Донбассе журналистам открыли в Луганске в пятую годовщину гибели корреспондента "Вестей" Игоря Корнелюка и видеоинженера Антона Волошина, передает корреспондент РИА Новости из парка возле Дома правительства в Луганске, где установлен памятный знак.

Армия и оружие МИД РФ назвал военным преступлением ракетный удар по госпиталю в Сирии Москва расценивает ракетный удар боевиков в Сирии по госпиталю как военное преступление, заявили в МИД РФ.

Политика Huawei потеряет 30 млрд долларов из-за санкций США Китайская компания Huawei, согласно прогнозам, потеряет 30 миллиардов долларов выручки в связи с запретом властей США на сотрудничество с компанией.

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Происшествия В МВД опровергли массовые увольнения сотрудников на фоне дела Голунова Полиция не подтвердила информацию о массовом увольнении сотрудников УВД по западному округу Москвы в последние недели в связи с делом корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, подозреваемого в сбыте наркотиков и признанного невиновным.

Происшествия В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.

Происшествия Число задержанных по делу о драке в Чемодановке увеличилось до 28 Еще 13 человек были задержаны в рамках расследования уголовного дела о массовой драке в селе Чемодановка в Пензенской области.

Здоровье Новое в онкологии. Специалисты по лучевой диагностике делятся опытом Сотрудники центра и приглашенные специалисты в области интервенционной радиологии и лучевой диагностики из ведущих российских научно-исследовательских центров поделятся многолетним клиническим опытом.