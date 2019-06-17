Матч сборных России и Шотландии пройдет в «Лужниках»Vprognoze.ru 10:31

с чего всё началось

Сборная России сыграет с Шотландией на стадионе «Лужники» в рамках квалификации чемпионата Европы-2020, говорится в пресс-службе РФС. Матч между сборными России и Шотландии состоится 10 октября.

Политика Зеленский поставил условия встречи в «нормандском формате» Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в Париже с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что Киев не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР - все вопросы по урегулированию войны в Донбассе будут обсуждаться в рамках Минского процесса и "нормандского формата".

Политика Осквернение могил британцев в Крыму возмутило Лондон Журнал Times сообщил об осквернении кладбища британских солдат в Крыму.

Происшествия Российские военные сделали сальто на Lada Vesta во время разворота На опубликованных в Сети кадрах видно, как автомобиль Lada Vesta сдает назад, быстро проезжает дорожные ограничители и выполняет резкий разворот на 180 градусов.

Теннис Даниил Медведев: «В детстве я ненавидел Федерера» Российский теннисист Даниил Медведев признался, что в детстве раздражался из-за частых побед швейцарца Роджера Федерера.

Происшествия Союз журналистов просит СК разобраться с делами по «сценарию Голунова» В открытом обращении говорится, что журналист и студент стали фигурантами дел, аналогичных ситуации с Иваном Голуновым На сайте Союза журналистов России опубликовано открытое письмо, адресованное председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

Культура Азиза раскрыла связь Талькова с криминальным авторитетом Эстрадная певица Азиза в эфире передачи Дмитрия Шепелева «На самом деле» рассказала, как Игорь Тальков пытался свести ее с «криминальным авторитетом» за несколько месяцев до смерти артиста.

Политика Украина предупредила ЕС о возможности газового кризиса Украина предупредила страны Евросоюза о необходимости подготовиться к газовому кризису из-за того, что существует неуверенность в перспективах заключения нового транзитного договора с Россией до конца срока действия текущей сделки.

Экономика Кудрин не исключил «социального взрыва» из-за роста уровня бедности В России возможен "социальный взрыв" в связи с уровнем бедности, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

Политика Иран объявил о новом сокращении обязательств по ядерной сделке Ранее Тегеран предупреждал, что, если подписанты СВПД в течение 60 дней не обеспечат выполнение условий сделки, Тегеран может возобновить работы по обогащению урана до более высокого, чем определено СВПД, уровня, и прекратить модернизацию реактора на тяжелой воде в Араке.

Экономика России предсказали убыль населения до 100 миллионов человек Население России может составить менее 100 миллионов человек к 2078 году.

Здоровье Употребление чая перед сном способствует потере веса Эксперты по питанию из Великобритании пришли к выводу, что употребление чая перед сном способствует потере веса.

Политика Бабича назначили замминистра экономического развития Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития.

Футбол «Челси» отказал претендующим на Виллиана «Барселоне» и «Атлетико» "Аристократы" отказались продавать 30-летнего бразильца "Барселоне" и мадридскому "Атлетико", которые предложили за футболиста почти 40 миллионов евро.

Армия и оружие Командование ВСУ опровергло слухи о занятии позиций в Донецке Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-офицер 24-й бригады ВСУ Назар Ильницкий заявил, что украинские силовики закрепились на окраине Донецка, в 250−100 метрах от границы города.

Происшествия В Испании найдена мертвой 13-летняя девочка из России Тело девочки без признаков жизни нашли в доме, где она проживала с матерью и 15-летним братом.

Политика Роскомнадзор составил план изоляции Рунета при внешней угрозе Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) опубликовала план работы Рунета в случае отключения от международной Сети – при "внешней угрозе".

Политика Украина попробует провести военные корабли через Керченский пролив 13 июня в интервью «Би-би-си Украина» глава Генштаба Украины заявлял, что у Киева нет столько военнослужащих, чтобы ими рисковать, поэтому до освобождения задержанных в России моряков новых попыток пройти через пролив не будет.

Армия и оружие Три американских бомбардировщика пропали недалеко от Крыма Несколько часов назад стало известно о том, что с территории Соединённых Штатов Америки к российским границам направились три американских стратегических бомбардировщика-ракетоносца B-52, которые должны были принять участие в кульминационной фазе учений НАТО в Балтийском море.

Общество Школьник получил 0 баллов за ЕГЭ из-за проблем с ручкой В Астрахани у выпускника гимназии № 3 Артема Ярового возникли серьезные проблемы с ЕГЭ из-за гелевой ручки, сообщает "Вести.Ru".

Происшествия Суд в Санкт-Петербурге освободил журналиста Игоря Рудникова Московский районный суд Санкт-Петербурга переквалифицировал дело учредителя газеты «Новые колеса» Игоря Рудникова с вымогательства (ст. 163 УК) на самоуправство (ст. 330 УК).

Происшествия Три человека погибли в результате стрельбы на рынке в Азербайджане Еще восемь человек пострадали, сообщает РИА "Новости". ЧП произошло в селе Беюк Кесик.