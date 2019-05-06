Футбол
Матч сборных РФ и Казахстана в отборе Евро-2020 пройдет в КалининградеАргументы и Факты 12:51
Матч состоится 9 сентября в Калининграде Футбольные сборные России и Казахстана встретятся в Калининграде в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, передает ТАСС. Российские футболисты выступают в группе I и на данный момент занимают второе место после двух матчей.
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Сборная России по футболу проведет в Калининграде отборочный матч Чемпионата Европы
Новый Калининград.Ru11:35
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