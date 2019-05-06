Матч сборных РФ и Казахстана в отборе Евро-2020 пройдет в КалининградеАргументы и Факты 12:51

Матч состоится 9 сентября в Калининграде Футбольные сборные России и Казахстана встретятся в Калининграде в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, передает ТАСС. Российские футболисты выступают в группе I и на данный момент занимают второе место после двух матчей.

Матч сборных РФ и Казахстана в отборе Евро-2020 пройдет в Калининграде

Политика Лавров и Помпео обсудили вторжение в Венесуэлу Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился с госсекретарем США Майком Помпео и обсудил ситуацию в Венесуэле, передает корреспондент «Ленты.ру».

Происшествия Следствие назвало три версии авиакатастрофы в Шереметьево Следователи назвали несколько вероятных причин катастрофы с самолетом «Аэрофлота» в Шереметьево.

Шоу-бизнес Яббаров из шоу «Дом-2» лишил денег маленького сына Звезда шоу "Дом-2" мечтает о карьере известного шансонье, поэтому на эти деньги запишет альбом.

Происшествия Приговор Мамаеву и Кокорину огласят 8 мая Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин выступили с последним словом в Пресненском суде по уголовному делу о хулиганстве.

Политика Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Шереметьеве Избранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с авиакатастрофой в аэропорту Шереметьево, жертвами которой стали десятки человек.

Шоу-бизнес Кто-то ворует игрушки и свечи с могилы Юлии Началовой Фанаты Началовой не верят, что это просто воры, которые на любом кладбище готовы поживиться всем, что можно затем продать.

Кино Команда «Игры престолов» забыла в кадре стакан с кофе Зрители популярного телевизионного сериала «Игра престолов» обратили внимание на ляп, который команда HBO пропустила в эфир.

Происшествия В Москве проверяют около 40 объектов после сообщений о минировании Около 40 объектов с массовым пребыванием людей проверяют в Москве правоохранители после анонимных сообщений о "минировании", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

Финансы Китайские рынки рухнули после заявления Трампа о повышении пошлин Основной причиной паники инвесторов стала угроза усиления торговой войны между США и КНР после заявлений Дональда Трампа.

Политика Германия видит перспективы для снятия санкций с РФ Взаимные санкции России и Евросоюза могут быть сняты при условии продолжения диалога в «нормандском формате» и выполнения Минских соглашений.

Происшествия Глава авиакомпании «Ямал» раскритиковал Sukhoi Superjet Генеральный директор авиакомпании «Ямал» Василий Крюк раскритиковал качество сборки Sukhoi Superjet 100 после произошедшей трагедии в Шереметьево.

Общество Прокуратура обязала запретить ношение хиджабов в 20 школах Пензы Прокуратура Октябрьского района Пензы внесла представления директорам 20 школ города, в которых не было запрещено ношение хиджабов и другой религиозной одежды.

Финансы Порошенко с начала года заработал более двенадцати миллионов долларов За первые четыре месяца этого года Петр Порошенко заработал около 12,4 миллиона долларов, следует из декларации главы государства, опубликованной в электронном реестре.

Авто «АвтоВАЗ» запатентовал дизайн преемника Lada 4x4 В открытой базе Федерального института промышленной собственности появился патент с номером 114433 и первыми изображениями автомобиля.

Шоу-бизнес У принца Гарри и Меган Маркл родился первенец Как сообщил официальный аккаунт герцогов Сассекских в инстаграме, у Меган Маркл и принца Гарри родился мальчик.

Общество Суд отклонил жалобу акционеров Совхоза им. Ленина по иску к Грудинину Акционеры совхоза подали иск против Грудинина осенью 2018 г. Они требовали взыскать с него в пользу предприятия около 1,1 млрд руб. ущерба и 1 млн руб. упущенной выгоды, позже сумма требований была увеличена на 1 млрд руб.

Наука Изменение климата ускорило распространение банановой болезни Новое исследование показывает, что изменение климата повысило риск возникновения грибкового заболевания, уничтожающего банановые культуры.

Музыка Сергей Лазарев пожаловался на критерии оценивания на «Евровидении» Поп-певец Сергей Лазарев, который представит Россию на «Евровидении», считает критерии оценивания музыкального конкурса туманными.

Шоу-бизнес Глюкоза выложила сексуальное фото в серебристом купальнике Наталья Чистякова-Ионова, больше известная широкой публике под сценическим псевдонимом Глюк’оZа, выложила в свой инстаграм очередной пикантный снимок.

Футбол Икер Касильяс выписан из больницы 1 мая Касильяс перенес сердечный приступ на тренировке, после чего Икер был срочно госпитализирован.