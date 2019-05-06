Матч сборных РФ и Казахстана в отборе Евро-2020 пройдет в КалининградеАргументы и Факты 12:51

Матч состоится 9 сентября в Калининграде Футбольные сборные России и Казахстана встретятся в Калининграде в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, передает ТАСС. Российские футболисты выступают в группе I и на данный момент занимают второе место после двух матчей.

Матч сборных РФ и Казахстана в отборе Евро-2020 пройдет в Калининграде

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