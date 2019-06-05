Матч сборной России начнется с минуты молчания в память о ЮханссонеМатч ТВ 04:29

Под эгидой УЕФА на этой неделе состоятся матчи отбора на Евро-2020. В частности, сборная России в субботу примет в Саранске команду Сан-Марино. Также в среду и четверг пройдут полуфиналы Лиги наций, в которых Португалия сыграет со Швейцарией, а Нидерланды — с Англией.

Матч сборной России начнется с минуты молчания в память о Юханссоне

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