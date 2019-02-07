Футбол

Матч с участием Павла Мамаева в СИЗО пройдет в День святого ВалентинаАргументы и Факты 10:12

По словам Максименко, провести футбольный матч в День святого Валентина предложил Мамаев, команда «обвиняемых и подозреваемых» хочет посвятить его «прекрасной половине человечества». Сотрудники ФСИН поддержали эту идею.
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Мамаев проведёт футбольный матч против команды ФСИН в День святого Валентина

Как сообщил «Говорит Москва» замдиректора ФСИН Валерий Максименко, с инициативой провести матч выступил находящийся в СИЗО «Бутырка» футболист Павел Мамаев.
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