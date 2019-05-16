Футбол
Матч с «Зенитом» станет прощальным для Тимофея Калачева за «Ростов»Российская газета 12:48
Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев проведет 19 мая прощальный матч за донскую команду. Он выйдет на поле, чтобы выступить против "Зенита", который досрочно завоевал титул чемпиона РПЛ.
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Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 20:27, Ашберн
Театры
Жена Боярского стала худруком театра Ленсовета
Народная артистка России Лариса Луппиан стала художественным руководителем театра имени Ленсовета.
Обновлено в 10:46
Здоровье
Врач дал рекомендации москвичам, страдающим гипертонией
Врач-кардиолог поликлиники № 180 столичного департамента здравоохранения Николай Серебряков дал рекомендации горожанам, страдающим артериальной гипертонией.
Обновлено в 01:52
Происшествия
В Мексике убили еще одного журналиста
По данным национальной комиссии по правам человека, с 2000 года в Мексике были убиты более 140 журналистов, еще 21 сотрудник СМИ пропал без вести с 2005 года.
Обновлено в 17:09
Кино
Фанаты потребовали от HBO переснять последний сезон «Игры престолов»
Больше 400 тыс. фанатов «Игры престолов» подписали петицию, в которой потребовали от HBO переделать финальный восьмой сезон сериала.
Обновлено в 10:54
Гаджеты
Начались продажи первой в мире карты MicroSD емкостью 1 Тбайт
Обновлено в 05:27
Политика
Чеченский спецназ ответил на санкции США
Командир отряда "Терек" Абузайд Висмурадов считает "честью" свое нахождение в "смешном" санкционном списке США.
Обновлено в 18:11
Политика
Компания Boeing завершила обновление ПО для самолетов 737 MAX
Компания Boeing завершила обновление программного обеспечения для самолетов 737 MAX, которые перестали эксплуатироваться после двух авиакатастроф.
Обновлено в 19:55
Культура
Нагиев прокомментировал отмену итогов голосования в шоу «Голос. Дети»
Ситуация с финальным голосованием на шоу вызывала широкий общественный резонанс после того, как победу одержала дочь певицы Алсу.
Обновлено в 08:54
Происшествия
В аэропорту Дубая разбился винтовой самолет
В аэропорту Дубая разбился небольшой винтовой самолет, два человека из четырех находившихся на борту погибли, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.
Обновлено в 13:53
Музыка
Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения-2019»
Обновлено в 17:27
Политика
Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено в 18:36
Происшествия
СК проверяет данные об оставленном в московской поликлинике ребёнке
«Из сообщения следует, что вечером 16 мая неизвестная женщина оставила маленькую девочку одну в поликлинике, расположенной на севере Москвы, и не вернулась за ней», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 17:45
Здоровье
Россиянин с ВИЧ отметил столетний юбилей
Глава Роспотребнадзора заявила на форуме "Остановим СПИД вместе", что возраст ВИЧ-инфицированных людей при соблюдении терапии может доходить до 100 лет.
Обновлено в 12:13
Армия и оружие
Два американских эсминца вошли в Персидский залив
Обновлено в 19:16
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Здоровье
Эндокринолог перечислила опасные осложнения диабета
Осложнения у пациента, страдающего диабетом, серьезно угрожают не только здоровью, но и жизни человека.
Обновлено в 14:35
Гаджеты
Asus презентовала смартфон с поворотной камерой
Обновлено в 14:31
Общество
В США умер автор проекта пирамиды Лувра
В возрасте 102 лет в США скончался архитектор Бэй Юймин, прославившийся своим проектом пирамиды музея Лувр (Париж), пишет The New York Times.
Обновлено в 19:27
Футбол
Адвокат Мамаева рассказал о состоянии футболиста перед апелляцией
О состоянии своего подзащитного рассказал адвокат Мамаева Игорь Бушманов.
Обновлено в 06:49
Политика
Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь
Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено в 01:49
Политика
Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге
Обновлено в 09:34
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 9 SE выходит в России
Обновлено в 15:46
Происшествия
Власти Кубы озвучили причину крушения Boeing 737 в 2018 году
Как сообщает издание Granma, Институт гражданской авиации Кубы обнародовал отчет о возможных причинах катастрофы лайнера Boeing 737 в аэропорту Гаваны в мае 2018 года, разбившегося сразу после взлета.
Обновлено в 19:30
Футбол
Динияр Билялетдинов: «Эмери пришел в „Спартак“ – я так радовался»
Экс-игрок "Спартака", "Эвертона" и "Локомотива" Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" отметил, что перед переходом в стан красно-белых был уверен, что у него не будет конфликта с Валерием Карпиным.
Обновлено в 17:30
Шоу-бизнес
Муж Нюши опубликовал ее снимок без макияжа
Вчера Игорь Сивов поздравил Нюшу с Днем семьи и опубликовал кадры, где на лице супруги нет ни грамма косметики.
Обновлено в 17:00