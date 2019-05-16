Матч с «Зенитом» станет прощальным для Тимофея Калачева за «Ростов»Российская газета 12:48

Полузащитник "Ростова" Тимофей Калачев проведет 19 мая прощальный матч за донскую команду. Он выйдет на поле, чтобы выступить против "Зенита", который досрочно завоевал титул чемпиона РПЛ.

Матч с «Зенитом» станет прощальным для Тимофея Калачева за «Ростов»

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